Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár hivatalosan csak május utolsó vasárnapja a gyereknap, játszani bármikor ér! Ezúttal a régi gyerekszobák, iskolaudvarok és családi délutánok nagy kedvenceit idézzük fel: előkerülnek a retró játékok, az ügyességi kihívások, a zsebre vágható kütyük és azok a klasszikusok, amelyek mellett könnyű volt elveszíteni az időérzéket. Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire emlékszel még a gyerekkor játékos világára!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Emlékszel még a régi gyerekjátékokra? Teszteld, mennyire vagy képben a retró kedvencekkel! 1/10 kérdés Melyik 90-es évekbeli játékban kellett egy kis digitális kisállatot etetni, altatni és gondozni, hogy életben maradjon? Tamagotchi Matchbox Nintendo Game Boy Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik játék célja, hogy a színes kocka minden oldala egyszínű legyen? Dominó Jenga Marokkó Rubik-kocka Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik játékban kell egy nagy, színes körökkel teli szőnyegen úgy egyensúlyozni, hogy közben a kezünket és a lábunkat mindig a kipörgetett színekre tesszük? Tornádó Twister Jenga Activity Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik társasjáték volt a "magyar Monopoly", ahol a cél a takarékoskodás és az otthonteremtés volt? Hotel Rizikó Ki nevet a végén? Gazdálkodj okosan! Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik volt az első videojáték-konzol, ami népszerűvé vált a magyar családok körében a 80-as évek végén? Xbox Atari 2600 Sárga kazettás "Nintendo" PlayStation Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik retró ügyességi játék kapott saját dalt a Neoton Família 1986-os Minek ez a cirkusz? című albumán? Jojó Marokkó Pötyi Tili-toli Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik játékot nyomkodták sokan a 90-es években kis, kézben tartható játékgépeken, ahol a leeső formákat kellett ügyesen egymás mellé forgatni? Snake Tetris Pac-Man Super Mario Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik játékban kellett vékony pálcikákat úgy felszedni egy kupacból, hogy a többi ne mozduljon meg? Marokkó Dominó Jenga Torpedó Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik retró játékfigura volt nagy szemű, majomszerű plüssbaba, amelynek sok változata kis cumit is tartott a szájában? Krtek Polly Pocket Moncsicsi Barbie Következő kérdés 10/10 kérdés Honnan kapta a nevét a Matchbox (magyarul: gyufásdoboz)? A játékgyár egy korábbi gyufagyár helyén épült Az első modellek gyufaszálakból készültek Az első kisautók csomagolása egy gyufásdobozra hasonlított Az autók kerekei gyufafejnyi méretűek voltak Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK