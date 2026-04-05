Fizz Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Német közlekedési tábla: Sebességkorlátozás 30
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni

2026. április 5. 15:33

Norvégia fékez: a városokban és falvakban mostantól alapértelmezetten 30 km/h-s sebességkorlátozás lép életbe, és a jövőben a kerékpárosoknak és gyalogosoknak elsőbbségük lesz. Budapest is ebbe az irányba tart.

Norvégiában mostantól főszabály szerint 30 km/h-s sebességhatár lesz érvényben - legalábbis a lakott területeken áthaladó útszakaszokon. A norvég közlekedési hatóság szerint a jövőben „a gyalogosok és kerékpárosok igényeihez kell igazodni”.

A szabályok szerint a sebességhatárok esetében Norvégiában, mostantól a 30 km/h lesz a kiindulópont. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak indokolniuk kell, ha lakott területen ennél magasabb sebességet akarnak engedélyezni.

A 40, 50 km/h-s vagy akár magasabb sebességhatárok feltétele lehet például a különálló kerékpárút, vagy annak igazolása, hogy a közlekedésbiztonság nem romlik akkor sem, ha magasabb a megengedett amximális sebesség.

Norvégia fővárosában, Oslóban ez nem újdonság: számos kerületben már most is 30 km/h a limit, a belváros pedig szinte teljesen autómentes.

Budapesten is sorra csökkennek a sebességhatárok

Budapesten évek óta visszatérő vita tárgyát képezi a belső városrészek forgalmának lassítása, különösen a 30 km/h-s sebességhatárok szélesebb körű bevezetése. A támogatók szerint ez jelentősen növelné a közlekedésbiztonságot - főként a gyalogosok és kerékpárosok védelmében -, emellett csökkentené a zaj- és légszennyezést is. A kritikusok viszont attól tartanak, hogy a forgalom lassítása torlódásokat okoz, és aránytalanul megnehezíti az autós közlekedést.

Az elmúlt évben már több konkrét intézkedés is történt:

  • Pázmány Péter sétány: 60 km/h-ról 50 km/h
  • Hunyadi János út: a Kitérő út és a Mezőkövesd út között 70 km/h-ról 60 km/h (így a Savoya Háztól befelé nem emelkedik 60 fölé)
  • Balatoni út: a Repülőtéri út és a Bódog utca között egységesen 50 km/h
  • Panoráma kanyar: maximum 70 km/h, megszűntek a 90-es szakaszok

2024 végén további szigorítások léptek életbe:

  • Megyeri út (IV. kerület): 70 km/h-ról 50 km/h a Szilas-patak és az Íves út között
  • Kőbányai út (X. kerület): 60 km/h-ról 50 km/h a Könyves Kálmán körút és a Szállás utca között

A budapesti intézkedések jól mutatják, hogy bár nem olyan radikális léptékben, mint Norvégiában, de a fővárosban is egyértelmű trend a sebességhatárok fokozatos csökkentése és a biztonságközpontú közlekedésszervezés erősödése.
