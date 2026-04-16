Több tucat hazai útszakaszon írták át a szabályokat: keményen ráfizethet, aki továbbra is megszokásból vezet
Több tucat útszakaszon változtak meg a sebességhatárok 2025-ben, főként biztonsági okokból. A legtöbb helyen lassítani kell, de akad néhány kivétel is, írja a vezess.hu.
Összesen 54 útszakaszon módosította a korábbi sebességhatárokat a Magyar Közút Zrt., és új közlekedési táblákat helyezett ki. A változások többségében csökkentést jelentenek, így az autósoknak sok helyen a megszokottnál alacsonyabb tempóval kell közlekedniük.
A módosítások egyik legfontosabb tanulsága, hogy nem érdemes rutinból vezetni. Egy-egy jól ismert útszakaszon is könnyen előfordulhat, hogy a korábban megszokott 90 km/órás tempó már szabálytalannak számít.
A sebességhatárok rendszeres felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség: minden autópályát és főutat ötévente ellenőriznek, de szükség esetén ennél gyakrabban is változhatnak az előírások. Ebben nemcsak a Magyar Közút, hanem az önkormányzatok, a rendőrség és más hatóságok is szerepet játszanak.
A változtatások mögött többféle ok állhat. Gyakori indok a forgalom növekedése, például új bevásárlóközpontok vagy csomópontok megjelenése miatt. Szintén sok esetben a balesetek számának emelkedése vezet szigorításhoz. Emellett az utak állapota is meghatározó tényező: ha romlik a burkolat minősége, sokszor inkább a sebességet korlátozzák, mintsem azonnali felújítást végeznének.
Bár ritkábban, de sebességhatár-emelésre is volt példa. Országszerte mindössze négy útszakaszon nőtt a megengedett tempó, jellemzően ott, ahol javultak a körülmények vagy megszűntek korábbi korlátozó tényezők.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A legtöbb esetben azonban épp ellenkező tendencia figyelhető meg: a hatóságok a közlekedésbiztonság érdekében csökkentették a sebességet. Ennek leggyakoribb oka az utak leromlott állapota, a kátyúk és burkolathibák miatt ugyanis nagyobb sebességnél jelentősen nő a balesetveszély.
A szakemberek szerint ezért különösen fontos, hogy az autósok mindig figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne megszokásból közlekedjenek, mert a változások akár egyik napról a másikra is életbe léphetnek.
A sebességhatárok módosításainak teljes listája a vezess.hu-n elérhető.
-
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.