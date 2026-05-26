Hamarosan megszólal Magyar Péter: kulcsfontosságú döntéseket hozhat még ma az Országgyűlés

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával, valamint öt új vizsgálóbizottság felállításáról szóló szavazással kezdődik az Országgyűlés keddi ülése. A Tisza Párt frakciója által kezdeményezett bizottságok többek között a végrehajtási visszaéléseket, az MNB működését és a gyermekvédelem helyzetét vizsgálnák, a képviselők emellett Kocsis Máté mentelmi ügyében is döntenek.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik, először napirend előtti felszólalások hangzanak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait.

A parlament dönthet öt, a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságát tárnák fel.

Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz.

A képviselők döntenek Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is. A határozathozatalok után megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el.

