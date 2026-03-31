Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?

Egyre nagyobb feszültséget okoz Brüsszelben, hogy Ukrajna hetek óta nem engedi az uniós szakértőknek a sérült Barátság kőolajvezeték megvizsgálását. A helyzet súlyos diplomáciai patthelyzethez vezetett. A javítások elmaradása miatt Magyarország az olajszállítások újraindításához köti a Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag jóváhagyását - írja a Portfolio.
A konfliktus egy január végi dróntámadásra vezethető vissza, amely miatt leállt az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán. Bár az Európai Bizottság által koordinált szakértői delegáció március 17. óta Ukrajnában tartózkodik, Kijev továbbra sem adta meg az engedélyt a helyszíni terepszemlére.
Az uniós diplomaták körében egyre nő a frusztráció a késlekedés miatt. Kijev magatartását többen "érthetetlennek" és "rejtélyesnek" minősítették. Hangsúlyozták, hogy a károk pontos felmérése nélkül lehetetlen feloldani a kialakult blokádot. Más források ugyanakkor megértőbbek. Szerintük egy háborúban álló országtól nehéz elvárni egy olyan infrastruktúra gyors helyreállítását, amelyből Oroszországnak is bevétele származik. Bár Volodimir Zelenszkij elnök korábban nyitottnak mutatkozott az uniós technikai segítségre, egyértelmű fenntartásai vannak a javítással kapcsolatban.
A vezeték kiesése azonnali és komoly ellátásbiztonsági kockázatot jelent Magyarország és Szlovákia számára. Miután Horvátország az uniós szankciókra hivatkozva elutasította, hogy az Adria-kőolajvezetéken keresztül pótolják a kieső orosz importot, a két ország kénytelen a stratégiai tartalékait felhasználni, illetve drágább alternatívákhoz nyúlni.
A gazdasági probléma mára uniós szintű politikai válsággá érett. Orbán Viktor miniszterelnök a "nincs olaj, nincs pénz" elv alapján nyíltan összekötötte az energiaellátás kérdését az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatással. Emiatt Magyarország jelenleg is blokkolja a 90 milliárd eurós makroszintű pénzügyi segélycsomagot. A kialakult helyzetben az Európai Unió csapdába került. Miközben próbálja fenntartani a tagállamok energiabiztonságát, ezek az érdekek egyre élesebben ütköznek Ukrajna háborús stratégiájával.
