Az elmúlt évtizedek gazdasági tapasztalatai alapján a monetáris politikának az árstabilitás fenntartására kell fókuszálnia.
Kritikus órák várnak a magyar befektetőkre: ezen a délutáni határozaton áll vagy bukik sok csúcsrészvény árfolyama
Az OTP-re érkezett friss, 42 200 forintra megemelt célárfolyam és a délutáni jegybanki kamatdöntés határozhatja meg a Budapesti Értéktőzsde keddi irányát. Bár a nemzetközi befektetői hangulat kissé borúsabbá vált reggelre, a BUX index a pénteki mérsékelt esés után óvatos, enyhe emelkedéssel vághat neki a kereskedésnek.
Mérsékelt emelkedéssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), mivel reggelre kissé elromlott a befektetői hangulat az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. Az utolsó kereskedési napon, pénteken a BÉT részvényindexe, a BUX 903,94 pontos, 0,69 százalékos csökkenéssel, 129 728,50 ponton zárt.
Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyama az 50 napos mozgóátlag alatt zárt, amely 39 870 forintnál most rövid távú ellenállást jelent, felette 41 030 forintnál húzódik a következő akadály, míg 38 683 forintnál látható újabb támasz. Az Oddo BHF 35 000 forintról 42 200 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul semleges. Pénteken az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,25 százalékkal 39 800 forintra esett, forgalmuk 10,7 milliárd forintot tett ki.
A Mol a 3822 forintos támasz közelébe esett, ellenállási szint 3900 forintnál látható a grafikonján. Pénteken a Mol 94 forinttal, 2,4 százalékkal 3828 forintra csökkent, 4,6 milliárd forintos forgalomban.
A Richter a 12 040 forintos támasz alatt zárt, a következő fontos szint 11 855 forintnál húzódik, míg ellenállás 12 270 forintnál látható. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,25 százalékkal 12 000 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Magyar Telekom grafikonján 2557 forintnál látható támasz, 2625 forintnál ellenállási szint. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,68 százalékkal 2622 forintra gyengült, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
Az elemző arra is kitért, hogy délután 14 órakor jelenti be a Magyar Nemzeti Bank a kamatdöntést, várakozásuk szerint kamattartásról fognak határozni.
Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába
Ursula von der Leyen Mexikóvárosban írta alá az Európai Unió és Mexikó közötti, több mint negyedszázados szabadkereskedelmi megállapodás megújított változatát.
Rezeg a léc: kútba eshet Magyarország legújabb olajvezetékének megépítése? Ezt találták a közbeszerzéseknél
Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzése
Komoly változásokat ígért a Tisza-kormány: több érzékeny ügyet is újraszabályoznának.
Már a diszkók és a falusi kocsmák is tömegesen tűnnek el: a Covid, az infláció és a népességfogyás együtt vitte padlóra a szektort.
Miközben világszerte járattörléseket okoz a kerozinhiány, a MOL szerint Magyarországon nincs ellátási probléma.
A piacok már most reagáltak arra, hogy Washington és Teherán közelebb kerülhet egy új egyezséghez.
Nagyobb forgalom mellett gyengült a magyar tőzsde a héten, miközben az OTP-re célárcsökkentés is érkezett.
Összesen 55 államtitkárt neveztek ki az új kormányban, Magyar Péter szerint a kabinetben sok lesz a női vezető.
Kíméletlenül megvágja a politikusok fizetését Magyar Péter: az is kiderült, pontosan mennyit visz majd haza az új miniszterelnök
Fizetéscsökkentés, EU-s pénzek, rejtett milliárdok és új támogatások is szóba kerültek az interjúban.
Vizsgálóbizottságot állított fel a Mol a tiszaújvárosi robbanás után: íme az új részletek a tragédiáról
A vállalat közleménye szerint a cél a baleset körülményeinek teljes feltárása.
Az új kormányfő több gazdasági és szociális intézkedést is belengetett első nagyinterjújában, köztük támogatásokat és uniós megállapodást.
Újabb részletek derültek ki a Mol üzemében történt robbanásról: rendőrségi eljárás indult a halálos baleset után
A hatóságok büntetőeljárást indítottak a Mol olefingyárában történt pénteki üzemi baleset miatt, amelyben egy dolgozó életét vesztette.
A külügyminiszter arról beszélt, hogy az előző kormány korrupciója miatt Magyarország végleg elesett 2 milliárd eurónyi uniós forrástól.
Az OFAC június elejéig engedélyezte a Molnak a szerb olajcég felvásárlásáról szóló egyeztetéseket.
Több város tűzoltói is a helyszínre siettek, miután kigyulladt egy pelletüzem Fejér vármegyében.
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: rengeteg pénz szabadulhat fel, de van egy bökkenő
A hitelminősítő szerint az EU-s pénzek felszabadítása és a költségvetés helyzete is kulcskérdés lesz.
Teljes fordulatot vett az ügy: az új kabinet már nem akarja megszüntetni Magyarország tagságát a hágai bíróságban.
Első ránézésre nem indult rosszul az év az építőiparban, de a számokat erősen torzítja egy óriásberuházás.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.