Végre nyilvános a teljes névsor: ők veszik át az irányítást Magyar Péter kormányában

Pénzcentrum
2026. május 24. 10:29

Megjelent a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány államtitkárainak teljes listája. Az új kabinetben összesen 55 államtitkár kap szerepet, több minisztériumban női többségű vezetést ígérnek. Magyar Péter szerint a kinevezettek között számos elismert szakember található.

Nyilvánosságra hozták a Tisza-kormány államtitkárainak névsorát: a Magyar Közlönyben megjelent lista alapján összesen 55 államtitkár dolgozik majd az új kabinetben.

Magyar Péter miniszterelnök a kinevezések kapcsán közölte: az államtitkárok egyharmada nő, a legfiatalabb kinevezett 28 éves, míg a legidősebb 66 éves. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több minisztériumban is női többségű vezetés alakulhat ki.

A miniszterelnök szerint a névsor azt mutatja, hogy az új kabinet szakmai alapokra épül. Bejegyzése alapján a kinevezett államtitkárok összesen 103 diplomával rendelkeznek, és körülbelül egyharmaduk doktori fokozatot is szerzett.

A teljes lista:

Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium

dr. Árvay Nikolett parlamenti államtitkár. Jogász, a Tisza Párt képviselője, a Komárom-Esztergom 3-as választókerületében egyéni országgyűlési mandátumot szerzett.

dr. Búza László Élelmiszergazdaságért, - forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár. állatorvos, az Állatorvostudományi Egyetem oktatója.

dr. Jobbágy Krisztina Közös Agrárpolitikáért, Nemzetközi Kapcsolatokért és Fejlesztésért felelős államtitkár. Jogász, közbeszerzési és agrártámogatási jogi szakértő.

Molnár János István Agrárgazdaságért felelős államtitkár. Okleveles agrármérnök, a Tisza Párt Bács-Kiskun megye 2-es körzetében mandátumot szerzett képviselője.

Belügyminisztérium

Halmai Ferenc Tibor parlamenti államtitkár

Kálnoki-Kis Attila sportért felelős államtitkár

dr. Tóth Gábor rendészeti államtitkár

Egészségügyi Minisztérium

dr. Buga László kórházi fekvő- és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkár

dr. Porpáczy Krisztina alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár

dr. Svéd Tamás parlamenti államtitkár

dr. Vokó Zoltán népegészségügyért felelős államtitkár

Élő Környezetért Felelős Minisztérium

dr. Bögi Viktória parlamenti államtitkár

Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár

Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes körforgásos gazdaságért és környezetvédelemért felelős államtitkár

Kőrösi Levente biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár

Gazdasági és Energetikai Minisztérium

dr. Fábián Ágnes Margit gazdaságfejlesztési államtitkár

Porcher Áron Somerville parlamenti államtitkár

Tótth András energetikai államtitkár

dr. Zolnay Judit külgazdasági államtitkár

Honvédelmi Minisztérium

Kürtös László Antal parlamenti államtitkár

dr. Sándor Zsolt digitalizációs és kibervédelmi államtitkár

Varga Attila honvédelmi államtitkár

Igazságügyi Minisztérium

dr. Bódis Péter parlamenti államtitkár

Közlekedési és Beruházási Minisztérium

Barna Zsolt közúti közlekedésért felelős államtitkár

Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár

Szemerey Samu építészeti államtitkár

Külügyminisztérium

Breuer Klára bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkár

Mészáros Krisztián multilaterális ügyekért felelős államtitkár

Velkey György László parlamenti államtitkár

Miniszterelnökség

dr. Bíró-Nagy András szakpolitikáért felelős államtitkár

Csontos Bence parlamenti államtitkár

Kustánczi Norbert Rudolf kormányzati kommunikációért felelős államtitkár

Nagy Zsófia Anna stratégiai államtitkár

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium

dr. Benedek Bulcsú Balázs közigazgatási államtitkár

dr. Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár

Kapronczai Balázs parlamenti államtitkár

Kereki Judit gyermekügyekért felelős államtitkár

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár

Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori oktatásért felelős államtitkár

Pénzügyminisztérium

Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár

Boda Nikoletta Tímea parlamenti államtitkár

dr. Kövesdy Attila Zoltán adópolitikáért felelős államtitkár

Szociális és Családügyi Minisztérium

dr. Barna-Szabó Tímea parlamenti államtitkár

dr. Eliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár

dr. Gyurkó Szilvia Veronika gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár

dr. Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium

Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár (nemzetpolitika, civil, nemzetiségi és felekezeti ügyek)

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár

dr. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár

Tompa Enikő parlamenti államtitkár

Tudományos és Technológiai Minisztérium

Bicskei László parlamenti államtitkár

dr. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár

Polereczki Andrea digitalizációs államtitkár

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium

dr. Stumpf Péter Bence parlamenti államtitkár

dr. Szabó Mátyás vidék- és területfejlesztési államtitkár

