Budapest, Magyarország - 2019. május 06.: Budapest utcái egy tavaszi esős napon. Budapest Magyarország fővárosa.
Megtakarítás

Idősek értékeire, lakására pályázó csaló dolgozik több társasházban Budapesten: korábban lopás miatt ítélték el

Pénzcentrum
2026. május 19. 08:44

Lopás miatt jogerősen elítélt férfi dolgozik közös képviselőként több budapesti társasházban, úgy tudni, idős lakók lakásaira, festményeire és más értékeire is megpróbálta rátenni a kezét. Bár büntetett előélete miatt elvileg nem tölthetné be a pozíciót, a hatóságok szerint csak a tulajdonosok mozdíthatják el.

Eddig legalább két lakást, több festményt és számos más ingóságot próbált megszerezni az a férfi, aki a HVG értesülései szerint legalább négy budapesti társasházban lát el közös képviselői feladatokat. Bár korábban lopás miatt jogerősen elítélték – így a jogszabályok alapján büntetett előélete miatt nem is tölthetné be ezt a tisztséget –, a hatóságok szerint leváltásáról kizárólag a lakóközösségek dönthetnek.

A férfi ugyanakkor sokakat meggyőz fellépésével, miközben több tulajdonos egyáltalán nem foglalkozik a társasház ügyeivel.

A nyugdíjas Judit hozzátartozói éppen egy népszerű hazai hirdetési oldalt böngésztek, amikor felfigyeltek egy eladásra kínált festményre, amely gyanúsan ismerősnek tűnt számukra. Rövid időn belül rájöttek, hogy a több millió forintot érő alkotás valójában az édesanyjuk tulajdona, és eredetileg az idős nő budapesti otthonának falát díszítette.

A HVG információi szerint ekkor derült ki a család számára, hogy a – álnéven szereplő – Judit is kapcsolatba került azzal az I. kerületi társasházakban dolgozó közös képviselővel, akit többen azzal gyanúsítanak, hogy idős emberek kiszolgáltatott helyzetét használja ki.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likviditás
Különösen bankok esetében hangsúlyos fogalom. Egy bank fizetőképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért.

