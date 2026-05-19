Gyanús körülmények között landolnak idős lakók ingatlanjai és vagyontárgyai a közös képviselőnél egy budapesti társasházban
Hamarosan jön a budapesti BL-döntő: megszólalt a rendezésről két kormánytag, így állnak most a rendezők
Megbeszélést tartott Pósfai Gábor belügy- és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a május 30-i Bajnokok Ligája-döntő kapcsán a szervezőkkel. Az UEFA döntése értelmében a mérkőzés a korábbiaknál hamarabb, 18 órakor kezdődik a forgalmi akadályok elkerülése érdekében.
A sporteseményt megelőzően Pósfai Gábor a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mint írta: külön megbeszélést tartottak a szervezés kulcsszereplőivel, köztük Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.
Az egyeztetés során részletesen áttekintették a rendezvényhez kapcsolódó biztonsági, logisztikai és sportirányítási feladatokat. A találkozón részt vevő belügyminiszter megköszönte a jelenlévők konstruktív hozzáállását. Hangsúlyozta, hogy az érdemi tervezés lezárult, így mostantól a finomhangolásé, majd a tényleges lebonyolításé a főszerep.
A 2026-os finálé kiemelt esemény a magyar sportéletben. A számos nagy koncertnek és mérkőzésnek otthont adó Puskás Aréna történetében ugyanis ez lesz az első alkalom, hogy a férfi Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik. A helyszínről még 2024 májusában határozott az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Végrehajtó Bizottsága.
A május 30-i mérkőzés egy lényeges változást is hoz: a kupadöntők kezdési időpontját ettől az évtől kezdve állandó jelleggel 18 órára módosítják. Az UEFA indoklása szerint a korábbi kezdés célja a szurkolók utazásának és a rendező város teendőinek megkönnyítése. Ezzel a lépéssel hatékonyan megelőzhető a korábbi évek tapasztalatai alapján esetenként kialakuló közlekedési káosz.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Bár hivatalosan még egy évig szerződés köti a Manchester Cityhez, sajtóértesülések szerint Pep Guardiola a szezon végén távozik a csapat vezetőedzői posztjáról.
Milliókat kaszálhatna, de esze ágában nincs eladni a vb-albumot: hatvan év után fejezte be a gyűjtő, épp időben a vébére
Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról.
A négyszeres Forma–1-es világbajnok autójának műszaki hibája véget vetett a győzelmi reményeknek.
Mourinho feladata elsősorban a rendteremtés lesz, hivatalosan jövő héten mutathatják be.
Hatvanegy éves korában elhunyt Scott Hastings, a skót rögbi legendás alakja. A sportoló az 1990-es Grand Slam-győztes válogatott meghatározó játékosa volt
Cristiano Ronaldo továbbra is várja első komoly trófeáját az Al-Nasszr játékosaként.
A 28-szoros válogatott támadó pályafutásának következő állomása egyelőre bizonytalan.
Itthon a Győr az utolsó fordulóban biztosította be bajnoki címét, Angliában eldőlni látszik a kiesés. Véget ért a német és a francia bajnokság is.
Mikor van a szabadedzés, az időmérő és maga a verseny? Kattints, és tudj meg mindent a F1 Kanadai Nagydíjról!
Nagyon fájó végeredmény a kéziseknél: egy góllal vertük a szerbeket, de ez nem elég a vb-részvételhez
A magyar csapat már csak egy esetleges szabadkártyában bízhat a vb-részvételt és az ahhoz kötődő olimpiai kvalifikációt illetően.
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
A bajnok Győri ETO nem kiemeltként, míg a kupagyőztes Ferencváros kiemeltként várhatja a sorsolást a nemzetközi porondon.
Majoross Gergely csapatára kedden sorsdöntő, a bennmaradásról határozó összecsapás vár a szintén nulla pontos britek ellen.
Beválasztották a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába a magyar úszóklasszist, a sokszoros olimpiai érmes Cseh Lászlót.
Mohamed Szalah nyilvánosan bírálta a Liverpoolt és a csapat vezetőedzőjét, Arne Slotot. A kritikát az váltotta ki, hogy az együttes 4–2-es vereséget szenvedett az Aston...
Düh, fájdalom, elkeseredettség: így élik meg a West Ham- és Tottenham-szurkolók a kiesés elleni csatát
Már csak két forduló van hátra, és a két csapatot mindössze két pont választja el egymástól: egyikük biztosan kiesik a Premier League-ből.
Ronda Rousey tíz év után tért vissza a ketrecbe, nem gyenge teljesítménnyel: mindössze 15 másodperc alatt, karfeszítéssel kényszerítette feladásra ellenfelét.
Alaptalanok a távozásáról szóló pletykák, a Fradit akarja vezetni továbbra is - ezt maga a bajnokságban ezüstérmes Fradi vezetőedzője, Robbie Keane mondta.
Benzinkúton is mulatozást csaptak a 13 év után bajnokságot nyerő ETO-játékosok, de a buli itt nem áll meg.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít