Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni

Norvégia fékez: a városokban és falvakban mostantól alapértelmezetten 30 km/h-s sebességkorlátozás lép életbe, és a jövőben a kerékpárosoknak és gyalogosoknak elsőbbségük lesz. Budapest is ebbe az irányba tart.

Norvégiában mostantól főszabály szerint 30 km/h-s sebességhatár lesz érvényben - legalábbis a lakott területeken áthaladó útszakaszokon. A norvég közlekedési hatóság szerint a jövőben „a gyalogosok és kerékpárosok igényeihez kell igazodni”.

A szabályok szerint a sebességhatárok esetében Norvégiában, mostantól a 30 km/h lesz a kiindulópont. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak indokolniuk kell, ha lakott területen ennél magasabb sebességet akarnak engedélyezni.

A 40, 50 km/h-s vagy akár magasabb sebességhatárok feltétele lehet például a különálló kerékpárút, vagy annak igazolása, hogy a közlekedésbiztonság nem romlik akkor sem, ha magasabb a megengedett amximális sebesség.

Norvégia fővárosában, Oslóban ez nem újdonság: számos kerületben már most is 30 km/h a limit, a belváros pedig szinte teljesen autómentes.

Budapesten is sorra csökkennek a sebességhatárok

Budapesten évek óta visszatérő vita tárgyát képezi a belső városrészek forgalmának lassítása, különösen a 30 km/h-s sebességhatárok szélesebb körű bevezetése. A támogatók szerint ez jelentősen növelné a közlekedésbiztonságot - főként a gyalogosok és kerékpárosok védelmében -, emellett csökkentené a zaj- és légszennyezést is. A kritikusok viszont attól tartanak, hogy a forgalom lassítása torlódásokat okoz, és aránytalanul megnehezíti az autós közlekedést.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az elmúlt évben már több konkrét intézkedés is történt:

Pázmány Péter sétány: 60 km/h-ról 50 km/h

Hunyadi János út: a Kitérő út és a Mezőkövesd út között 70 km/h-ról 60 km/h (így a Savoya Háztól befelé nem emelkedik 60 fölé)

Balatoni út: a Repülőtéri út és a Bódog utca között egységesen 50 km/h

Panoráma kanyar: maximum 70 km/h, megszűntek a 90-es szakaszok

2024 végén további szigorítások léptek életbe:

Megyeri út (IV. kerület): 70 km/h-ról 50 km/h a Szilas-patak és az Íves út között

Kőbányai út (X. kerület): 60 km/h-ról 50 km/h a Könyves Kálmán körút és a Szállás utca között

A budapesti intézkedések jól mutatják, hogy bár nem olyan radikális léptékben, mint Norvégiában, de a fővárosban is egyértelmű trend a sebességhatárok fokozatos csökkentése és a biztonságközpontú közlekedésszervezés erősödése.