Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
Norvégia fékez: a városokban és falvakban mostantól alapértelmezetten 30 km/h-s sebességkorlátozás lép életbe, és a jövőben a kerékpárosoknak és gyalogosoknak elsőbbségük lesz. Budapest is ebbe az irányba tart.
Norvégiában mostantól főszabály szerint 30 km/h-s sebességhatár lesz érvényben - legalábbis a lakott területeken áthaladó útszakaszokon. A norvég közlekedési hatóság szerint a jövőben „a gyalogosok és kerékpárosok igényeihez kell igazodni”.
A szabályok szerint a sebességhatárok esetében Norvégiában, mostantól a 30 km/h lesz a kiindulópont. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak indokolniuk kell, ha lakott területen ennél magasabb sebességet akarnak engedélyezni.
A 40, 50 km/h-s vagy akár magasabb sebességhatárok feltétele lehet például a különálló kerékpárút, vagy annak igazolása, hogy a közlekedésbiztonság nem romlik akkor sem, ha magasabb a megengedett amximális sebesség.
Norvégia fővárosában, Oslóban ez nem újdonság: számos kerületben már most is 30 km/h a limit, a belváros pedig szinte teljesen autómentes.
Budapesten is sorra csökkennek a sebességhatárok
Budapesten évek óta visszatérő vita tárgyát képezi a belső városrészek forgalmának lassítása, különösen a 30 km/h-s sebességhatárok szélesebb körű bevezetése. A támogatók szerint ez jelentősen növelné a közlekedésbiztonságot - főként a gyalogosok és kerékpárosok védelmében -, emellett csökkentené a zaj- és légszennyezést is. A kritikusok viszont attól tartanak, hogy a forgalom lassítása torlódásokat okoz, és aránytalanul megnehezíti az autós közlekedést.
Az elmúlt évben már több konkrét intézkedés is történt:
- Pázmány Péter sétány: 60 km/h-ról 50 km/h
- Hunyadi János út: a Kitérő út és a Mezőkövesd út között 70 km/h-ról 60 km/h (így a Savoya Háztól befelé nem emelkedik 60 fölé)
- Balatoni út: a Repülőtéri út és a Bódog utca között egységesen 50 km/h
- Panoráma kanyar: maximum 70 km/h, megszűntek a 90-es szakaszok
2024 végén további szigorítások léptek életbe:
- Megyeri út (IV. kerület): 70 km/h-ról 50 km/h a Szilas-patak és az Íves út között
- Kőbányai út (X. kerület): 60 km/h-ról 50 km/h a Könyves Kálmán körút és a Szállás utca között
A budapesti intézkedések jól mutatják, hogy bár nem olyan radikális léptékben, mint Norvégiában, de a fővárosban is egyértelmű trend a sebességhatárok fokozatos csökkentése és a biztonságközpontú közlekedésszervezés erősödése.
