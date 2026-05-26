Kritikus órák várnak a magyar befektetőkre: ezen a délutáni határozaton áll vagy bukik sok csúcsrészvény árfolyama

Az OTP-re érkezett friss, 42 200 forintra megemelt célárfolyam és a délutáni jegybanki kamatdöntés határozhatja meg a Budapesti Értéktőzsde keddi irányát. Bár a nemzetközi befektetői hangulat kissé borúsabbá vált reggelre, a BUX index a pénteki mérsékelt esés után óvatos, enyhe emelkedéssel vághat neki a kereskedésnek.

Mérsékelt emelkedéssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), mivel reggelre kissé elromlott a befektetői hangulat az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. Az utolsó kereskedési napon, pénteken a BÉT részvényindexe, a BUX 903,94 pontos, 0,69 százalékos csökkenéssel, 129 728,50 ponton zárt.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyama az 50 napos mozgóátlag alatt zárt, amely 39 870 forintnál most rövid távú ellenállást jelent, felette 41 030 forintnál húzódik a következő akadály, míg 38 683 forintnál látható újabb támasz. Az Oddo BHF 35 000 forintról 42 200 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul semleges. Pénteken az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,25 százalékkal 39 800 forintra esett, forgalmuk 10,7 milliárd forintot tett ki.

A Mol a 3822 forintos támasz közelébe esett, ellenállási szint 3900 forintnál látható a grafikonján. Pénteken a Mol 94 forinttal, 2,4 százalékkal 3828 forintra csökkent, 4,6 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 12 040 forintos támasz alatt zárt, a következő fontos szint 11 855 forintnál húzódik, míg ellenállás 12 270 forintnál látható. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,25 százalékkal 12 000 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom grafikonján 2557 forintnál látható támasz, 2625 forintnál ellenállási szint. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,68 százalékkal 2622 forintra gyengült, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

Az elemző arra is kitért, hogy délután 14 órakor jelenti be a Magyar Nemzeti Bank a kamatdöntést, várakozásuk szerint kamattartásról fognak határozni.