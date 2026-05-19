Hamarosan jön a budapesti BL-döntő: megszólalt a rendezésről két kormánytag, így állnak most a rendezők

Megbeszélést tartott Pósfai Gábor belügy- és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a május 30-i Bajnokok Ligája-döntő kapcsán a szervezőkkel. Az UEFA döntése értelmében a mérkőzés a korábbiaknál hamarabb, 18 órakor kezdődik a forgalmi akadályok elkerülése érdekében.

A sporteseményt megelőzően Pósfai Gábor a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mint írta: külön megbeszélést tartottak a szervezés kulcsszereplőivel, köztük Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Az egyeztetés során részletesen áttekintették a rendezvényhez kapcsolódó biztonsági, logisztikai és sportirányítási feladatokat. A találkozón részt vevő belügyminiszter megköszönte a jelenlévők konstruktív hozzáállását. Hangsúlyozta, hogy az érdemi tervezés lezárult, így mostantól a finomhangolásé, majd a tényleges lebonyolításé a főszerep.

A 2026-os finálé kiemelt esemény a magyar sportéletben. A számos nagy koncertnek és mérkőzésnek otthont adó Puskás Aréna történetében ugyanis ez lesz az első alkalom, hogy a férfi Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik. A helyszínről még 2024 májusában határozott az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Végrehajtó Bizottsága.

A május 30-i mérkőzés egy lényeges változást is hoz: a kupadöntők kezdési időpontját ettől az évtől kezdve állandó jelleggel 18 órára módosítják. Az UEFA indoklása szerint a korábbi kezdés célja a szurkolók utazásának és a rendező város teendőinek megkönnyítése. Ezzel a lépéssel hatékonyan megelőzhető a korábbi évek tapasztalatai alapján esetenként kialakuló közlekedési káosz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA