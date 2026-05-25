A HungaroControl szerint a következő hónapokban tovább romolhat a helyzet a légiközlekedésben.
Megszólalt a MOL: ezt közölték a budapesti reptér üzemanyag-ellátásáról
A közel-keleti konfliktus és a globális kerozinhiány miatt világszerte egyre több járatot törölnek, a MOL szerint azonban a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér ellátása továbbra is zavartalan. A vállalat azt állítja, megfelelő kapacitással működnek rendszereik, írja a Telex.
A MOL közlése szerint stabil és zavartalan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér repülőgépüzemanyag-ellátása annak ellenére, hogy a közel-keleti konfliktus miatt világszerte egyre súlyosabb kerozinhiány alakult ki.
A vállalat a Telexnek azt írta: finomítói és logisztikai rendszereik megfelelő kapacitással működnek, így a nemzetközi ellátási nehézségek ellenére is biztosítani tudják a szükséges kerozinmennyiséget partnereik és a repülőterek számára.
A nyilatkozat előzménye, hogy a HungaroControl vezérigazgatója, Turi Ferenc arról beszélt: a Hormuzi-szoros blokádja miatt Európa kerozinellátásának mintegy ötöde jelenleg megoldatlan. Szerinte a következő két-három hónapban a válság olyan szintre juthat, amely már tömeges járattörlésekhez vezethet.
A légiközlekedési problémák már most is érzékelhetők világszerte. Májusban a légitársaságok mintegy 13 ezer járatot töröltek, ami nagyjából kétmillió ülőhely kiesését jelenti. A szakértők szerint a nyári időszakban további fennakadásokra is számítani lehet.
Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
