Gyengüléssel kezdte a keddi napot a forint a nemzetközi devizapiacon
Lerántották a leplet az erősödő forintról: egy egész ország hitte rosszul, teljesen más áll a háttérben
Az elmúlt évtizedek gazdasági tapasztalatai alapján a monetáris politikának az árstabilitás fenntartására kell fókuszálnia. Nem célravezető, ha az árfolyam gyengítésével rövid távú növekedési álmokat kerget. A régiós adatok egyértelműen cáfolják azokat a félelmeket, miszerint a forint elmúlt időszaki erősödése rontaná a magyar exportot vagy a versenyképességet. A hazai fizetőeszköz hosszú távú gyengülése nem külső kényszerekre, hanem elsősorban gazdaságpolitikai hibákra vezethető vissza. A jelenlegi felértékelődés tehát csupán egy természetes korrekció az egyensúlyi szint irányába.
Az új jegybanki vezetés és a megváltozott piaci környezet hatására a forint az elmúlt egy évben erősödésnek indult. Mivel ezt megelőzően az árfolyam szinte folyamatosan gyengült, több vállalat és gazdaságpolitikus is aggodalmát fejezte ki a felértékelődés lehetséges negatív hatásai miatt.
Az árfolyamok elemzésekor azonban téves megközelítés a hazai fizetőeszközt csupán egyetlen devizához, például az euróhoz vagy a dollárhoz viszonyítani. A valós gazdasági hatásokat az úgynevezett effektív árfolyam mutatja meg. Ez a mutató a legfontosabb külkereskedelmi partnerek devizáihoz méri a hazai valuta teljesítményét. Emellett elengedhetetlen a régiós összehasonlítás is, hiszen a környező országok gazdasági szerkezete hasonlít a leginkább a magyarhoz - írta a Portfolio.
A 2007 végétől napjainkig tartó időszakot megvizsgálva kiderül, hogy a régióban a magyar forint gyengült a legnagyobb mértékben. A fizetőeszköz még a legutóbbi felértékelődés ellenére is jelentős, mintegy 30 százalékos leértékelődést mutat a főbb kereskedelmi partnerek devizáihoz képest. A környező országok jegybankjai, például a cseh vagy a lengyel központi bank, sokkal aktívabban és sikeresebben használták az árfolyampolitikát az infláció megfékezésére. Ez különösen a 2022-es energiaválság és az orosz-ukrán háború kitörése után volt szembetűnő. Ezzel szemben a magyar monetáris politika a 2010-es évek közepétől túlságosan laza maradt. Ez a megközelítés a régió legmagasabb inflációs rátáját és a forint tartós leértékelődését eredményezte.
A forint gyengeségét gyakran próbálják a versenyképesség javításának szándékával magyarázni. Sokan abban a hitben élnek, hogy a gyengébb deviza automatikusan pörgeti az exportot, a régiós adatok azonban rácáfolnak erre a feltételezésre. Több szomszédos és régiós ország, például Románia, Horvátország vagy a balti államok is jelentős exportbővülést tudtak felmutatni. Mindezt úgy érték el, hogy a saját devizájuk stabil maradt, vagy egyenesen felértékelődött. A cseh, a szlovák és a magyar exportdinamika például rendkívül hasonlóan alakult az elmúlt években, miközben az alkalmazott árfolyampolitikák teljesen eltértek egymástól. Ebből egyértelműen következik, hogy az exportteljesítményt nem az alulértékelt árfolyam fenntartása határozza meg. Egy hiteles monetáris politika mellett a magyar gazdaság is alacsonyabb inflációval és erősebb devizával érhette volna el ugyanezt az eredményt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mindezek alapján kijelenthető, hogy a nominális árfolyam gazdaságra gyakorolt hatását a hazai vitákban jelentősen túlbecsülik. Az elmúlt egy év forinterősödése nem egy káros folyamat, hanem a korábbi, makrogazdasági fundamentumokkal nem indokolható laza politika korrekciója. A nemzetgazdaság érdekeit az szolgálja a leginkább, ha a jegybank visszatér alapvető feladatához, és az árstabilitás fenntartására fókuszál. A forint jövőbeli sorsát is ennek a stabilitásnak, a globális inflációs folyamatoknak, valamint a hazai kormányzati gazdaságpolitika irányának kellene meghatároznia, nem pedig az exportra vonatkozó téves árfolyam-illúzióknak.
Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába
Ursula von der Leyen Mexikóvárosban írta alá az Európai Unió és Mexikó közötti, több mint negyedszázados szabadkereskedelmi megállapodás megújított változatát.
Kritikus órák várnak a magyar befektetőkre: ezen a délutáni határozaton áll vagy bukik sok csúcsrészvény árfolyama
Az OTP-re érkezett friss, 42 200 forintra megemelt célárfolyam és a délutáni jegybanki kamatdöntés határozhatja meg a Budapesti Értéktőzsde keddi irányát.
Komoly változásokat ígért a Tisza-kormány: több érzékeny ügyet is újraszabályoznának.
Már a diszkók és a falusi kocsmák is tömegesen tűnnek el: a Covid, az infláció és a népességfogyás együtt vitte padlóra a szektort.
Miközben világszerte járattörléseket okoz a kerozinhiány, a MOL szerint Magyarországon nincs ellátási probléma.
A piacok már most reagáltak arra, hogy Washington és Teherán közelebb kerülhet egy új egyezséghez.
Nagyobb forgalom mellett gyengült a magyar tőzsde a héten, miközben az OTP-re célárcsökkentés is érkezett.
Összesen 55 államtitkárt neveztek ki az új kormányban, Magyar Péter szerint a kabinetben sok lesz a női vezető.
Kíméletlenül megvágja a politikusok fizetését Magyar Péter: az is kiderült, pontosan mennyit visz majd haza az új miniszterelnök
Fizetéscsökkentés, EU-s pénzek, rejtett milliárdok és új támogatások is szóba kerültek az interjúban.
Vizsgálóbizottságot állított fel a Mol a tiszaújvárosi robbanás után: íme az új részletek a tragédiáról
A vállalat közleménye szerint a cél a baleset körülményeinek teljes feltárása.
Az új kormányfő több gazdasági és szociális intézkedést is belengetett első nagyinterjújában, köztük támogatásokat és uniós megállapodást.
Újabb részletek derültek ki a Mol üzemében történt robbanásról: rendőrségi eljárás indult a halálos baleset után
A hatóságok büntetőeljárást indítottak a Mol olefingyárában történt pénteki üzemi baleset miatt, amelyben egy dolgozó életét vesztette.
A külügyminiszter arról beszélt, hogy az előző kormány korrupciója miatt Magyarország végleg elesett 2 milliárd eurónyi uniós forrástól.
Az OFAC június elejéig engedélyezte a Molnak a szerb olajcég felvásárlásáról szóló egyeztetéseket.
Több város tűzoltói is a helyszínre siettek, miután kigyulladt egy pelletüzem Fejér vármegyében.
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: rengeteg pénz szabadulhat fel, de van egy bökkenő
A hitelminősítő szerint az EU-s pénzek felszabadítása és a költségvetés helyzete is kulcskérdés lesz.
Teljes fordulatot vett az ügy: az új kabinet már nem akarja megszüntetni Magyarország tagságát a hágai bíróságban.
Első ránézésre nem indult rosszul az év az építőiparban, de a számokat erősen torzítja egy óriásberuházás.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.