Budapest, 2024. június 6.A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án.
Megszólalt a MOL: ezt közölték a budapesti reptér üzemanyag-ellátásáról

2026. május 25. 14:02

A közel-keleti konfliktus és a globális kerozinhiány miatt világszerte egyre több járatot törölnek, a MOL szerint azonban a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér ellátása továbbra is zavartalan. A vállalat azt állítja, megfelelő kapacitással működnek rendszereik, írja a Telex.

A MOL közlése szerint stabil és zavartalan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér repülőgépüzemanyag-ellátása annak ellenére, hogy a közel-keleti konfliktus miatt világszerte egyre súlyosabb kerozinhiány alakult ki.

A vállalat a Telexnek azt írta: finomítói és logisztikai rendszereik megfelelő kapacitással működnek, így a nemzetközi ellátási nehézségek ellenére is biztosítani tudják a szükséges kerozinmennyiséget partnereik és a repülőterek számára.

A nyilatkozat előzménye, hogy a HungaroControl vezérigazgatója, Turi Ferenc arról beszélt: a Hormuzi-szoros blokádja miatt Európa kerozinellátásának mintegy ötöde jelenleg megoldatlan. Szerinte a következő két-három hónapban a válság olyan szintre juthat, amely már tömeges járattörlésekhez vezethet.

A légiközlekedési problémák már most is érzékelhetők világszerte. Májusban a légitársaságok mintegy 13 ezer járatot töröltek, ami nagyjából kétmillió ülőhely kiesését jelenti. A szakértők szerint a nyári időszakban további fennakadásokra is számítani lehet.

Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
#üzemanyag #mol #gazdaság #repülőtér #liszt ferenc repülőtér #repülőjárat #járattörlés #légiforgalom

VIBER
az MNB által működtetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer, mely a banki nyitva tartási idő egy részében sokkal magasabb díjért cserébe gyors akár másodpercek alatti, de mindenképpen egy napon belüli átutalást kínál. VIBER alapvetően a sürgős, nagy összegű, főként üzleti célú átutalások teljesítésére szolgál

