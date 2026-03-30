Döbbenetes látvány fogadta a közlekedőket a Lengyeltótiból Pusztaszentgyörgy felé vezető úton, ahol az erős szél tőből kidöntött egy használaton kívüli, acélszerkezetű víztoronyot.
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
Az elmúlt napok viharos időjárása a szombathelyi Kámoni Arborétumot sem kímélte, komoly károk keletkeztek a területen. Emiatt egy időre be is zárják, amíg elvégzik a szükséges helyreállítási munkákat.
Az elmúlt napokban a Nyugat-Dunántúlon tomboló viharos szél jelentős károkat okozott a szombathelyi Kámoni Arborétumban is, ezért a látogatás átmenetileg szünetel - tette közzé a hírt a botanikuskert saját Facebook-oldalán.
Az arborétumot az 1800-as évek végén Saághy István alapította, ahol kezdetben 260 fenyő- és 600 lombos fafaj kapott helyet, a területet 1950-ben nyilvánították védetté. A 25 hektáros arborétumban ma már közel 2500 növényfaj található. A 2011-ben átadott új látogatóközponttal párhuzamosan a növényállomány jelentős részét is megújították, valamint egy 5,4 kilométer hosszú, három tanösvényből álló hálózatot alakítottak ki.
A terület mintegy 10 hektárján az intézet szakemberei tudományos munkát végeznek: itt elsősorban az erdőtelepítésre alkalmas fafajokat vizsgálják és kísérletezik ki - erről korábban itt írt a HelloVidék.
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
A HelloVidék Gasztromesék rovata ezúttal három régi, burgonyás fogással idézi meg a paraszti konyha egyszerű, tartalmas világát.
Ezt a hibát rengeteg magyar kertes házban elkövetik tavasszal: ki ne dobd ezt a szemetet, egyenesen aranyat ér a termőföldnek
Ki gondolta volna, hogy a kávézacc, a tojástartó vagy a WC-guriga igazi kincs lehet a kertben? Új életre kelhetnek a komposztban és a földben. Mutatjuk,...
Folklórprogramokkal, palóc gasztronómiával, népszokások felelevenítésével és az elmaradhatatlan locsolkodással várja a látogatókat idén is a Hollókői Húsvéti Fesztivál,
Mérföldkőhöz érkezett a hazai természetvédelem, mintegy 6335 hektárral, 11%-kal nőtt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe.
„Eddig az volt a baj, hogy kipusztult a hód Magyarországon. Most meg az, hogy van. Döme Gábor TikTokon mutatta meg, hogyan pusztítják Európa legnagyobb rágcsálói...
Ítéletidő tombol Nyugat‑Magyarországon: a viharos szél és a zord körülmények miatt több ezer szombathelyi lakásban szünetel a fűtés, és a lakók a hidegben kénytelenek tartózkodni...
Brutális ítéletidő csapott le Nyugat-Magyarországra: fákat csavart ki a szél, több településen nincs áram - és még nincs vége
Továbbra is komoly fennakadásokat okoz az ítéletidő Nyugat-Magyarországon: olvasónk szerint Ják településen jelenleg sincs áram, és a megyében több helyről is hasonló problémákat jeleztek.
A téli szünet és karbantartási munkák után ismét fogadja a látogatókat a Velencei-tó közelében működő dinnyési Várpark. Új szerelvény, gyerekvasút, makettvárak és új ízek várják...
Az egyik legrégebbi ilyen az Egerszeg Kártya, ami 2002 óta igényelhető, de hozunk más vidéki példákat is arra, mi mindennel kecsegtetnek a településkártyák.
Újabb fejlesztések indulnak a Dévaványai gyógyfürdőben: közel 80 millió forintos támogatásból korszerűsítik a létesítményt, amelynek egyik legfontosabb eleme a strand büféjének teljes átalakítása.
Komoly problémával küzd Pécs: a szakértői becslések szerint akár több száz, szélsőséges esetben félezer vaddisznó is élhet a város belterületén és közvetlen környezetében. Az állatok...
Pénzügyi válságba került az osztrák ADA Möbelwerke Holding AG, de a magyarországi üzemek – köztük a legnagyobb, Körmenden működő gyár – egyelőre zavartalanul termelnek.
Sokakat meglepett a hír: a 2026-os szezonban nem nyitja meg kapuit a Balatonszemesen a helyi élményfürdő. A döntés hátterében komoly gazdasági és műszaki problémák állnak.
Mindenki a csodájára jár: egy 2 méteres óriástojás is feltűnt a Balaton közeli városka parkjában – Fotók
Évek óta különleges látványosságnak számítanak a Tapolcai Tojásparkban megtekinthető óriás hímes tojások.
Rengeteg budapesti kirándulót vonz a csodahely, de csúnya vége lehet: pénztárcád és bőröd is bánhatja
Tavasz van, és a Budai-hegység egyik legszebb tavaszi virága, a leánykökörcsin is szirmát bontogatja. Fokozottan védett, de egyébként sem érdemes túl közel kerülni hozzá...
Hihetetlen aszály sújtja a Sárrét térségét: a Sárréti Vízőrzők legfrissebb videójában megdöbbentő adatokat mutatnak a Sebes-Körös vízállásáról.
Tulajdonvita miatt évekig állt a fejlesztés, most lépett a a város: Nagykőrös inkább megveszi a városi buszpályaudvart a MÁV-tól, csak hogy felújíthassa.
Gazként írtjuk dédanyáink titkos elixírét: ingyen terem a tavasz köptetője, ami szuper hajnövesztő is
Ha nem állunk neki idejekorán a fűnyírásnak, meglepő kincsekre bukkanhatunk saját kertünkben: az egyik leginkább gaznak tűnő csodanövényünk az útifű. Sokan gyökerestül tépik ki.
