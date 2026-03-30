Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma

2026. március 30. 10:15

Az elmúlt napok viharos időjárása a szombathelyi Kámoni Arborétumot sem kímélte, komoly károk keletkeztek a területen. Emiatt egy időre be is zárják, amíg elvégzik a szükséges helyreállítási munkákat.

Az elmúlt napokban a Nyugat-Dunántúlon tomboló viharos szél jelentős károkat okozott a szombathelyi Kámoni Arborétumban is, ezért a látogatás átmenetileg szünetel - tette közzé a hírt a botanikuskert saját Facebook-oldalán.

Az arborétumot az 1800-as évek végén Saághy István alapította, ahol kezdetben 260 fenyő- és 600 lombos fafaj kapott helyet, a területet 1950-ben nyilvánították védetté. A 25 hektáros arborétumban ma már közel 2500 növényfaj található. A 2011-ben átadott új látogatóközponttal párhuzamosan a növényállomány jelentős részét is megújították, valamint egy 5,4 kilométer hosszú, három tanösvényből álló hálózatot alakítottak ki.

A terület mintegy 10 hektárján az intézet szakemberei tudományos munkát végeznek: itt elsősorban az erdőtelepítésre alkalmas fafajokat vizsgálják és kísérletezik ki - erről korábban itt írt a HelloVidék.
Címlapkép: Getty Images
#vihar #szélvihar #időjárás #viharkár #vidék #fa #dunántúl #bezárás #természet #hellovidék #növények

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:53
10:33
10:15
10:05
Pénzcentrum
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettségük van: kapkodnak értük a cégek és még jól is fizetnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 30. hétfő
Zalán
14. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
2
3 hete
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
3
3 hete
Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről
4
2 hete
Elképesztő kis ragadozó bukkant fel Somogyban: elolvadsz tőle, ha meglátod + Videó
5
2 hete
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 10:53
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 10:03
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
Agrárszektor  |  2026. március 30. 10:28
Óriási razzia a magyar boltokban: rengeteg húsvéti kedvenc megbukott