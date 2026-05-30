Budapest, 2026. május 30.Ousmane Dembélé, a Paris Saint-Germain játékosának gólöröme a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjében játszott Paris Saint-Germain - Arsenal mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. május 30-án.
Sport

BL-döntő: tizenegyespárbajban győzte le az Arsenalt a PSG

Pénzcentrum/MTI
2026. május 30. 21:12

Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt.

A telt házas Puskás Arénában rendezett találkozó ötödik percében Kai Havertz góljával a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig az aranylabdás Ousmane Dembélé büntetőből egyenlített. A folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól, így tizenegyespárbaj döntött, ebben pedig a francia együttes bizonyult jobbnak.

UEFA Bajnokok Ligája
Paris Saint Germain
1
1
Arsenal
Félidő: 0-1
2026. május 30. szombat 18:00
Puskás Aréna, Budapest
Hazai gólszerzők
65' Ousmane Dembélé (11-esből)
Vendég gólszerzők
6' Kai Havertz
75
Labdabirtoklási arány
25
159
Támadások
98
101
Veszélyes támadások
36
4
Kaput eltaláló lövések
1
12
Kaput elkerülő lövések
1
11
Szögletek
3
2
Sárga lapok
4
0
Piros lapok
0
1
Büntetők
0
5
Blokkolt lövések
5
A PSG története során másodszor hódította el a BL-trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját is elvesztette a legrangosabb európai kupasorozatban.

Csoportos beszedési megbízás
Olyan átutalásra adott megbízás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Korszerű fizetési mód szolgáltatói díjak rendszeres beszedésére szolgál. Legfőképp a rezsifizetést lehet könnyen a beszedési megbízással elintézni. A bankban megadhatjuk, hogy mely szolgáltatók vonhatnak le a számlánkról különböző összegeket, amihez célszerű egy limitet is párosítani, így elkerülhetjük, hogy túlszámlázás esetén nekünk keljen a pénzünk után futni. Beszedési megbízás a legolcsóbb formája a rendszeres kis összegű utalásoknak.

