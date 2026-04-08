Ennyi volt, ezeknek az autóknak vége, betiltják őket: kiszivárgott, brutál szigor jöhet Európában

Szigorodó biztonsági előírásokkal akadályozná meg Brüsszel a legnagyobb amerikai pickupok európai forgalmazását – állítják az amerikai autógyártók és az Egyesült Államok uniós nagykövete - közölte a Portfolio.

Andrew Puzder nagykövet hangsúlyozta, hogy az Európai Unió tervezett szabálymódosításai sérthetik a meglévő kereskedelmi megállapodások szellemiségét. A diplomata szerint egy ilyen lépés gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítené a legnépszerűbb amerikai kisteherautók eladását a kontinensen.

A brüsszeli szigorítás ráadásul meghatározó tengerentúli modelleket szorítana ki a piacról. Az intézkedés áldozatául eshetnek többek között olyan népszerű típusok is, mint a Ford F-150, a Chevrolet Silverado és a Ram 1500.