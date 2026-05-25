Megszólalt a MOL: ezt közölték a budapesti reptér üzemanyag-ellátásáról

A közel-keleti konfliktus és a globális kerozinhiány miatt világszerte egyre több járatot törölnek, a MOL szerint azonban a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér ellátása továbbra is zavartalan. A vállalat azt állítja, megfelelő kapacitással működnek rendszereik, írja a Telex.

A MOL közlése szerint stabil és zavartalan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér repülőgépüzemanyag-ellátása annak ellenére, hogy a közel-keleti konfliktus miatt világszerte egyre súlyosabb kerozinhiány alakult ki.

A vállalat a Telexnek azt írta: finomítói és logisztikai rendszereik megfelelő kapacitással működnek, így a nemzetközi ellátási nehézségek ellenére is biztosítani tudják a szükséges kerozinmennyiséget partnereik és a repülőterek számára.

A nyilatkozat előzménye, hogy a HungaroControl vezérigazgatója, Turi Ferenc arról beszélt: a Hormuzi-szoros blokádja miatt Európa kerozinellátásának mintegy ötöde jelenleg megoldatlan. Szerinte a következő két-három hónapban a válság olyan szintre juthat, amely már tömeges járattörlésekhez vezethet.

A légiközlekedési problémák már most is érzékelhetők világszerte. Májusban a légitársaságok mintegy 13 ezer járatot töröltek, ami nagyjából kétmillió ülőhely kiesését jelenti. A szakértők szerint a nyári időszakban további fennakadásokra is számítani lehet.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA