Crewe, Cheshire, Anglia, 2025. augusztus 30. Egy halványkék BYD Dolphin parkol a márkakereskedés előkertjében, a háttérben autókkal.
Autó

Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban

Szánthó Péter
2026. április 14. 10:02

Miközben rekordközeli tempóban pörög az újautó-piac Magyarországon, a felszín alatt erősen kettészakadt a kereslet. A forgalomba helyezések közel kétharmadát továbbra is cégek adják, különösen a flottamodellek és prémium autók esetében. Ezzel párhuzamosan azonban a magánvásárlók egyre markánsabban jelennek meg bizonyos szegmensekben, főként az olcsóbb és gyorsan elérhető modelleknél. Különösen látványos a feltörekvő, sokszor kínai márkák térnyerése, ahol már többségbe is kerültek az egyéni vevők. Ez arra utal, hogy a piac szerkezete átalakulóban van, és egyre inkább két külön logika mentén működik.

8 százalék feletti a kínai autómárkák piaci részesedése Magyarországon: mint arról beszámoltunk, márciusban a Datahouse adatai szerint kilőtt a forgalomba helyezések száma, 17 443 személyautó kapott magyar rendszámot. Az első negyedévben 36 455 autót helyeztek forgalomba.

A legnépszerűbb márkák sorrendjében gyakorlatilag holtverseny alakult ki az első helyen, a Toyota 4447 darabbal vezet, de mögötte a Nissan 4435-tel áll a márciusi berobbanással. A meglepetéseknek itt még nincsen vége, a dobogóra nem fért fel a Suzuki (3219), mert a Skoda megelőzte 3421 forgalomba helyezéssel. A negyedéves rangsorban szintén a Volkswagen az ötödik 2104 forgalomba helyezéssel. Ez az összesítés azonban nem nyújt teljes képet arról, hogy valójában milyen autókat választ manapság az átlagos magyar vásárló, hiszen a hazai autópiac jelentős hányadát a céges ügyfelek adják.

A kínai autómárkák részesedése már tartósan 8 százalék fölé emelkedett a magyar piacon, miközben a forgalomba helyezések száma is látványosan megugrott 2026 elején.

Ezért most kikértük a Datahouse részletesebb adatait, amelyből kiderült, hogy 2026 első negydévében a forgalomba helyezett új autók 67,5 százaléka kötött ki jogi személy vásárlónál, 32,5 százalék pedig természetes személyeknél. Ez a céges-magánszemély arány egyébként hosszú évek óta jellemző a piacon. Megnéztük, melyik márkákat részesítik előnyben a magánemberek.

Meglepő gyártók az élen

A 2026 első negyedéves adatok alapján jól kirajzolódik, hogy mely autómárkák esetében dominál a lakossági vásárlás Magyarországon. A lista élén olyan szereplők állnak, mint a KGM és a Dongfeng, ahol a természetes személyek aránya 80 százalék felett alakul. Hasonló mintázat látható a Mitsubishi és a Honda esetében is, ami arra utal, hogy ezek a márkák inkább magánvásárlók körében népszerűek, nem pedig flottás beszerzésekben.

Több feltörekvő kínai márka is erősen lakossági fókuszú. A Chery, a MG, valamint az új belépők közé tartozó Jaecoo és Omoda esetében is 50-77 százalék között mozog a természetes személyek aránya. Ez arra utal, hogy ezek a márkák elsősorban ár-érték arányukkal és gyors elérhetőségükkel tudják megszólítani az egyéni vásárlókat, miközben a vállalati flottapiacon még nem építettek ki erős pozíciót.

A hagyományosan erős japán és koreai szereplők közül a Suzuki továbbra is kiemelkedik, több mint 60 százalékos lakossági aránnyal, ami összhangban van a márka régóta stabil magyarországi jelenlétével. A Subaru, Mazda és Kia esetében már kiegyensúlyozottabb a kép, de még mindig enyhe többségben vannak a magánvásárlók. Ezeknél a márkáknál a modellkínálat és az árpozicionálás egyszerre teszi őket vonzóvá a családos vásárlók és kisebb cégek számára.

A listán volumenmárkák találhatók, mint a Toyota, a Dacia és a Fiat, ahol már kifejezetten erős a lakossági dominancia (60–65 százalék). Ez különösen a Dacia és a Fiat esetében érthető, hiszen ezek a márkák hagyományosan az árérzékeny magánvásárlók körében népszerűek. A Toyota esetében ugyanakkor érdekesebb a kép: miközben globálisan erős flottaszereplő, Magyarországon bizonyos modelljei egyre inkább a lakossági kereslet felé tolódnak.

A másik végletet azok a márkák jelentik, ahol a jogi személyek - vagyis cégek, flottavásárlók - dominálnak. A 2026 első negyedéves adatok szerint a Volkswagen, Ford és Nissan esetében már közel 80 százalék körüli a vállalati vásárlások aránya. Ezek a márkák hagyományosan erősek a flottapiacon, köszönhetően széles modellpalettájuknak, kedvező üzemeltetési költségeiknek és jól kiépített finanszírozási konstrukcióiknak.

Még markánsabb a céges dominancia a francia gyártóknál: a Peugeot és a Citroen esetében 80 százalék felett alakul a jogi személyek aránya. Nem meglepő a Skoda szereplése sem, amely régóta az egyik legfontosabb flottamárka Magyarországon.

A prémium szegmensben a céges túlsúly még egyértelműbb. A Mercedes-Benz, Audi és különösen a BMW esetében már 85-90 százalék közötti a jogi személyek aránya. Ez jól mutatja, hogy ezek a modellek nagy arányban jelennek meg céges juttatásként (company car), vezetői autóként vagy operatív lízing konstrukciókban, miközben a magánvásárlások szerepe jóval kisebb.

Érdekes kivételnek tekinthető a MINI, amely bár életstílusmárkának számít, mégis több mint 80 százalékban céges beszerzésekhez kötődik. Ez arra utalhat, hogy Magyarországon a kisebb prémium modellek is gyakran kerülnek flottába, például marketing-, sales- vagy menedzsmentcélokra.

Ezek a magánszemélyek kedvenc autói

A modellszintű adatok alapján világosan látszik, hogy a legnagyobb darabszámban fogyó autók többsége mögött valójában céges kereslet áll. A lista élén a Nissan Qashqai áll 3277 darabbal, amelynek 76,93 százalékát jogi személyek vásárolták, és mindössze 23,07 százalék került magánkézbe. Hasonló a helyzet a Skoda Octavia esetében is: az 1574 eladott példány 84,43 százaléka céges beszerzés volt. A Toyota Corolla (899 db, 79,31 százalék céges) és a Hyundai Tucson (842 db, 71,97 százalék céges) szintén tipikus flottamodellek.

A SUV-kategória dominanciája mellett az is egyértelmű, hogy ez a szegmens erősen vállalati vezérelt. A Kia Sportage 699 darabos értékesítésének 68,96 százaléka cégekhez került, míg a Ford Kuga (514 db, 67,51 százalék céges) és a Volkswagen Tiguan (285 db, 70,53 százalék céges) is hasonló mintát mutat. Ezek a modellek univerzális flottajárművek: kellően tágasak, presztízsértékük is van, miközben üzemeltetési költségük még kontrollálható.

A Suzuki S-Cross 1545 darabos eladásából 75,66 százalék természetes személyekhez került, a Suzuki Swift esetében 296 darabból 74,32 százalék volt a lakossági arány. Hasonló a kép a Toyota Aygo X (450 db, 75,56 százalék magán) és a MG ZS (240 db, 80 százalék magán) esetében is.

A lista másik végén extrém céges dominancia figyelhető meg. A Skoda Superb 489 darabos volumenének 96,32 százaléka céges, a BMW X5 esetében 226 darabból 96,90 százalék, míg a Škoda Kodiaq (497 db, 94,37 százalék) és a Ford Tourneo Custom (493 db, 93,71 százalék) is szinte kizárólag vállalati felhasználásra kerül. Ezek vagy vezetői autók, vagy speciális feladatokra szánt járművek.

Érdekes átmenetet képeznek azok a modellek, amelyeknél kiegyensúlyozottabb a megoszlás. A Suzuki Vitara 1367 darabjából 54,79 százalék került cégekhez és 45,21 százalék magánvásárlókhoz, míg a Škoda Karoq (203 db, 53,20 vs. 46,80 százalék) szintén közel fele-fele arányt mutat. A Toyota Yaris esetében pedig már a magánvásárlók vannak többségben: a 326 darab 56,75 százaléka természetes személyekhez került.

A feltörekvő és elektromos modellek külön mintázatot rajzolnak ki. A Tesla Model Y 300 darabos értékesítésének 75,67 százaléka céges, ami jól mutatja az elektromos autókhoz kapcsolódó vállalati ösztönzők hatását. Ezzel szemben a kínai modellek közül a Chery Tiggo 7 (257 db, 81,71 százalék magán) vagy a MG ZS inkább lakossági irányba tolódnak, ami az árérzékeny vevők megjelenésére utal. 

Darabszámtól függetlenül is megnéztük, mely modellek azok, amelyeket a legnagyobb arányban magánemberek vásáróltak meg. Ezen lista élén extrém értékek állnak: a Hyundai i10 (15 db) és a Mitsubishi Grandis SUV (4 db) esetében kizárólag magánvásárlók jelentek meg. Ezek azonban alacsony volumenű modellek, így inkább statisztikai érdekességek, mintsem piaci trendek.

A kis darabszámú, de nagyon erős lakossági fókuszú modellek között találjuk a Mitsubishi ASX (16 db, 93,75 százalék magán), a Honda Jazz (35 db, 91,43 százalék), vagy a Honda HR-V (112 db, 88,39 százalék) típusokat. Ezek tipikusan olyan modellek, amelyeket tudatos egyéni vásárlók választanak, és kevésbé jellemző rájuk a flottás jelenlét.

A már érdemi volumennel rendelkező modellek közül különösen érdekes a kínai és feltörekvő márkák szereplése. A Chery Tiggo 4 190 darabos eladásának 92,63 százaléka magánvásárlóktól származik, míg a Chery Tiggo 7 (257 db, 81,71 százalék) és az MG ZS (240 db, 80 százalék) is erősen lakossági fókuszú. Ez arra utal, hogy ezek a márkák elsősorban az árérzékeny, saját célra vásárló ügyfeleket célozzák, és egyelőre kevésbé vannak jelen a céges flottákban.

A klasszikus kisautók és belépőmodellek szintén erősen a magánvásárlók felé húznak. A Kia Picanto (52 db, 82,69 százalék), a Volkswagen Polo (11 db, 81,82 százalék), a Suzuki Swift (296 db, 74,32 százalék) vagy a Toyota Aygo X (450 db, 75,56 százalék) tipikusan háztartási második autóként vagy első autóként jelennek meg. Ezeknél a modelleknél a céges kereslet minimális.

Érdekes, hogy a kompakt SUV-k egy része is felkerül erre a listára, de már mérsékeltebb lakossági többséggel. A Suzuki S-Cross (1545 db, 75,66 százalék), a Kia Sportage (699 db, 68,96 százalék) vagy a Toyota Corolla Cross (557 db, 61,04 százalék) esetében már jelentős a volumen is, miközben a magánvásárlók maradnak többségben. Ezek a modellek jól mutatják, hogy a SUV-trend a lakossági piacon is meghatározó.

A lista alsó részén megjelenő modellek – például az Omoda 5 (263 db, 61,98 százalék), a Lexus LBX (56 db, 60,71 százalék) vagy az Opel Corsa (136 db, 60,29 százalék) – már csak enyhe lakossági többséget mutatnak. Ezeknél a modelleknél a céges és magánvásárlók közötti határ elmosódik, ami arra utal, hogy egyes szegmensekben kiegyenlítettebbé válik a kereslet.
