Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Sebességkorlátozó tábla forgalommal a háttérben
Autó

Elképesztő számú autós sétált a hatóság csapdájába a fővárosban: tömegesen postázzák a vaskos csekkeket

MTI
2026. április 14. 11:03

Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hónap alatt a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a telepített traffiboxok márciusban a II. kerületben 641, a III. kerületben 142, a VI. kerületben 495, a XI. kerületben 14, a XV. kerületben 132, a XX. kerületben pedig 320 gyorshajtót mértek be.

A legnagyobb mért adat 50 kilométer per óra megengedett sebességnél a VI. és a XV. kerületben volt: az Andrássy úton és a Szentmihályi úton egy-egy sofőr 114 kilométer per órával haladt, amiért egyenként 210 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki - áll a közleményben.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 14.
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
2026. április 13.
Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
2026. április 13.
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
1
2 hete
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
2
4 hete
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
3
1 hete
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
4
4 hete
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
5
3 hete
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 10:02
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 06:29
Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés
Agrárszektor  |  2026. április 14. 11:32
Brutális szennyezés a magyar utakon: már a lakosok egészsége a tét