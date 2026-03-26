Fizz Liga
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Egy rakétát indítanak egy drón üldözésére, amely tüzes nyomot hagyva halad a célpontja felé a naplementés égbolton. A kép a légi harc egy feszült pillanatát örökíti meg, kiemelve a modern hadviselési technológiát és védelmi taktikákat.
Világ

Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?

Pénzcentrum
2026. március 26. 13:10

Ukrán légvédelmi találat következtében Románia területén zuhant le egy orosz drón csütörtök hajnalban. Az incidens lakatlan területen történt, így sem személyi sérülést, sem anyagi kárt nem okozott - számolt be a Portfolio.

A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a pilóta nélküli légijármű az ukrán határ közelében tért le a pályájáról. A drón 00:44-kor lépett be a román légtérbe, és mintegy négy kilométer mélyen hatolt be az ország területére. Végül a Tulcea megyei Parcheș falutól két kilométerre csapódott a földbe. A hatóságok a növényzettel borított területen égésnyomokat és roncsdarabokat találtak.

A román légierő időben reagált a fenyegetésre. Fél órával a becsapódást megelőzően két F-16-os vadászgép szállt fel a légtér biztosítására. Nem sokkal később riasztást is küldtek a megye északi részén élő lakosságnak. A jelentések szerint sem emberéletben, sem a javakban nem esett kár.
#ukrajna #oroszország #románia #világ #konfliktus #drón #háború #orosz-ukrán háború #fenyegetés #légvédelem #katonai

TolllerBela
9 perce
Véletlenek, műszaki hibák mindig lesznek. Az is biztos, hogy orbán nagydobra verne moinden ilylen, mint szándékos, ellene irányuló ukrán kémtörténetet ! Még akkor is ha orosz szerkezet pottyanna le nálunk ! Az biztos, hogy egy ilyen affér az ukránok érdekében nem áll !
