Egy közúti ellenőrzés során több mint ötszáz, illegális elektronikus cigarettának tűnő csomagot találtak a hatóságok a fővárosban.
Idősek értékeire, lakására pályázó csaló dolgozik több társasházban Budapesten: korábban lopás miatt ítélték el
Lopás miatt jogerősen elítélt férfi dolgozik közös képviselőként több budapesti társasházban, úgy tudni, idős lakók lakásaira, festményeire és más értékeire is megpróbálta rátenni a kezét. Bár büntetett előélete miatt elvileg nem tölthetné be a pozíciót, a hatóságok szerint csak a tulajdonosok mozdíthatják el.
Eddig legalább két lakást, több festményt és számos más ingóságot próbált megszerezni az a férfi, aki a HVG értesülései szerint legalább négy budapesti társasházban lát el közös képviselői feladatokat. Bár korábban lopás miatt jogerősen elítélték – így a jogszabályok alapján büntetett előélete miatt nem is tölthetné be ezt a tisztséget –, a hatóságok szerint leváltásáról kizárólag a lakóközösségek dönthetnek.
A férfi ugyanakkor sokakat meggyőz fellépésével, miközben több tulajdonos egyáltalán nem foglalkozik a társasház ügyeivel.
A nyugdíjas Judit hozzátartozói éppen egy népszerű hazai hirdetési oldalt böngésztek, amikor felfigyeltek egy eladásra kínált festményre, amely gyanúsan ismerősnek tűnt számukra. Rövid időn belül rájöttek, hogy a több millió forintot érő alkotás valójában az édesanyjuk tulajdona, és eredetileg az idős nő budapesti otthonának falát díszítette.
A HVG információi szerint ekkor derült ki a család számára, hogy a – álnéven szereplő – Judit is kapcsolatba került azzal az I. kerületi társasházakban dolgozó közös képviselővel, akit többen azzal gyanúsítanak, hogy idős emberek kiszolgáltatott helyzetét használja ki.
Újabb banki leállás jön: ezeken a napokon akadozhat a netbank, utalás, a kártyás fizetés, de az ATM-eket és SZÉP-kártyákat is érintheti
Cikkünkben összegyűjtöttünk minden közelgő bank leállás, tervezett karbantartás dátumát, hogy ne érjen váratlanul, ha épp nem működik valamely banki szolgáltatás.
Nagyon fontos bejelentés jött az állampapírokról: van, aminek csökken a kamata, több sorozatot le is zárnak
A fix akamatozású kötvények fél százalékkal csökkennek, több korábbi sorozat értékesítését lezárják.
Németh Balázs és a 150%-os demencia: így drágultak a banki díjak a Fidesz-KDNP alatt az elmúlt 16 évben
TikTok-hüledezés vs. 150%-os valóság! 2010-től nálunk nőttek legjobban a banki díjak az EU-ban. Ne dőlj be a csúsztatásnak, itt vannak a tények!
Anyagi helyzetéről vallott Hevér Gábor: nem tudja, miből fog megélni idős korában, alkalmi munkái vannak
Hevér Gábor jelenleg is több produkcióban játszik, mégsem él fényűző életet.
David Beckham lett az első brit sportolómilliárdos a 2026-os Sunday Times Rich List szerint.
Évente több milliárd forint adó-visszatérítéstől esnek el a nyugdíj- és egészségpénztári tagok, mert elfelejtik kitölteni az szja-bevallásukhoz tartozó nyilatkozatot.
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Az OTP Pénztárak megbízásából készült friss kutatás szerint a 18–35 év közötti magyar fiatalok kétharmada legalább közepes mértékű pénzügyi stresszt él meg.
Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató
A magyar bankszektorban az elmúlt években jelentősen kiéleződött a verseny az új ügyfelekért.
Négyéves csúcson pörög a forint: kivételes esély nyílt a magyar befektetőknek, de egy dologra nagyon kell figyelni
A kormányváltást követően négyéves csúcsra erősödött a forint. Ez ritka és vonzó vételi lehetőséget teremt a devizabefektetések iránt érdeklődőknek.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
Akár magánszemélyként, akár cégen keresztül vagyunk érintettek, a május fontos időszak mindenki számára.
Hiába maradt magasan a kamatkörnyezet Magyarországon, rengeteg megtakarító továbbra is olyan bankszámlán vagy lekötött betétben tartja a pénzét, amely szinte semmit sem fizet.
Kellemetlen meglepetés vár a Magyar Telekom ügyfeleire: nyártól indul a díjemelés, sokak pénztárcáját érinti
A Magyar Telekom gyorsjelentésében közölte, hogy július 1-jétől visszatér az inflációkövető díjkorrekció.
A szakértők szerint a piacokat rövid távon továbbra is érzékenyen érinthetik a Hormuzi-szoros körüli fejlemények.
A Magyar Posta az elmúlt években folyamatosan emelte a tarifáit.
Megkongatta a vészharangot a legendás befektető: akkora tőzsdei összeomlás jöhet, mint a kétezres évek elején
A nemzetközi korrekció a magyar tőzsdét is elérte, ahol a befektetők ma elsősorban a Richter teljesítményére figyelnek.
Rengeteg pénzt spórolhatnak a külföldi nyaraláson a magyarok: emiatt a folyamat miatt tízezrek maradhatnak a zsebünkben
A magyar fizetőeszköz az elmúlt egy hónapban látványosan, 5 százalékkal értékelődött fel az euróhoz képest.
Óriási fordulat a tőzsdén: olyan dolog történt az euróval, amire az ukrajnai háború óta nem volt példa
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 0,57 százalékkal emelkedve 134 545,20 ponton fejezte be a hetet.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít