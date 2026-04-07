Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Bizonytalan évre számít a Magyar Suzuki Zrt. belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: 2026-ban sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért, összességében pedig azzal számolnak, hogy ideális esetben hozni tudják a tavalyi eredményeket - némi erősödéssel. A szakember kifejtette: kiszámíthatóságra törekednek, így a globális konfliktusok és a bizonytalan gazdasági környezet okozta árfelhajtó hatásokat igyekeznek nem alkalmazni az autóárakban, "amíg nincsen komolyabb kényszerhelyzet". Hozzátette, az iráni konfliktus olyan szempontból nem érinti negatívan a céget, hogy a Japánból érkező autókat már eddig is hosszabb útvonalon szállították Európába a hajók. Varga András marketingvezetővel pedig többek között a Csuja Imre főszereplésével zajló kampányról is beszélgettünk: elárulta, miért pont a színészlegenda magyaráz a "szunyókafigyelőről" és tolmácsolja a "negyedmisis" ajánlatot. Interjú.

Milyen fő irányokat látni most az autópiacon? Mennyire alakíthatja át a forgatókönyveket az iráni konfliktus?

Horváth Attila: Mi is látjuk az esetleges veszélyeket, figyeljük a híreket, és várjuk, hogy hova fog kifutni az iráni helyzet. Alapvetően az látszik számunkra a piacon, hogy a számokban – akár értékesítés, akár a kampányaink sikere oldaláról – nem jelentkezett még nagyobb mértékben például az iráni válság.

Azt látjuk, hogy a január az elképzeltnél kicsit gyengébbre sikeredett összpiaci szempontból, de ebben például a rendkívüli havazás is szerepet játszhatott, ezt követően a február-március a Suzuki szempontjából lényegében tervszerűen haladt.

Varga András: Kommunikációs oldalról azt látjuk, hogy a kampányok működnek, bevált, amit ajánlati oldalról elterveztünk. És az általunk csak Csuja-univerzumnak nevezett reklámkampány is nagy számban hozza be az érdeklődőket. Körülbelül ugyanolyan szinten volt az érdeklődő, potenciális ügyfelek száma az utóbbi hetekben, mint a tavalyi hasonló időszakban.

H.A.: Ugyanakkor a konverzió területén azért kimondható már az első három hónap tapasztalatai alapján, hogy „dolgozósabb” lesz a piac idén, a bizonytalansági tényezők velünk maradnak – az első negyedévben az is különösen éreztetheti a hatását, hogy felkavarodott a magyar közélet.

Arra számítunk, hogy az egész évben sokkal keményebben meg kell majd küzdeni minden egyes ügyfélszerződésért, mint korábban. Nem csak az emlegetett geopolitikai események miatt, hanem a konkurencia erősödése is élezi a versenyt.

De összességében az értékesítési számok kapcsán ugyanúgy gondolkodunk, mint a legtöbb hazai márkaképviselet: ideális lenne a tavalyihoz hasonló számokat hozni a bizonytalan környezetben – némi erősödéssel úgy, hogy a Magyar Suzuki Zrt. által értékesített új autók a hazai piacon találják meg boldog tulajdonosukat.

Horváth Attila belföldi értékesítési vezető. Fotó: Magyar Suzuki Zrt.

A forint árfolyama is jelentősen alakítja az autóárakat, és az euróval szemben például jelentős mozgások voltak az utóbbi hetekben. Mennyiben befolyásolja ez a Suzuki árstratégiáját, milyen árfolyamszintig nem kell hozzányúlni a listaárakhoz?

H.A.: A pontos számokat nem árulhatjuk el, de a higgadt megközelítésre törekszünk, a hektikus környezetben mi szeretnénk a kiszámíthatóságot képviselni, tartani az egyensúlyt, ameddig csak lehet. Ebbe a logikába illeszkedik az is, hogy az infláció és más árfelhajtó hatások ellenére egyáltalán nem, vagy csak minimálisan módosítottuk az autók árait. Modelljeink ára 2025 közepe óta gyakorlatilag változatlan.

Voltak korábban is hasonló időszakok, láttunk más példákat a piacon, de az csak a bizonytalanságot fokozná, ha havi, vagy akár heti szinten belenyúlnánk az autóárakba. Amíg nincsen komolyabb kényszerhelyzet, addig arra törekszünk, hogy ne befolyásoljon minket a jelenlegi, nehezen kiszámítható környezet, haladunk tovább a kijelölt úton.

Ahogy az elmúlt 35 évben, most is és 35 év múlva is szeretnénk tisztességes, jó ajánlattal a legszélesebb kör mobilitási céljait szolgálni.

Bő két hete volt az MNB kamatdöntő ülése, ahol nem nyúltak az alapkamathoz, de korábban – az iráni háború kirobbanása előtt – még kamatcsökkentést prognosztizáltak a piacok. Finanszírozási oldalról ez mennyire vetheti vissza az autópiacot, hogy a jegybank visszafogja a kamatcsökkentést?

H.A.: A prognózis az az volt még az iráni válság előtt, hogy 75 pontos vágás történhet meg reálisan, de legalább 50 pontos az év végéig – mostanra értelemszerűen már teljesen más a forgatókönyv. Ezzel együtt az látszik, és már tavaly is kifejezetten jellemző volt, hogy erős finanszírozási ajánlatok nélkül nem lehet érvényesülni a piacon. Nyilván nem segít, ha nem tud tovább csökkenni a kamatszint, így a forgalmazói hozzájárulással vagy az importőrök és a pénzintézetek együttműködéseknek köszönhetően kell, hogy legyenek vonzó és életképes finanszírozási ajánlataink.

Egyébként mit látni, melyik az erősebb húzóerő: a konkrét, készpénzben kifejezhető kedvezmény, vagy pedig a kedvező finanszírozás? Mi alapján egyensúlyoz a kettő között a márka?

H.A.: A Suzukinál sosem volt jellemző, hogy az erős piaci nyomásra hirtelen, nagy árkedvezményekkel reagáljunk. Inkább a kiszámítható, stabil ár-érték arányban hiszünk, és abban, hogy ameddig lehet, vonzó szinten tartjuk az árakat – még kedvezőtlen piaci környezetben is.

Számunkra a hosszútávú brandépítés fontosabb, mint a látványos, rövid akciók. Egy több, mint 100 éves márkánál ez nem is lenne fenntartható stratégia. Az ajánlatainkban mindig jelen van a kedvező finanszírozás és a hosszú, immár az autó 10 éves koráig hosszabbítható garancia - ezek állandó elemek. A kutatásainkból az is látszik, hogy a Suzuki racionális választás. A friss Suzuki-vásárlók körében azt tapasztaljuk, hogy adott modell kiválasztásánál az első 5 szempont racionális érv volt. Összességében tehát nem az egyszeri nagy kedvezményekben, hanem a megbízható termékben, a jó ár-érték arányban és a folyamatosan elérhető finanszírozásban látjuk az erőt.

V.A.: Ha a kommunikáció hatékonyságát nézzük, a valós, jól használható finanszírozási ajánlatok jelentik a kulcsot a sikerhez. Körülbelül két éve kommunikáljuk a 0% THM-es lehetőséget, ami valódi ajánlat, de természetesen nem minden modellre vagy minden kondícióra vonatkozik. A lényeg azonban nem csak maga a szám, hanem a mögötte lévő finanszírozási csomag rugalmassága: minden vásárló megtalálhatja azt a megoldást, ami a saját igényeihez illik, és a piacon kimondottan jónak számító THM-mel elérhető.

Ez a fajta testreszabhatóság lehetővé teszi, hogy az ügyfél valóban olyan konstrukciót kapjon, ami számára megfelelő, miközben mi is fenntarthatóan kommunikálunk. Úgy gondoljuk, hogy hosszútávon ez sokkal többet segít az értékesítésben, mint az olyan „csalogató” árak hirdetése, amelyek valójában nehezen, vagy csak nagyon szűk körben, kevés autóra érhetők el. Ilyen típusú marketingeszközökkel mi nem tervezünk élni.

Milyen újdonságokkal készül a Suzuki 2026-ra, érkeznek modellfrissítések, új modellek a magyar piacra?

V.A.: Tulajdonképpen most is benne vagyunk az egyik ilyen történetben. Két esztergomi gyártású húzómodellünk, az S-Cross és a Vitara frissített, limitált kiadással került a piacra a hetekben: az egyedi kinézetű, magasan felszerelt Urban Black változatokra igen erős kereslet mutatkozik, lényegében alig győzi a gyártás lekövetni a megrendeléseket. Nagyon ráerősítenek a két modell amúgy is kimagasló eladásaira.

Emellett bár az eVITARA bemutatása már elkezdődött korábban, a teljes piaci bevezetés még előttünk áll: most jutottunk el arra a pontra, hogy a 77 márkakereskedésünkben meg tud jelenni az autó, elindulhat a teljes körű bevezető kampány. Az év hátralevő részében az új Across is megérkezik, ennek el fogjuk indítani az előértékesítését, az őszi időszakban pedig a valós értékesítését. Illetve 2027 elején még egy újdonságunk fog debütálni, de arról egyelőre többet nem árulhatunk el. Mindemellett folyamatosan monitorozzuk a piaci környezetet, hogy vevőink számára továbbra is a Suzukitól megszokott, vonzó ár-érték ajánlatot kínálhassuk, kedvező és rugalmas finanszírozási lehetőségekkel. Célunk, hogy vásárlóink minden élethelyzetben megtalálják a számukra leginkább megfelelő ajánlatot és modellváltozatot.

Értékesítési céljaink megegyeznek a 2025-ös eredményekkel, és számítunk arra, hogy a Suzuki – ahogy 35 éves magyarországi jelenléte során immár 22 alkalommal – idén is megőrzi piacvezető pozícióját.

Varga András marketingvezető. Fotó: Magyar Suzuki Zrt.

A statisztikák szerint a hazai piacon az új autók 70-75 %-át cégek vásárolják meg, a maradékot pedig magánszemélyek. Önöknél hogy néz ki ez a képlet?

H.A.: Nálunk némileg más a helyzet, nagyjából 40% a céges értékesítést képviseli, 60% pedig a magánszemélyeket. Mindez azt jelenti, hogy a magánszemély-piacon belül van egy egyötödnyi részesedés, amit jellemzően magunkénak tudhatunk. A teljes piaci eredmény mellett ezt is szeretnénk megtartani, vagy akár erősíteni. A Suzuki életében a flottaértékesítés nemcsak azért kapott nagyobb hangsúlyt, mert a piac egyre inkább ebbe az irányba mozdul, hanem azért is, mert a privát piacon stabil, kifejezetten erős – mintegy 20%-os – részesedéssel bírunk.

Az elektromos autókra elérhető állami támogatás pont akkor érhet véget, amikor az eVITARA piacra kerül. A céges pályázat kivezetése csökkentheti az érdeklődést az elektromos autók iránt?

H.A.: Bizonyos szempontból mindenképpen, ha az e-Vitarát nézzük, már az előértékesítési időszakból is vannak tapasztalataink. Önmagában az autó fogadtatása nagyon pozitív volt, az gondoljuk, hogy sikerült egy igazi Suzukival megérkezni a piacra. Az autó a legtöbb olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami a hibrid modellpalettát az értékesítési verseny legfelsőbb fokára juttatta.

Az első benyomások alapjánk a KKV szektorban számíthatunk pozitív fogadtatásra. Különösen a kisebb vállalatok vezetői körében, illetve a vegyes, részben privát használat miatt is növekvő érdeklődés mutatkozik a most bevezetés alatt álló eVITARA iránt. Arra számítunk, hogy az autó kedvező adottságainak köszönhetően a városi, illetve a főváros vonzáskörzetében élő családok körében második autóként is eléri a tervezett értékesítési számokat.

Korábban is látszott - és a piaci adatok is ezt igazolják -, hogy a központi támogatás nagyon erősen befolyásolja a keresletet. Bár a támogatás még 15-éig elérhető, már az elején érezhetően megmozgatta a vállalati piacot.

Ezzel párhuzamosan azonban megjelentek más finanszírozási konstrukciók is, amelyek szintén ösztönözték a vásárlásokat. Most azt látjuk, hogy bár a támogatás még igényelhető, az érdeklődés fokozatosan csökken: nem arról van szó, hogy hirtelen elfogyott volna a keret, hanem egyszerűen kevesebb az új igénylés, vélhetően, aki tervezett vele, az már beadta a pályázatát. Ugyanakkor a piacon elérhetők alternatív megoldások is, például a KAVOSZ-finanszírozás, amely kifejezetten cégeknek, elektromos autókra is igénybe vehető.

Összességében tehát nem mondhatjuk, hogy az elektromos autók helyzete romlana, de az jól látszik, hogy a korábban gyorsan növekvő, körülbelül 9 százalékos piaci részesedés emelkedése most megtorpant. Ez a jelenség nem magyar sajátosság, hanem Európa-szerte megfigyelhető: a központi támogatások visszaesése mindenhol érezhetően hat a piacra.

Mennyire tekint riválisként a Suzuki az újonnan megjelenő, kínai márkákra? Ezek is az ár-érték arányukkal célozzák meg a vásárlókat.

H.A.: Az európai, illetve más japán márkák a fő konkurenseink.

Az újonnan belépő, kínai szereplők a privát ügyfelek körében valóban meg tudják mozgatni az érdeklődést, ezt kár tagadni, de egyáltalán nem arról van szó, hogy csak tőlünk igyekeznének elcsábítani magánvásárlókat, minden más márkát érint a jelenség.

A flottakutatásunk alapján viszont elmondható, hogy a céges piacon ez jóval kevésbé jellemző. Ezen ügyfelek körében a tapogatózás esetleg felmerül, körülnéznek az alternatívák között, de végül jellemzően a már ismert, bizonyított márkáknak szavaznak bizalmat – így nekünk is.

V.A.: Azt látjuk, hogy ugyan egy kis ideig meg lehet kavarni az állapotokat a piacon erős kommunikációval, de ez arra készteti a versenytársakat – így a Suzukit is –, hogy ők is még inkább jelen legyenek kommunikációs térben. Ez az erős belépőkampány magánügyfeleknél működhet, de hogy a flottapiacon érvényesülni tudjon valaki, az egy jóval hosszabb folyamat.

Hogyan néz ki ma a flottapiac a Suzuki szemszögéből, és hol lehetne még ezen belül érdemben növekedni?

H.A.: Érdemes különválasztani a flottapiac egyes szegmenseit. Vannak a nagy flottás ügyfelek, akiket közvetlenül vagy flottakezelőkön keresztül lehet elérni, illetve ide tartoznak az állami megrendelések is. Ezen a területen a Suzuki stabilan jól teljesít.

Emellett viszont ott van a KKV-szegmens, ahol azt látjuk, hogy kifejezetten erősíthető a pozíciónk. Ebben nagy szerepet szánunk a kiterjedt márkakereskedői hálózatunknak. A számok alapján a piaci értékesítés jelentős része – nagyjából 40 százaléka – a KKV-khoz köthető.

Esetükben ráadásul más szempontok döntenek, mint a nagy flották esetében. Itt sokszor nem egy központi, például budapesti flottakezelő hozza meg a döntést, hanem helyben születik meg. Éppen ezért különösen fontos, hogy legyen a közelben egy márkakereskedés és márkaszerviz.

V.A.: És a kisvállalkozásoknál kiemelten fontos a személyes kapcsolat: sokszor számít, hogy valaki már négy-öt éve is ugyanahhoz a kereskedőhöz ment, és ott, egy általa ismert értékesítőtől vásárolt autót. Ezek a bizalmi, személyes viszonyok erősen befolyásolják a döntést, ezért ezt a területet mi egyértelmű kitörési pontként látjuk – főleg a kiterjedt hálózatunk erős láb ebben.

Az is látszik, hogy annak a munkának, amit két éve kezdtünk el a flottapiac közvetlen megszólításával, már megvan az eredménye. A kutatásunk alapján például azóta nőtt azok aránya, akik már az első körös megfontolásnál a Suzukit is számításba veszik flottaautóként. Ugyanakkor ezen a területen még bőven van növekedési potenciálunk.

H.A.: A nagyobb flották esetében pedig megint más a működés: ott célzott, direkt kommunikációra van szükség. Fontos hangsúlyozni, hogy azok a racionális szempontok, amelyek miatt a lakossági vásárlók minket választanak, a flottapiacon is ugyanúgy érvényesek. Ilyen például a kedvező teljes birtoklási költség (TCO – Total Cost of Ownership), illetve a fenntarthatóság, amelyekben erős az ajánlatunk. Ezek különösen a középvezetői szintig, illetve a munkaautó-kategóriában teszik versenyképessé a modelljeinket.

Visszakanyarodva a nemzetközi helyzethez: a két húzómodell tekintetében szerencsés helyzetben van a magyar piac az esztergomi gyártással. De mi a helyzet a Japánból érkező autókkal, hogyan alakultak az utóbbi időben a szállítási határidők, útvonalak? Milyen hosszú átfutással számoljon, aki gyári rendeléssel vásárolna?

H.A.: 2026-ban ez nem új helyzet: a probléma már egy-másfél éve jelentkezett a tengeri kalóztámadások és egyéb közel-keleti forrongások miatt.

Akkortól lépett életbe az, hogy a Japánból érkező hajók megkerülik Afrikát – tovább terhelve szegény Földet. Tehát az iráni események nem hoztak ilyen szempontból változást az életünkbe, hiszen eddig is a lényegesen hosszabb úton érkeztek a szállítmányok. Ez nyilván jelent némi plusz időt a korábban megszokotthoz képest, de nem akadályozza közvetlenül az értékesítést.

Legjobb példa erre a Swift, ami már kilenc éve Japánból érkezik Magyarországra is, és a tavalyi évben ezzel a kellemetlen logisztikai változással együtt is sikerült elérnünk a szegmensében egy 23%-os részesedést, tehát a modell abszolút dominálja a kisautók piacát. A helyzet jelenleg kezelhető, folyamatos a gyártás, folyamatos a szállítás.

Modelljeink nagy részéből készletről is tudunk kínálni, de legfeljebb 2-4 hónapon belül a választékunk minden tagja esetén megoldható az átadás.

Volt már szó a Csuja-kampányról: őt szerintem senkinek sem kell bemutatni Magyarországon. Pontosan melyik vásárlói szegmensre szeretne lőni a Suzuki a vele készült reklámokkal? Milyen társadalmi csoportokból tevődik most össze a márka vásárlóközönsége?

V.A.: A kiválasztásnál szerettünk volna egy olyan karaktert találni, akivel szélesebb tömegeket is meg tudunk szólítani, de közben az alap Suzuki-célcsoport számára is komfortos, szerethető a személye. Így esett a választás végül Csuja Imrére, aki túl is szárnyalta az elképzeléseket.

Sejtettük, hogy működni fog, de azzal nem számoltunk, hogy ekkorát fog menni a karaktere és a rá épülő univerzum. Sok évvel ezelőtt a márkát az „A mi autónk” szlogennel párosították össze, és ez egy kicsit még a mai napig is benne van a közbeszédben. Viszont a kutatásaink szerint ez az új kampány, Csuja Imre néhány jellegzetes kifejezésével – mint a „szunyókafigyelő” vagy a „negyedmisis” ajánlat – már hasonlóan erős reklámismertséget hozott nekünk.

Ami a vásárlói összetételünket illeti: nemcsak a Suzukinál, hanem általában az egész piacon igaz, hogy a legerősebb vásárlóerő az 55 pluszos korosztály kezében van. Nálunk a fiatalodás 2021-ben indult el, amikor az S-Cross esetében sikerült nyitnunk egy fiatalabb célcsoport felé, és ezt a modellt már akár a 35 pluszosok számára is vonzóvá tenni. Tehát látszik egyfajta elmozdulás ebbe az irányba.

Ugyanakkor számunkra továbbra is elsősorban a vásárlóerő a meghatározó, nem feltétlenül a puszta darabszám vagy a teljes célcsoport nagysága. A fiatalabb közönséget inkább a kommunikációban, különösen a social media felületeken próbáljuk megszólítani, ahol a Suzuki dinamikusabb, fiatalosabb arcát tudjuk megmutatni.

Az alap célcsoportunk tehát továbbra is az 55 pluszos korosztály, sőt bizonyos modellek – például a Vitara – esetében akár a 60 plusz is hangsúlyos lehet. Emellett viszont tudatos törekvés részünkről a márka fiatalítása, amit új kommunikációs csatornák bevonásával, elsősorban a social media erősítésével igyekszünk elérni. Lényegében egyensúlyt kell tartanunk aközött, hogy az értékesítés szempontjából ma Magyarországon az 55 pluszosok a legfontosabbak, miközben a márkát hosszabb távon szeretnénk dinamikusabbá és fiatalosabbá tenni.

Mennyire tudják érdemben megmozgatni a vásárlókat az olyan autóbeszámítási kampányok, mint például az önöknél is futó, 250 ezer forintos kedvezmény? Különösen annak fényében érdekes ez, hogy a magyar autópark átlagéletkora már közelíti a 17 évet. Egy új, 9-10 millió forintos autó esetében ez az összeg elsőre nem tűnik jelentősnek. Képes ez már önmagában is befolyásolni a vásárlási döntést?

H.A.: Abszolút megmozgatja az ügyfeleket, maga a „negyedmisi” kommunikáció is bevált, és az ajánlat is jól működik. Azt hozzá kell tenni, esetünkben olyan 35 éves örökséggel rendelkező márkáról beszélünk, aminek kiemelkedően jó az értéktartása és a használtpiacon is irányul felé egyfajta kiemelt bizalom, rengetegen keresik. Ez egyike a kifejezett erősségeinknek, amit meg lehet támogatni egy ajánlattal.

Másfél éve fut az akció, és nem csillapodik az ügyféloldali lelkesedés, azt látjuk, hogy az autóbeszámításos ügyletek aránya még mindig stablian 60 százalék körül mozog, nem csökken. És ezeknek a fele más márkák modelljeiből áll.

V.A.: Hogy egy kicsit reflektáljak az árak és a kedvezmény kérdésére: volt olyan márkakereskedőnk, aki szintén szkeptikus volt, mit akarunk mi 250 ezerrel, senki nem fog ráugrani. Pár hét múlva már azzal jött vissza, hogy igazunk volt…

Ha egyszerűen csak azt mondanánk, hogy előveszünk a fiókból még 250 ezer forint kedvezményt, az önmagában kevésbé mozgatná meg az ügyfeleket. Viszont amikor ez a „negyedmisi” üzenetként jelenik meg Csuja úr tolmácsolásában, akkor ugyanaz az összeg sokkal erősebben hat. Ezzel a formával kifejezetten jól működik a kampány, és a mai napig érezhető a hatása.

Persze, mindig van, aki azt mondja, hogy saját maga jobb áron el tudja adni a használt autóját, mert ez nyilván attól is függ, milyen ajánlatot kap a kereskedőtől. De összességében azt tapasztaljuk, hogy a kereskedőink jó ajánlatokkal operálnak: ha nem így lenne, akkor a rendszer nem működne a mai napig eredményesen. Volt, hogy gondolkodtunk más akcióban, frissítésben, de a márkakereskedői hálózat egy fórumon jelezte: eszünkbe se jusson elengedni ezt az ajánlati csomagot, mert elképesztően működik így egyben, rengeteg ügyfelet húz be.