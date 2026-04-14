Elképesztő számú autós sétált a hatóság csapdájába a fővárosban: tömegesen postázzák a vaskos csekkeket

Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hónap alatt a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a telepített traffiboxok márciusban a II. kerületben 641, a III. kerületben 142, a VI. kerületben 495, a XI. kerületben 14, a XV. kerületben 132, a XX. kerületben pedig 320 gyorshajtót mértek be.

A legnagyobb mért adat 50 kilométer per óra megengedett sebességnél a VI. és a XV. kerületben volt: az Andrássy úton és a Szentmihályi úton egy-egy sofőr 114 kilométer per órával haladt, amiért egyenként 210 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki - áll a közleményben.