Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 22. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2025/22. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 23. héten már 315 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Ötöslottó 22. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

18; 25; 32; 73; 90.

Ezen a játékhéten (22.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 315 millió forint lesz a következő, 23. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 7. héten:

4 találat: egyenként 1 626 025 Ft



3 találat: egyenként 24 025 Ft



2 találat: egyenként 3 220 Ft

Jokerszám: 043587

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 23. héten így 295 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

