Társasjáték néhány figurával és kockával
Kvíz

Kvíz: Emlékszel még a régi gyerekjátékokra? Teszteld, mennyire vagy képben a retró kedvencekkel!

Pénzcentrum
2026. május 30. 17:58

Bár hivatalosan csak május utolsó vasárnapja a gyereknap, játszani bármikor ér! Ezúttal a régi gyerekszobák, iskolaudvarok és családi délutánok nagy kedvenceit idézzük fel: előkerülnek a retró játékok, az ügyességi kihívások, a zsebre vágható kütyük és azok a klasszikusok, amelyek mellett könnyű volt elveszíteni az időérzéket. Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire emlékszel még a gyerekkor játékos világára!

1/10 kérdés
Melyik 90-es évekbeli játékban kellett egy kis digitális kisállatot etetni, altatni és gondozni, hogy életben maradjon?
Tamagotchi
Matchbox
Nintendo
Game Boy
2/10 kérdés
Melyik játék célja, hogy a színes kocka minden oldala egyszínű legyen?
Dominó
Jenga
Marokkó
Rubik-kocka
3/10 kérdés
Melyik játékban kell egy nagy, színes körökkel teli szőnyegen úgy egyensúlyozni, hogy közben a kezünket és a lábunkat mindig a kipörgetett színekre tesszük?
Tornádó
Twister
Jenga
Activity
4/10 kérdés
Melyik társasjáték volt a "magyar Monopoly", ahol a cél a takarékoskodás és az otthonteremtés volt?
Hotel
Rizikó
Ki nevet a végén?
Gazdálkodj okosan!
5/10 kérdés
Melyik volt az első videojáték-konzol, ami népszerűvé vált a magyar családok körében a 80-as évek végén?
Xbox
Atari 2600
Sárga kazettás "Nintendo"
PlayStation
6/10 kérdés
Melyik retró ügyességi játék kapott saját dalt a Neoton Família 1986-os Minek ez a cirkusz? című albumán?
Jojó
Marokkó
Pötyi
Tili-toli
7/10 kérdés
Melyik játékot nyomkodták sokan a 90-es években kis, kézben tartható játékgépeken, ahol a leeső formákat kellett ügyesen egymás mellé forgatni?
Snake
Tetris
Pac-Man
Super Mario
8/10 kérdés
Melyik játékban kellett vékony pálcikákat úgy felszedni egy kupacból, hogy a többi ne mozduljon meg?
Marokkó
Dominó
Jenga
Torpedó
9/10 kérdés
Melyik retró játékfigura volt nagy szemű, majomszerű plüssbaba, amelynek sok változata kis cumit is tartott a szájában?
Krtek
Polly Pocket
Moncsicsi
Barbie
10/10 kérdés
Honnan kapta a nevét a Matchbox (magyarul: gyufásdoboz)?
A játékgyár egy korábbi gyufagyár helyén épült
Az első modellek gyufaszálakból készültek
Az első kisautók csomagolása egy gyufásdobozra hasonlított
Az autók kerekei gyufafejnyi méretűek voltak
