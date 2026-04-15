A Magyar Közút Zrt. 2025-ben összesen 54 hazai útszakaszon módosította a sebességhatárokat.
Kíméletlen razzia veszi kezdetét a magyar utakon: vaskos csekket kaphat, aki ezt benézi szerdán
Szerda reggeltől 24 órás fokozott ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország útjain. A Speedmarathon keretében országszerte traffipaxokkal figyelik a járműveket, elsősorban a gyorshajtás visszaszorítása érdekében. Az akció azonban nemcsak a sebességtúllépőket érinti, más szabálysértésekre is kiterjed. A hatóságok a mérési helyszínek listáját is közzétették.
Szerda reggel 6 órától csütörtök reggel 6 óráig országos rendőrségi akció zajlik Magyarországon, amelynek során fokozott ellenőrzésekre kell számítani az utakon. A hatóságok célja elsősorban a sebességtúllépés veszélyeinek tudatosítása, ugyanakkor más közlekedési szabálysértésekkel szemben is fellépnek.
Az akció része az összeurópai Speedmarathon kezdeményezésnek, amelyhez idén is csatlakozott a magyar rendőrség. Ennek keretében a járműveket 24 órán keresztül folyamatosan ellenőrzik, különös figyelmet fordítva a gyorshajtók kiszűrésére.
A rendőrség a police.hu oldalon közzétette az ellenőrzések helyszíneit is. A vármegyei rendőr-főkapitányságok által kijelölt mérési pontok listáját vármegyénkénti bontásban lehet megtekinteni, így az autósok előre tájékozódhatnak arról, hol számíthatnak traffipaxokra.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.