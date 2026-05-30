Brutális lezárások bénítják meg a magyar fővárost a BL-döntő miatt: erre minden autósnak és utazónak készülnie kell ma

Ma este rendezik Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét, a meccsen a PSG és az Arsenal csapata csapnak majd össze. A sportesemény előtt és alatt a Puskás Aréna és a városi szurkolói zónák környékén jelentős forgalomkorlátozások és lezárások lépnek életbe, a Liszt Ferenc repülőtér pedig a szokásos forgalom duplájára készül. A BKK sűrített járatokkal és külön expresszbuszokkal segíti majd a közlekedést.

Az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz több Budapesti kerületben is. A leginkább érintett területek a Puskás Aréna és a városi szurkolói zónák környéke lesz, itt jelentősebb forgalomkorlátozások és lezárások lépnek életbe, de a Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat is lezárják a nap folyamán. A BKK sűrített járatokkal és külön expresszbuszokkal segíti a közlekedést.

A hét közepétől egészen június 4-ig lezárták többek között az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között, a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között, illetve az Állatkerti körutat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

A Hősök terén található nagy szurkolói zóna, itt már ma reggel korlátozások voltak, csakúgy mint a két csapat szurkolói számára kialakított külön-külön zónák környékén. Az Arsenal drukkerei a Városligetben a Napozóréten, a PSG-szurkolók pedig az MTK Sportparkban nézhetik a meccset, ha nincs jegyük a Puskás Arénába. A stadion, illetve a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor lezárták az utakat, így nem járható már

a Dózsa György út,

a Stefánia Út,

az Ajtósi Dürer Sor,

a Thököly út

és a Kerepesi út egyes szakaszai, ahol a szurkolók vonulni fognak.

A nap folyamán többek között lezárásra kerül az Andrássy út Bajza utca és Hősök tere közötti szakasza is a gépjárműforgalom elől. Egyes közterületeken parkolási tilalmat vezetnek be és az esetleg otthagyott autókat elszállítják. A tulajdonosok egy erre a célra létrehozott zöld számon hívhatják a hatóságokat.

Május 30-án délután a belvárosban is jelentős fennakadásokra kell készülni: időszakosan lezárhatják a Károly körutat, a Deák Ferenc teret, a Bajcsy-Zsilinszky utat és az Andrássy utat, de érinti a lezárás a Budai Vár környékét és a Csörsz utcát is. A Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között szintén lezárták reggel 8 órától, ez a szakasz csak tömegközlekedéssel vehető igénybe 17 óráig.

A rendőrség azt javasolja az autósoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat vagy közösségi közlekedést.

A lezárások teljes listája az alábbi térképen látható:

Így készül a BKK a mai napra

A sűrített menetrenddel közlekedő járatok mellett megerősített személyzet dolgozik annak érdekében, hogy a mintegy 60 ezer szurkolót és a többnapos, kiemelt helyszíneken zajló rendezvényeket érintő utazási igényeket a lehető legmagasabb színvonalon, zavartalanul kezeljék - közölte a társaság. Ehhez kapcsolódva a hétvégén fokozott taxiellenőrzéseket is tartanak a főváros kiemelt pontjain és a repülőtéri terminálokon.

A BKK arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején elsősorban a közösségi közlekedést válasszák - tették hozzá. Azt írták, hogy a Puskás Aréna megközelítésében kulcsszerepet betöltő M2-es és M4-es metróvonalak, illetve az 1-es villamos a csúcsidőszakokban 2-3 percenként közlekednek, így óránként több tízezer utas szállítását biztosítják. A Hősök terén megrendezett Champions Festival megközelítése érdekében az M1-es metró a fesztivál nyitvatartásához igazodva négy napon át sűrűbb követéssel jár.

Kiemelték, hogy a BKK a reptéri közlekedésben is jelentős kapacitásbővítéssel készül: május 29. és 31. között a 100E Repülőtéri Expressz és a 200E járatok sűrített menetrend szerint, összehangoltan, akár 2-3 percenként indulnak, a kiszolgálást pedig 20-30 többlet autóbusz támogatja. Továbbá az repülőtér 1-es termináljáról - amit ideiglenes megnyitnak a BL-döntő okán - a mérkőzést megelőző időszakban dedikált 100E járatok biztosítanak közvetlen kapcsolatot a belvárossal, a helyszínen pedig mobilpénztár és utaskoordinátorok segítik a Budapestre érkezők jegyvásárlását és tájékoztatását.

A mérkőzést követően valamennyi repülőtéri járat - így a 100E és a 200E is - megáll a Ferihegy vasútállomásnál az 1-es terminál zavartalan kiszolgálása érdekében. Felhívták a figyelmet arra, hogy a mérkőzésre szóló jeggyel május 29. és 31. között a teljes budapesti közösségi közlekedési hálózat - beleértve a 100E Repülőtéri Expresszt is - külön díj fizetése nélkül vehető igénybe.

Arra is figyelmeztettek, hogy a Puskás Aréna környékén, valamint további helyszíneken forgalmi korlátozások lépnek életbe, egyes területek a mérkőzés napján kizárólag gyalog lesznek megközelíthető.

A reptéren is érezhető a forgalomnövekedés, hosszabb várakozásra kell számítani

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt a következő napokban rendkívüli forgalomra készül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre, a gépmozgások száma közel duplájára nő, az utasforgalom átlagosan 60 százalékkal emelkedik május 29. és 31. között.

Csak péntekre 750 gépmozgást és 71 000 utast vártak, ami nagymértékben meghaladja az átlagos pénteki, mintegy 450 gépmozgást. Az előzetes tervek alapján szombaton és vasárnap is a péntekihez hasonló, nagy forgalom várható, így a BL-döntő időszak mindhárom napján csúcsforgalom lesz a repülőtéren.

A repülőtér speciális folyamatokat dolgozott ki az esemény időszakára, továbbá ideiglenes infrastruktúra-elemeket is kialakított, és az utasok biztonsága érdekében a helyszínt a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság kiemelt létszámban biztosítja.

Az 1. Terminálon az Arsenal dedikált szurkolói charterjáratai mellett a Wizz Air egyes Londonból érkező és oda induló járatait kezelik. Itt az utasok számára étel-és italvásárlási lehetőség biztosított, vámmentes üzlet azonban nem áll majd rendelkezésre. Autóbérlésre a 2. Terminálon van lehetőség, a terminálok közötti közlekedést ingyenes shuttle buszok segítik majd.

Az ide érkező utasok az alábbi módokon közelíthetik meg a városközpontot:

Az 1. Terminál közúti előteréről a 100E busszal a Deák Ferenc térre,

Ferihegy vasútállomástól a 200E busszal Kőbánya-Kispest metróállomásig, majd az M3-as metróval,

A miniBUD minibuszaival és a Főtaxi, valamint az Uber által biztosított taxikkal,

Meccsjeggyel rendelkező utasok a mérkőzésnapon a terminál elől a Champions Express

busszal a Városligetben található Arsenal szurkolói találkozó pontra utazhatnak.

A 2. Terminálra érkeznek a PSG szurkolói járatai, akik dedikált útvonalon haladnak a repülőtér légi oldalán, illetve a menetrend szerinti járattal, egyénileg közlekedő drukkerek is. Innen az utasok a megszokott módokon közelíthetik meg a belvárost. Kísérők számára az utasok felvételére és kiszállítására első sorban a City Break Parkolót, másodsorban a Terminal Parkolót javasolja a Budapest Airport.

A szurkolók mérkőzésnapon a következő módokon juthatnak el a hivatalos szurkolói zónákba:

Ingyenes shuttle busszal az 1. Terminálra, majd onnan a Champions Express busszal a Városligetben található Arsenal szurkolói találkozó pontra, vagy

A 2. Terminál elől a Champions Express busszal, az MTK Sportparkban található PSG szurkolói találkozó pontra.

A terminálok közötti közlekedés megkönnyítése érdekében a Budapest Airport május 29-31. között ingyenes shuttle buszokat indít az 1. és a 2. Terminál között, a járatok igény szerint indulnak majd. Az utasok igényüket az 1. Terminál és a 2B Terminál információs pultjainál jelezhetik.

Ezekre a lezárásokra készülhetünk hétvégén

2026. május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV.,

Kós Károly sétányt,

Hősök terét körbe,

Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.

2026. május 28-án 8 órától 18 óráig a Budapest XIV.,

Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.

2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.

2026. május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között,

Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,

Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között,

Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között,

Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,

Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.

2026. május 30-án 8 órától 17 óráig a Budapest X., XVIII. és XIX.,

Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között (kivéve tömegközlekedés részére).

Szakaszos és időszakos lezárások

2026. május 28-án 17 órától május 31-én 12 óráig a Budapest I.,

Hunyadi János utcát a Clark Ádám tér és a Dísz tér között.

2026. május 29-én 10 órától május 31-én 16 óráig a Budapest VII.,

Erzsébet körutat a Rákóczi út és a Dohány utca között,

Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között,

Osvát utcát a Dohány utca és a Rákóczi út között,

Rákóczi utat a Hársfa utca és a Blaha Lujza tér között.

2026. május 29-én 12 órától május 31-én 12 óráig a Budapest V.,

Erzsébet teret a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,

Erzsébet teret a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.

2026. május 30-án 6 órától május 31-én 2 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,

Asztalos Sándor utat a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,

Mexikói utat a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,

Albertirsai utat a Kerepesi út és a Fehér köz között,

Dózsa György utat a Kerepesi út és Thököly út között,

Kerepesi utat a Baross tér és a Hungária között,

Hungária körút VIII. kerületi oldalát a Kerepesi út és Szörény utca között,

Szörény utcát a Hungária körút és Százados út között,

Százados utat a Szörény utca és a Kerepesi út között,

Salgótarjáni utcát az Asztalos Sándor utca a Hungária körút között,

Ifjúság útját,

Stefánia utat (a szervizutat is) az Ajtósi Dürer sor és Hungária körút között,

Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,

Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,

Jobbágy utcát a Dózsa György út és a Verseny utca között,

Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között,

Mogyoródi utat a Hungária körút és a Zászlós utca között.

2026. május 30-án 8 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XII.,

Csörsz utcát az Alkotás út és az Avar utca között.

2026. május 30-án 12 órától 16 óráig a Budapest V. és VI.,