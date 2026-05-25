Lisszabon, Portugália - 2023. szeptember 11: Wizz Air Airbus A321-271NX típusú utasszállító repülőgép felszállás után a lisszaboni Humberto Delgado repülőtéren, felhős égbolton.
Utazás

Megszólalt a Wizz Air a járattörlési hullámról, ez várható nyáron a légitársaság szerint

Pénzcentrum
2026. május 25. 16:59

Közleményben reagált a Wizz Air a HungaroControl vezérigazgatójának nyilatkozatára, amely nyári járattörlések lehetőségét vetette fel kerozinhiány miatt. A légitársaság szerint nincs veszélyben a nyári menetrend, ugyanakkor élesen bírálták az európai és magyar légiirányítás működését.

A Wizz Air közleményben cáfolta azokat a HungaroControl vezérigazgatójának azon felvetését, amely szerint a nyári időszakban tömeges járattörlésekre kell számítani a kerozinellátás problémái miatt. A légitársaság hangsúlyozta: teljes nyári menetrendjüket végre fogják hajtani, és az utasok biztonsággal tervezhetik utazásaikat.

Közleményüket változtatás nélkül közöljük:

"A Wizz Air határozottan cáfolja azokat a HungaroControl vezérigazgatója által megfogalmazott találgatásokat, amelyek szerint a nyári időszakban folyamatos járattörlésekre kellene számítani kerozinhiány miatt. A WIZZ teljes nyári menetrendjét repülni fogja, utasaink bizalommal tervezhetik nyári utazásaikat.

A vállalat üzemanyag-ellátása stabil és biztosított, működésünket semmilyen ellátási zavar nem veszélyezteti. Ezt a hazai piac egyik legfontosabb szereplője, a MOL is megerősítette, amely közölte: a magyar repülőgépüzemanyag-ellátás zavartalan, a finomítói és logisztikai kapacitások megfelelően működnek.

A Wizz Air Európa egyik legfiatalabb és legmodernebb flottáját üzemelteti: repülőgépeinek több mint 75 százaléka új generációs Airbus neo technológiájú típus, amelyek jelentősen alacsonyabb üzemanyag-fogyasztással és károsanyag-kibocsátással működnek. Ez nemcsak fenntarthatóbb működést biztosít, hanem ellenállóbbá is teszi a légitársaságot az iparági kihívásokkal szemben.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy az elmúlt évek nyári késéseinek jelentős részét nem a légitársaságok működése, hanem az európai és különösen a magyar légiirányítás kapacitásproblémái okozták. A HungaroControl működési nehézségei miatt a Wizz Air járatai az előző nyári szezonokban számos alkalommal szenvedtek jelentős késéseket, amelyek közvetlenül érintették utasainkat és a légitársaság működését is.

A jelenlegi időszakban a teljes európai légiipart érintő egyik legnagyobb kihívást továbbra is a megnövekedett légiirányítási költségek, a légiirányítási kapacitáshiányok és a túlterhelt európai légiforgalmi rendszer jelentik – nem pedig a üzemanyag-ellátás.

A Wizz Air továbbra is azon dolgozik, hogy megbízható, kiszámítható és megfizethető szolgáltatást nyújtson utasainak a teljes nyári szezon során."

