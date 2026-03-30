Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma

Az elmúlt napok viharos időjárása a szombathelyi Kámoni Arborétumot sem kímélte, komoly károk keletkeztek a területen. Emiatt egy időre be is zárják, amíg elvégzik a szükséges helyreállítási munkákat.

Az elmúlt napokban a Nyugat-Dunántúlon tomboló viharos szél jelentős károkat okozott a szombathelyi Kámoni Arborétumban is, ezért a látogatás átmenetileg szünetel - tette közzé a hírt a botanikuskert saját Facebook-oldalán.

Az arborétumot az 1800-as évek végén Saághy István alapította, ahol kezdetben 260 fenyő- és 600 lombos fafaj kapott helyet, a területet 1950-ben nyilvánították védetté. A 25 hektáros arborétumban ma már közel 2500 növényfaj található. A 2011-ben átadott új látogatóközponttal párhuzamosan a növényállomány jelentős részét is megújították, valamint egy 5,4 kilométer hosszú, három tanösvényből álló hálózatot alakítottak ki.

A terület mintegy 10 hektárján az intézet szakemberei tudományos munkát végeznek: itt elsősorban az erdőtelepítésre alkalmas fafajokat vizsgálják és kísérletezik ki - erről korábban itt írt a HelloVidék.