BL-döntő: tizenegyespárbajban győzte le az Arsenalt a PSG

Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt.

A telt házas Puskás Arénában rendezett találkozó ötödik percében Kai Havertz góljával a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig az aranylabdás Ousmane Dembélé büntetőből egyenlített. A folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól, így tizenegyespárbaj döntött, ebben pedig a francia együttes bizonyult jobbnak.

UEFA Bajnokok Ligája Paris Saint Germain 1 1 Arsenal Félidő: 0-1 2026. május 30. szombat 18:00 | Puskás Aréna, Budapest Hazai gólszerzők 65' Ousmane Dembélé (11-esből) Vendég gólszerzők 6' Kai Havertz 75 Labdabirtoklási arány 25 159 Támadások 98 101 Veszélyes támadások 36 4 Kaput eltaláló lövések 1 12 Kaput elkerülő lövések 1 11 Szögletek 3 2 Sárga lapok 4 0 Piros lapok 0 1 Büntetők 0 5 Blokkolt lövések 5 Adatlap létrehozva: 2026.05.30.

A PSG története során másodszor hódította el a BL-trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját is elvesztette a legrangosabb európai kupasorozatban.

