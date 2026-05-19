Idősek értékeire, lakására pályázó csaló dolgozik több társasházban Budapesten: korábban lopás miatt ítélték el

Lopás miatt jogerősen elítélt férfi dolgozik közös képviselőként több budapesti társasházban, úgy tudni, idős lakók lakásaira, festményeire és más értékeire is megpróbálta rátenni a kezét. Bár büntetett előélete miatt elvileg nem tölthetné be a pozíciót, a hatóságok szerint csak a tulajdonosok mozdíthatják el.

Eddig legalább két lakást, több festményt és számos más ingóságot próbált megszerezni az a férfi, aki a HVG értesülései szerint legalább négy budapesti társasházban lát el közös képviselői feladatokat. Bár korábban lopás miatt jogerősen elítélték – így a jogszabályok alapján büntetett előélete miatt nem is tölthetné be ezt a tisztséget –, a hatóságok szerint leváltásáról kizárólag a lakóközösségek dönthetnek.

A férfi ugyanakkor sokakat meggyőz fellépésével, miközben több tulajdonos egyáltalán nem foglalkozik a társasház ügyeivel.

A nyugdíjas Judit hozzátartozói éppen egy népszerű hazai hirdetési oldalt böngésztek, amikor felfigyeltek egy eladásra kínált festményre, amely gyanúsan ismerősnek tűnt számukra. Rövid időn belül rájöttek, hogy a több millió forintot érő alkotás valójában az édesanyjuk tulajdona, és eredetileg az idős nő budapesti otthonának falát díszítette.

A HVG információi szerint ekkor derült ki a család számára, hogy a – álnéven szereplő – Judit is kapcsolatba került azzal az I. kerületi társasházakban dolgozó közös képviselővel, akit többen azzal gyanúsítanak, hogy idős emberek kiszolgáltatott helyzetét használja ki.