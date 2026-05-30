Még sosem tapasztaltak ilyet az orvosok: megállíthatatlanul tör előre a halálos kór, újabb világjárvány jön?
A Kongói Demokratikus Köztársaságban két hete kihirdetett ebolajárvány példátlan gyorsasággal terjed. Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) közlése szerint még soha nem regisztráltak ennyi megbetegedést ilyen rövid időn belül egy ebolajárvány kitörésének kezdetétől számítva - írta meg a BBC.
Az országban eddig több mint ezer ebolagyanús esetet tartanak nyilván. A halálos áldozatok száma legalább 246. A szomszédos Ugandában kilenc megerősített fertőzést és egy halálesetet jelentettek. Az MSF főigazgató-helyettese, Dr. Alan Gonzalez szombati közleményében "mélységesen riasztónak" nevezte a helyzetet. Hangsúlyozta, hogy a járvány valódi kiterjedését és súlyosságát jelenleg senki sem ismeri, naponta érkeznek ugyanis újabb gyanús esetek, miközben több száz minta még feldolgozatlanul vár a laboratóriumokban.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője, Dr. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a legsúlyosabban érintett keleti régióba, Ituri tartomány székhelyére, Buniába utazott. Célja, hogy személyesen tekintse át a védekezést. A WHO főigazgatója arra kérte az érintett közösségeket, hogy vegyenek részt aktívabban a járvány elleni küzdelemben, hiszen ők ismerik a legjobban a helyi viszonyokat. Figyelmeztetett arra is, hogy a temetési szertartások során az elhunytak testének érintése tovább terjesztheti a vírust.
A védekezést több tényező is nehezíti. Az MSF szerint a határ- és repülőtér-lezárások akadályozzák a segélyszállítmányok célba érését. A WHO emellett ismételten rámutatott, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló fegyveres konfliktus is jelentősen hátráltatja a járványügyi intézkedések végrehajtását.
A főigazgató egyik első állomása a buniai Nemzeti Orvosbiológiai Kutatóintézet laboratóriuma volt, ahol az ebolagyanús betegek mintáit vizsgálják. A helyi egészségügyi tisztviselők szerint a létesítmény immár 24 órán belül képes eredményt adni. Korábban a mintákat a több mint 1500 kilométerre fekvő fővárosba, Kinshasába kellett szállítani, ami életveszélyes késedelmeket okozott.
A jelenlegi járványt az ebolavírus ritka, Bundibugyo néven ismert törzse okozza. Erre a variánsra jelenleg nincs bizonyítottan hatékony vakcina, és a fertőzöttek mintegy harmada belehal a betegségbe. A kórokozó a fertőzött személyek testnedveivel – vérrel, hányadékkal, nyállal, vizelettel és verejtékkel – való közvetlen érintkezés útján terjed. Emellett szennyezett tárgyak, például ágynemű, ruházat vagy orvosi eszközök révén is átadódhat a fertőzés.
