Nyugdíj

Megjelent a rendelet amire 90 ezer magyar nyugdíjas várt: végre kiderült, mennyi pénzt is kapnak valójában

Pénzcentrum
2026. március 31. 10:31

Március 26-án megjelent a 75/2026. (III.26.) számú kormányrendelet, amely meghatározza a 2026-ban megállapítandó nyugdíjak kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámokat. A tavalyi értékekhez képest idén 9,0 százalékkal emelkednek a szorzók – ez közvetlenül növeli a nyugdíj alapját képező számított nettó havi életpálya átlagkereset összegét.

A nyugdíj összege két tényezőtől függ: egyrészt a szolgálati idő hosszától, másrészt a nettó életpálya átlagkereset összegétől. Ez utóbbit pedig döntő mértékben befolyásolja, hogy valaki pontosan melyik évben igényli a nyugdíját, méghozzá éppen a valorizációs szorzók miatt. Minél magasabbak az adott évben érvényes szorzók, annál kedvezőbb alapon számítják ki a nyugdíjalapot, és így magasabb lehet a megállapított nyugdíj összege is - írja Farkas András nyugdíjszakértő a heti hírlevelében.

A valorizáció lényege, hogy a korábbi, 1988 óta figyelembe vehető, években szerzett, nettósított kereseteket az adott évre meghatározott szorzóval meg kell szorozni, és így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év átlagkereseti szintjéhez igazítani. A valorizációs szorzók tehát az országos nettó átlagkereset egyes években mért növekedését tükrözik. Erre a kiigazításra azért van szükség, hogy a sok évvel – vagy akár évtizedekkel – ezelőtt megszerzett bérek inflációs elértéktelenedése ne húzza le aránytalanul a nyugdíj összegét: enélkül az 1990-es vagy 2000-es évek keresetei a mai számítások során szinte semmit sem érnének.

Hogyan működik ez a gyakorlatban 2026-ban?

A 2026-ban nyugdíjba vonulók esetében a valorizálás a 2024-es és annál korábbi években szerzett keresetekre vonatkozik, amelyeket a 2025-ös országos nettó átlagkereseti szinthez kell igazítani. Ennek során minden egyes korábbi naptári évre külön-külön meg kell szorozni az adott év bérezett napjaira számított nettósított keresetet az idei valorizációs szorzóval. A 9,0 százalékos emelkedés eredményeként tehát a nyugdíjalap számításának alapját képező nettó havi életpálya átlagkereset összege érdemben nő azok számára, akik idén vonulnak nyugdíjba.

A valorizáció egyébként nem kizárólag a korbetöltött öregségi nyugdíjra vonatkozik: a nők kedvezményes nyugdíjára is ugyanezek a szabályok érvényesek, mivel annak összegét pontosan ugyanúgy számítják ki, mint az öregségi nyugdíjét.

Kit érint közvetlenül a rendelet megjelenése?

A rendelet közel 90 ezer embert érint, akik idén vonulnak nyugdíjba. Különösen nagy jelentősége van azok számára, akik 2026 januárjában vagy februárjában nyújtották be a nyugdíjigénylésüket: az ő esetükben a végleges nyugdíjösszeg megállapítására vonatkozó törvényi határidő csak a rendelet közzétételétől számított 15. napon telik le. Addig – a végleges összeg kiszámításához szükséges szorzók hiányában – legfeljebb nyugdíjelőleget kaphattak.

2026-ban az alábbi feltételek valamelyikét teljesítő személyek igényelhetnek nyugdíjat:

  • aki 2026-ban tölti be a 65 éves nyugdíjkorhatárt,
  • aki a nők kedvezményes nyugdíjának feltételeit idén teljesíti,
  • illetve aki már tavaly vagy korábban betöltötte a korhatárát, vagy teljesítette a nők kedvezményes nyugdíjának feltételeit, de a nyugdíjigénylést idénre halasztotta.

Aki korábban ment nyugdíjba, az az emelkedő valorizációs szorzókra hivatkozva nem kérheti a nyugdíja újraszámítását. Ez azt jelenti, hogy aki például tavaly vonult nyugdíjba, az nem élhet az idei, magasabb szorzók adta előnnyel. Éppen ezért is érdemes körültekintően, alaposan mérlegelni a nyugdíjba vonulás időpontját – a döntés ugyanis visszafordíthatatlan pénzügyi következményekkel járhat.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:31
10:01
09:45
09:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 31.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 31.
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
2026. március 30.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
2026. március 30.
Horvátországba, Szlovéniába utazol tavasszal? Súlyos hírünk van, drasztikus üzemanyag-korlátozásra szánta el magát a helyi kormány
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 31. kedd
Árpád
14. hét
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak a 13. havi és 14. havi nyugdíjjal együtt az idősek
3
2 hónapja
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
4
2 hónapja
Özvegyi nyugdíj 2026: itt van, kinek és meddig jár, mekkora az összege, hogy zajlik az igénylése
5
3 hete
Komoly pénz üti hamarosan a magyar nyugdíjasok markát: kiderült végre, mennyire számíthatnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 10:01
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 06:31
Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz
Agrárszektor  |  2026. március 31. 10:28
Megérkezett Európába: emberben is kimutatták a madárinfluenzát