Rossz hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: elúszott a remélt juttatás

2026. március 30. 12:20

A vártnál jóval alacsonyabb gazdasági növekedés miatt idén novemberben sem kapnak nyugdíjprémiumot az idősek. Az év második felében várhatóan emelkedő infláció miatt azonban egy kisebb összegű, visszamenőleges nyugdíjkorrekcióra számíthatnak. Ez az összeg nagyjából a remélt prémium felét teszi majd ki.

A magyar gazdaság mutatói a kormányzat által előzetesen tervezettnél kedvezőtlenebbül alakulnak. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb előrejelzése szerint a bruttó hazai termék (GDP) idén mindössze 1,7 százalékkal növekedhet. Mivel a nyugdíjprémium kifizetésének jogszabályi feltétele a 3,5 százalékot meghaladó GDP-bővülés, a nyugdíjasok sorozatban negyedik éve esnek el ettől a juttatástól. Az eredeti költségvetési tervek még jóval magasabb, 4,1 százalékos növekedéssel számoltak. Ez fejenként átlagosan 12 ezer forintos egyszeri pluszt jelentett volna novemberben, ám a jelenlegi gazdasági helyzet ezt felülírta.

Bár a prémium elmarad, az infláció alakulása miatt novemberben mégis érkezik többletjuttatás. Januárban a terveknek megfelelően 3,6 százalékkal emelték a nyugdíjakat, a jegybank azonban jelenleg már 3,8 százalékos éves átlagos inflációra számít. A törvény értelmében ezt a 0,2 százalékpontos különbözetet novemberben, januárig visszamenőleg ki kell fizetni. Ez a kompenzáció a tizenharmadik és tizennegyedik havi juttatásokra is kiterjed - írja az mfor.

Brutálisan lehúzta az idei kilátásokat az MNB: megint lenullázódhat a magyar gazdaság, ha ez így megy tovább
Brutálisan lehúzta az idei kilátásokat az MNB: megint lenullázódhat a magyar gazdaság, ha ez így megy tovább
A friss előrejelzések szerint a GDP-növekedés a korábban vártnál jóval alacsonyabb lesz, az infláció pedig érezhetően felgyorsul.

A nyugdíjkorrekció a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagnyugdíjban részesülő személy, akinek az ellátása megközelíti a 261 ezer forintot, a novemberi utalásán felül további 5872 forintot kap egy összegben. A 230 ezer forintos mediánnyugdíjból élők esetében ez a visszamenőleges kompenzáció 5176 forint lesz.

Noha ez a pluszpénz elmarad az eredetileg várt prémiumtól, kedvező fejlemény, hogy az év eleji alacsony inflációs környezetben a januári 3,6 százalékos emelés egyelőre megőrzi a nyugdíjak reálértékét. A visszamenőleges nyugdíjkorrekció pedig éppen akkor nyújt majd anyagi segítséget, amikor az év végéhez közeledve az infláció várhatóan ismét felgyorsul.

2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
2026. március 30.
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
2026. március 30.
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában
1
3 hónapja
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak a 13. havi és 14. havi nyugdíjjal együtt az idősek
3
2 hónapja
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
4
2 hónapja
Özvegyi nyugdíj 2026: itt van, kinek és meddig jár, mekkora az összege, hogy zajlik az igénylése
5
3 hete
Komoly pénz üti hamarosan a magyar nyugdíjasok markát: kiderült végre, mennyire számíthatnak
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 11:42
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 10:53
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
Agrárszektor  |  2026. március 30. 12:32
Csendben óriásit romlott a magyar egyenleg: ez okozta az elcsúszást