Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Több tucat hazai útszakaszon írták át a szabályokat: keményen ráfizethet, aki továbbra is megszokásból vezet

2026. április 16. 09:22

Több tucat útszakaszon változtak meg a sebességhatárok 2025-ben, főként biztonsági okokból. A legtöbb helyen lassítani kell, de akad néhány kivétel is, írja a vezess.hu.

Összesen 54 útszakaszon módosította a korábbi sebességhatárokat a Magyar Közút Zrt., és új közlekedési táblákat helyezett ki. A változások többségében csökkentést jelentenek, így az autósoknak sok helyen a megszokottnál alacsonyabb tempóval kell közlekedniük.

A módosítások egyik legfontosabb tanulsága, hogy nem érdemes rutinból vezetni. Egy-egy jól ismert útszakaszon is könnyen előfordulhat, hogy a korábban megszokott 90 km/órás tempó már szabálytalannak számít.

A sebességhatárok rendszeres felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség: minden autópályát és főutat ötévente ellenőriznek, de szükség esetén ennél gyakrabban is változhatnak az előírások. Ebben nemcsak a Magyar Közút, hanem az önkormányzatok, a rendőrség és más hatóságok is szerepet játszanak.

A változtatások mögött többféle ok állhat. Gyakori indok a forgalom növekedése, például új bevásárlóközpontok vagy csomópontok megjelenése miatt. Szintén sok esetben a balesetek számának emelkedése vezet szigorításhoz. Emellett az utak állapota is meghatározó tényező: ha romlik a burkolat minősége, sokszor inkább a sebességet korlátozzák, mintsem azonnali felújítást végeznének.

Bár ritkábban, de sebességhatár-emelésre is volt példa. Országszerte mindössze négy útszakaszon nőtt a megengedett tempó, jellemzően ott, ahol javultak a körülmények vagy megszűntek korábbi korlátozó tényezők.

A legtöbb esetben azonban épp ellenkező tendencia figyelhető meg: a hatóságok a közlekedésbiztonság érdekében csökkentették a sebességet. Ennek leggyakoribb oka az utak leromlott állapota, a kátyúk és burkolathibák miatt ugyanis nagyobb sebességnél jelentősen nő a balesetveszély.

A szakemberek szerint ezért különösen fontos, hogy az autósok mindig figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne megszokásból közlekedjenek, mert a változások akár egyik napról a másikra is életbe léphetnek.

A sebességhatárok módosításainak teljes listája a vezess.hu-n elérhető.
