Close up személy kezét a kocsi ablakából, kezében a vezetői engedélyt, mint azt mutatja, hogy a rendőr az ellenőrzéshez
Autó

Kíméletlen razzia veszi kezdetét a magyar utakon: vaskos csekket kaphat, aki ezt benézi szerdán

Pénzcentrum
2026. április 15. 07:33

Szerda reggeltől 24 órás fokozott ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország útjain. A Speedmarathon keretében országszerte traffipaxokkal figyelik a járműveket, elsősorban a gyorshajtás visszaszorítása érdekében. Az akció azonban nemcsak a sebességtúllépőket érinti, más szabálysértésekre is kiterjed. A hatóságok a mérési helyszínek listáját is közzétették.

Szerda reggel 6 órától csütörtök reggel 6 óráig országos rendőrségi akció zajlik Magyarországon, amelynek során fokozott ellenőrzésekre kell számítani az utakon. A hatóságok célja elsősorban a sebességtúllépés veszélyeinek tudatosítása, ugyanakkor más közlekedési szabálysértésekkel szemben is fellépnek.

Az akció része az összeurópai Speedmarathon kezdeményezésnek, amelyhez idén is csatlakozott a magyar rendőrség. Ennek keretében a járműveket 24 órán keresztül folyamatosan ellenőrzik, különös figyelmet fordítva a gyorshajtók kiszűrésére.

A rendőrség a police.hu oldalon közzétette az ellenőrzések helyszíneit is. A vármegyei rendőr-főkapitányságok által kijelölt mérési pontok listáját vármegyénkénti bontásban lehet megtekinteni, így az autósok előre tájékozódhatnak arról, hol számíthatnak traffipaxokra.

