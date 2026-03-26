Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?

Ukrán légvédelmi találat következtében Románia területén zuhant le egy orosz drón csütörtök hajnalban. Az incidens lakatlan területen történt, így sem személyi sérülést, sem anyagi kárt nem okozott - számolt be a Portfolio.

A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a pilóta nélküli légijármű az ukrán határ közelében tért le a pályájáról. A drón 00:44-kor lépett be a román légtérbe, és mintegy négy kilométer mélyen hatolt be az ország területére. Végül a Tulcea megyei Parcheș falutól két kilométerre csapódott a földbe. A hatóságok a növényzettel borított területen égésnyomokat és roncsdarabokat találtak.

A román légierő időben reagált a fenyegetésre. Fél órával a becsapódást megelőzően két F-16-os vadászgép szállt fel a légtér biztosítására. Nem sokkal később riasztást is küldtek a megye északi részén élő lakosságnak. A jelentések szerint sem emberéletben, sem a javakban nem esett kár.