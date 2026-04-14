Fű alatt írták át a sebességhatárokat a hazai utakon: csúnyán ráfázhat a büntetéssel, aki ezentúl is megszokásból vezet

A Magyar Közút Zrt. 2025-ben összesen 54 hazai útszakaszon módosította a sebességhatárokat. A döntést legtöbbször az utak romló állapota és a megnövekedett forgalom indokolta. Az érintett helyeken emiatt jellemzően csökkentették a megengedett sebességet, de néhány kivételes szakaszon a korábbinál gyorsabban is lehet haladni.

A korlátozások szigorítását a legtöbb esetben a burkolat hibái, a kátyúk, a balesetek magas száma, illetve a sűrűbb forgalom tette elkerülhetetlenné. Más helyszíneken a közlekedési infrastruktúra átalakítása tette indokolttá a biztonságosabb, lassabb haladást. Ide tartozik például az új körforgalmak, gyalogátkelőhelyek, buszmegállók vagy csomópontok kiépítése - számolt be a HVG.

Bár a sebességcsökkentés volt a jellemző, ritkábban ugyan, de sebességnövelésre is akadt példa. A 47-es és a 472-es főutak bizonyos részein, valamint az M80-as autóúton a korábbinál magasabb haladási sebességet engedélyeztek.

A jogszabályok értelmében az autópályákat és a főutakat legalább ötévente kötelező felülvizsgálni. Az illetékes hatóságok azonban indokolt esetben bármikor módosíthatnak az előírásokon.

A közútkezelő felhívja az autósok figyelmét arra, hogy a sebességhatárok nem állandóak. A balesetek elkerülése érdekében arra kérik a sofőröket, hogy soha ne megszokásból vezessenek. Ehelyett mindig figyeljék az aktuális forgalmi rendet mutató közúti jelzőtáblákat.