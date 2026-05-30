Közelmúltbeli sérülése ellenére Ahraf Hakimi kezdőként lép pályára, a szintén sérülésből felálló Cristhian Mosquerával kezdő Arsenal lesz a francia csapat ellenfele.
BL-döntő: tizenegyespárbajban győzte le az Arsenalt a PSG
Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt.
A telt házas Puskás Arénában rendezett találkozó ötödik percében Kai Havertz góljával a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig az aranylabdás Ousmane Dembélé büntetőből egyenlített. A folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól, így tizenegyespárbaj döntött, ebben pedig a francia együttes bizonyult jobbnak.
A PSG története során másodszor hódította el a BL-trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját is elvesztette a legrangosabb európai kupasorozatban.
