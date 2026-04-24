Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
Az első negyedévben sorra kerültek forgalomba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók, a Porsche 911-től a Ferrari Purosangue-ig. A mezőny csúcsát az olyan ritkaságok jelentik, mint a Aston Martin Valhalla, amely nagyjából 400 millió forintba kerül, vagy a Lamborghini Revuelto, amelynek ára 180 millió forint körül indul. De a Ferrari új modelljei - például a Ferrari 12Cilindri vagy a Ferrari 296 Speciale - is 200 millió forint körüli árszinten mozognak.
Mint arról beszámoltunk, kilőtt a forgalomba helyezések száma: 17 443 személyautó kapott magyar rendszámot márciusban, nagyjából harmadával több, mint 2025 azonos hónapjában, és 2024-hez képest is hasonlóak az arányok, sőt, 2020 óta ez volt a legjobb hónap a magyar autópiacon.
Az első negyedév mérlege 36 455 darab lett, amely 10 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi első három havi adatot, és 15 százalékkal több, mint 2024 január-márciusban volt. A modellek rangsorát a Nissan Qashqai vezeti 3277 darabbal, mögötte sorrendben következik a Skoda Octavia (1574), a Suzuki S-Cross (1545) és a Suzuki Vitara (1367).
Ezek Magyarország kedvenc sportautói
2026 első negyedévében a sportautók mezőnyében a Porsche 911-es vezet 30 forgalomba helyezéssel. Ezt legolcsóbban 53 millió forintért lehet most megrendelni, de a csúcsot jelentő GT3 alapára már jóval 80 millió forint felett van. Második a BMW Z4, amelyet jelenleg nem lehet megrendelni újonnan, de az importőri készleten még 26-31 millió forint közötti összegért meg lehet vásárolni. 9-9 darabbal harmadik a Ford Mustang és az új Honda Prelude.
Az egzotikusabb darabok közé tartozik a négy darab Lamborgini Revuelto - ilyet vett át márciusban a magyar körömkirály, Jákob Zoltán is -, amelynek alapára 180 milliónál kezdődik, érkezett három Temerario is, ami legkevesebb 130 millió forint körüli összegért rendelhető meg. De magyar rendszámot kapott 3 darab Aston Martin Valhalla is, a limitált szériás, 1079 lóerős plug-in hibrid szupersportautó ára 400 millió forint körül alakul, mivel nagyon kevés (999 darab) készült belőle, a másodpiacon ennél többet is elkérhetnek érte.
A sportautók között akad még három Bentley Continental is, amit legkevesebb 90 millió forint körüli áron lehet újonnan megvásárolni. A Ferrarik szerelmesei is bevásároltak, az alábbi szupersportkocsik kaptak magyar rendszámot az év első három hónapjában:
- Ferrari 12Cilindri (3db) - A márka legújabb, szívó V12-es motorral szerelt zászlóshajója, amely a 812 Superfast nyomdokait követi retró-modern dizájnnal, ára kb. 185-230 millió Ft.
- Ferrari 296 Speciale (3db) - A 296 GTB radikálisan könnyített és versenypályára kihegyezett változata még élesebb futóművel, ára kb. 200-240 millió Ft.
- Ferrari Roma (3 db) - A Ferrari elegáns, mindennapi használatra szánt túraautója, amely az 50-es és 60-as évek olasz életérzését ötvözi a modern turbós V8-as erővel - ára kb. 95-115 millió Ft.
- Ferrari 296 GTB (1 db) - A Ferrari első valódi V6-os hibrid szuperautója, amely elektromos rásegítéssel kínál brutális gyorsulást és gokartos kezelhetőséget, ára kb. 130-160 millió Ft.
- Ferrari Amalfi (1 db) - A Roma utódmodellje, amely modernebb hibrid technológiával és frissített formavilággal viszi tovább a márka belépő kategóriáját, ára kb. 130-150 millió Ft.
Ezek mellett érkezett még három darab Ferrari Purosangue is (ilyen autója is van Jákob Zolinak), új ára nagyjából 150 millió forint.
Ezek a legkelendőbb luxusautók
A luxusautó-kategóriában az első negyedév legnépszerűbb modellje a 7-es BMW, amelyből 28 darab állt forgalomba, ez alsó hangon 42,6 millió forintba kerül, de forgalomba állt még 9 darab M-es változat is, amelynek az alapára 56 millió forinttól indul. Magyar rendszámot kapott még egy elektromos i7-es is, ami legkevesebb 43 millió forintba kerül.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Második helyen 26 forgalomba helyezéssel a Mercedes S-osztály áll, ebből nemrég érkezett a frissítés - a statisztikában vélhetően még az előző modellverzió szerepel. Mindenesetre jelenleg legkevesebb 43 millió forintért lehet most megrendelni az S-Mercit. Magyar rendszámos lett még két darab EQS is, amelyet 45 millió forinttól lehet megrendelni.
Érkezett még 9 darab Porsche Panamera, amely 45 millió forint feletti összegről indul, illetve regisztráltak két Bentley Flying Spurt is, melynek ára 90 millió forinttól kezdődik.
Négykerekű hotelszobák róják az utakat
A luxusterepjárók között a BMW X7-es volt a legnépszerűbb, az első negyedévben 54 darab érkezett Magyarországra, a gigászi terepjáró alapára 42 millió forint - szerepel még a listán egy X7 M is, amiért legkevesebb 52 milliót kell fizetni.
Második helyen a Mercedes G-osztály AMG sportváltozata áll, a 84 milliós alapárú, legendás modellből 43 darabot helyeztek forgalomba március végéig. A "sima" G-osztály a negyedik 34 forgalomba helyezéssel, ez "csak" 57 millió forinttól indul. És ugyanennyi érkezett a GLS-ből is, ami 42,3 milliótól rendelhető meg, emellett van még a listán négy GLS AMG is, amely legkevesebb 79 millióba kerül, és két szuperluxus Maybach-verzió legkevesebb 81 millióért. Ezeket megelőzve harmadik az Audi Q7 38 forgalomba helyezéssel.
A Kia luxusterepjárójából, az EV9-ből 12 kapott magyar rendszámot (alapára 25 millió forint), érkezett még az országba nyolc darab Land Rover Range Rover is 80 millió körüli alapárra, de szerepel a listán 6 darabbal a Hyundai Ioniq 9 is, amely hasonló áron kapható, mint az EV9. Szintén hatot állítottak forgalomba a Lamborghini Urusból, az olasz luxusterepjáró alsó hangon 90 millió forintba kerül, de ennek duplájára is lehet extrázni. Az egzotikusabb modellek között szerepel 2-2 Aston Martin DBX (kb. 75-90 millió forint alapáron) és Bentley Bentayga (55-65 millió forint alapáron) is.
Tízmilliárdok hiányoznak a költségvetésből emiatt: kötelező lenne befizetni, de rengetegen sumákolnak
Egyetlen év alatt mintegy tízmilliárd, az elmúlt három évben pedig több mint 21 milliárd forintnyi büntetést nem fizettek be a szabálytalankodók.
Súlyos krízis közeleg a hazai kutakon: kongatja a vészharangot a szövetség, a biztonságos ellátás a tét
Elengedhetetlen az adóterhek felülvizsgálata és a folyamatos szakmai párbeszéd.
Váratlan fordulat Magyarországon az olajválság miatt: brutális mértékben kilőtt a kereslet ezekre a kocsikra
Látványosan felpörgött az érdeklődés az elektromos autók iránt a hazai használtautó-piacon 2026 első hónapjaiban.
Nemsokára szükség sem lesz a védett árakra? Újabb brutális csökkentést jelentettek be a benzinkutakon
Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe
Ketyeg az időzített bomba a magyar benzinkutakon: rengeteg autós fogja szívni a fogát, ha elfogynak a tartalékok
Az iráni konfliktus hatására az elmúlt egy évben csökkenő hazai üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek.
Hatalmas fordulat a gázpiacon: ez a négymilliárd eurós gigaberuházás hozhatja el a várva várt biztonságot
Európa energiaellátásának diverzifikálásában kulcsszerepet játszhat a Fekete-tenger romániai szakaszán található Neptun Deep gázmező.
Történelmi fordulat a hazai utakon: hosszú idő után letaszították a trónról a magyarok kedvenc autómárkáját
Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma.
A Samsung SDI többéves megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok szállításáról.
Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, lassan közelít a piaci és a védett ár
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 14 forinttal csökken keddtől.
Brutális csőtörés Budapesten: beszakadt a Róbert Károly körút, egésznapos lezárás lesz, garantált a dugó
Április 20-án kora reggel csőtörés miatt beszakadt az úttest a budapesti Róbert Károly körúton.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
Több vármegyében javulás látszik, máshol viszont nő a súlyos és halálos balesetek aránya - vagyis a probléma egyre inkább nem mennyiségi, hanem minőségi kérdéssé válik.
Hidegzuhany a magyar autósoknak: brutálisan kilőttek a garázsárak, elképesztő összegeket kérnek a beállókért
A legkiemelkedőbb áremelkedést a budai kerületekben mérték, ahol az átlagár már a 10 millió forintot is átlépte.
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik.
Átalakul és drágul a parkolás Budapesten: eltűnnek az automaták, csak így lehet majd készpénzzel fizetni
Idén júliustól teljesen eltűnnek a parkolóautomaták Budapestről, ezzel párhuzamosan pedig 25 százalékkal nőnek a parkolási díjak.
Elég egy apró döccenő, és máris lecsap a veszély: közel félmillió járművet parancsoltak vissza a szervizekbe
A Honda több mint 440 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy egy szoftverhiba miatt az oldalsó légzsákok indokolatlanul is működésbe léphetnek.
Váratlan fordulat a használtautó-piacon: hatalmasat zuhant ezeknek a népszerű autóknak az ára, most érdemes lecsapni rájuk
A kínálati átlagár 5,61 millió forintra nőtt, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent a használtautó piacon.
Több tucat hazai útszakaszon írták át a szabályokat: keményen ráfizethet, aki továbbra is megszokásból vezet
Összesen 54 útszakaszon módosította a korábbi sebességhatárokat a Magyar Közút Zrt.
