Budapest, 2026. február 27.A Puskás Aréna 2026. február 27-én. A Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét 2026. május 30-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Hamarosan jön a budapesti BL-döntő: megszólalt a rendezésről két kormánytag, így állnak most a rendezők

Pénzcentrum
2026. május 19. 09:19

Megbeszélést tartott Pósfai Gábor belügy- és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a május 30-i Bajnokok Ligája-döntő kapcsán a szervezőkkel. Az UEFA döntése értelmében a mérkőzés a korábbiaknál hamarabb, 18 órakor kezdődik a forgalmi akadályok elkerülése érdekében.

A sporteseményt megelőzően Pósfai Gábor a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mint írta: külön megbeszélést tartottak a szervezés kulcsszereplőivel, köztük Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Az egyeztetés során részletesen áttekintették a rendezvényhez kapcsolódó biztonsági, logisztikai és sportirányítási feladatokat. A találkozón részt vevő belügyminiszter megköszönte a jelenlévők konstruktív hozzáállását. Hangsúlyozta, hogy az érdemi tervezés lezárult, így mostantól a finomhangolásé, majd a tényleges lebonyolításé a főszerep.

A 2026-os finálé kiemelt esemény a magyar sportéletben. A számos nagy koncertnek és mérkőzésnek otthont adó Puskás Aréna történetében ugyanis ez lesz az első alkalom, hogy a férfi Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik. A helyszínről még 2024 májusában határozott az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Végrehajtó Bizottsága.

A május 30-i mérkőzés egy lényeges változást is hoz: a kupadöntők kezdési időpontját ettől az évtől kezdve állandó jelleggel 18 órára módosítják. Az UEFA indoklása szerint a korábbi kezdés célja a szurkolók utazásának és a rendező város teendőinek megkönnyítése. Ezzel a lépéssel hatékonyan megelőzhető a korábbi évek tapasztalatai alapján esetenként kialakuló közlekedési káosz.

