Rossz hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: elúszott a remélt juttatás

A vártnál jóval alacsonyabb gazdasági növekedés miatt idén novemberben sem kapnak nyugdíjprémiumot az idősek. Az év második felében várhatóan emelkedő infláció miatt azonban egy kisebb összegű, visszamenőleges nyugdíjkorrekcióra számíthatnak. Ez az összeg nagyjából a remélt prémium felét teszi majd ki.

A magyar gazdaság mutatói a kormányzat által előzetesen tervezettnél kedvezőtlenebbül alakulnak. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb előrejelzése szerint a bruttó hazai termék (GDP) idén mindössze 1,7 százalékkal növekedhet. Mivel a nyugdíjprémium kifizetésének jogszabályi feltétele a 3,5 százalékot meghaladó GDP-bővülés, a nyugdíjasok sorozatban negyedik éve esnek el ettől a juttatástól. Az eredeti költségvetési tervek még jóval magasabb, 4,1 százalékos növekedéssel számoltak. Ez fejenként átlagosan 12 ezer forintos egyszeri pluszt jelentett volna novemberben, ám a jelenlegi gazdasági helyzet ezt felülírta.

Bár a prémium elmarad, az infláció alakulása miatt novemberben mégis érkezik többletjuttatás. Januárban a terveknek megfelelően 3,6 százalékkal emelték a nyugdíjakat, a jegybank azonban jelenleg már 3,8 százalékos éves átlagos inflációra számít. A törvény értelmében ezt a 0,2 százalékpontos különbözetet novemberben, januárig visszamenőleg ki kell fizetni. Ez a kompenzáció a tizenharmadik és tizennegyedik havi juttatásokra is kiterjed - írja az mfor.

A nyugdíjkorrekció a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagnyugdíjban részesülő személy, akinek az ellátása megközelíti a 261 ezer forintot, a novemberi utalásán felül további 5872 forintot kap egy összegben. A 230 ezer forintos mediánnyugdíjból élők esetében ez a visszamenőleges kompenzáció 5176 forint lesz.

Noha ez a pluszpénz elmarad az eredetileg várt prémiumtól, kedvező fejlemény, hogy az év eleji alacsony inflációs környezetben a januári 3,6 százalékos emelés egyelőre megőrzi a nyugdíjak reálértékét. A visszamenőleges nyugdíjkorrekció pedig éppen akkor nyújt majd anyagi segítséget, amikor az év végéhez közeledve az infláció várhatóan ismét felgyorsul.