A Pénzcentrum 2026. május 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Végre nyilvános a teljes névsor: ők veszik át az irányítást Magyar Péter kormányában
Megjelent a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány államtitkárainak teljes listája. Az új kabinetben összesen 55 államtitkár kap szerepet, több minisztériumban női többségű vezetést ígérnek. Magyar Péter szerint a kinevezettek között számos elismert szakember található.
Nyilvánosságra hozták a Tisza-kormány államtitkárainak névsorát: a Magyar Közlönyben megjelent lista alapján összesen 55 államtitkár dolgozik majd az új kabinetben.
Magyar Péter miniszterelnök a kinevezések kapcsán közölte: az államtitkárok egyharmada nő, a legfiatalabb kinevezett 28 éves, míg a legidősebb 66 éves. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több minisztériumban is női többségű vezetés alakulhat ki.
A miniszterelnök szerint a névsor azt mutatja, hogy az új kabinet szakmai alapokra épül. Bejegyzése alapján a kinevezett államtitkárok összesen 103 diplomával rendelkeznek, és körülbelül egyharmaduk doktori fokozatot is szerzett.
A teljes lista:
Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium
dr. Árvay Nikolett parlamenti államtitkár. Jogász, a Tisza Párt képviselője, a Komárom-Esztergom 3-as választókerületében egyéni országgyűlési mandátumot szerzett.
dr. Búza László Élelmiszergazdaságért, - forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár. állatorvos, az Állatorvostudományi Egyetem oktatója.
dr. Jobbágy Krisztina Közös Agrárpolitikáért, Nemzetközi Kapcsolatokért és Fejlesztésért felelős államtitkár. Jogász, közbeszerzési és agrártámogatási jogi szakértő.
Molnár János István Agrárgazdaságért felelős államtitkár. Okleveles agrármérnök, a Tisza Párt Bács-Kiskun megye 2-es körzetében mandátumot szerzett képviselője.
Belügyminisztérium
Halmai Ferenc Tibor parlamenti államtitkár
Kálnoki-Kis Attila sportért felelős államtitkár
dr. Tóth Gábor rendészeti államtitkár
Egészségügyi Minisztérium
dr. Buga László kórházi fekvő- és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkár
dr. Porpáczy Krisztina alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár
dr. Svéd Tamás parlamenti államtitkár
dr. Vokó Zoltán népegészségügyért felelős államtitkár
Élő Környezetért Felelős Minisztérium
dr. Bögi Viktória parlamenti államtitkár
Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár
Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes körforgásos gazdaságért és környezetvédelemért felelős államtitkár
Kőrösi Levente biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár
Gazdasági és Energetikai Minisztérium
dr. Fábián Ágnes Margit gazdaságfejlesztési államtitkár
Porcher Áron Somerville parlamenti államtitkár
Tótth András energetikai államtitkár
dr. Zolnay Judit külgazdasági államtitkár
Honvédelmi Minisztérium
Kürtös László Antal parlamenti államtitkár
dr. Sándor Zsolt digitalizációs és kibervédelmi államtitkár
Varga Attila honvédelmi államtitkár
Igazságügyi Minisztérium
dr. Bódis Péter parlamenti államtitkár
Közlekedési és Beruházási Minisztérium
Barna Zsolt közúti közlekedésért felelős államtitkár
Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár
Szemerey Samu építészeti államtitkár
Külügyminisztérium
Breuer Klára bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkár
Mészáros Krisztián multilaterális ügyekért felelős államtitkár
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Velkey György László parlamenti államtitkár
Miniszterelnökség
dr. Bíró-Nagy András szakpolitikáért felelős államtitkár
Csontos Bence parlamenti államtitkár
Kustánczi Norbert Rudolf kormányzati kommunikációért felelős államtitkár
Nagy Zsófia Anna stratégiai államtitkár
Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
dr. Benedek Bulcsú Balázs közigazgatási államtitkár
dr. Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár
Kapronczai Balázs parlamenti államtitkár
Kereki Judit gyermekügyekért felelős államtitkár
Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár
Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori oktatásért felelős államtitkár
Pénzügyminisztérium
Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár
Boda Nikoletta Tímea parlamenti államtitkár
dr. Kövesdy Attila Zoltán adópolitikáért felelős államtitkár
Szociális és Családügyi Minisztérium
dr. Barna-Szabó Tímea parlamenti államtitkár
dr. Eliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár
dr. Gyurkó Szilvia Veronika gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár
dr. Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár
Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár (nemzetpolitika, civil, nemzetiségi és felekezeti ügyek)
Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár
dr. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár
Tompa Enikő parlamenti államtitkár
Tudományos és Technológiai Minisztérium
Bicskei László parlamenti államtitkár
dr. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár
Polereczki Andrea digitalizációs államtitkár
Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium
dr. Stumpf Péter Bence parlamenti államtitkár
dr. Szabó Mátyás vidék- és területfejlesztési államtitkár
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt
Újabb részletek derültek ki a Mol üzemében történt robbanásról: rendőrségi eljárás indult a halálos baleset után
A hatóságok büntetőeljárást indítottak a Mol olefingyárában történt pénteki üzemi baleset miatt, amelyben egy dolgozó életét vesztette.
A külügyminiszter arról beszélt, hogy az előző kormány korrupciója miatt Magyarország végleg elesett 2 milliárd eurónyi uniós forrástól.
Az OFAC június elejéig engedélyezte a Molnak a szerb olajcég felvásárlásáról szóló egyeztetéseket.
Több város tűzoltói is a helyszínre siettek, miután kigyulladt egy pelletüzem Fejér vármegyében.
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: rengeteg pénz szabadulhat fel, de van egy bökkenő
A hitelminősítő szerint az EU-s pénzek felszabadítása és a költségvetés helyzete is kulcskérdés lesz.
Teljes fordulatot vett az ügy: az új kabinet már nem akarja megszüntetni Magyarország tagságát a hágai bíróságban.
Első ránézésre nem indult rosszul az év az építőiparban, de a számokat erősen torzítja egy óriásberuházás.
Már a NAV is vizsgálódik az NKA támogatásai miatt, miközben sorra függesztik fel a kulturális kifizetéseket.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 358,97 forintról 358,54 forintra csökkent.
A BUX-ot a Mol húzta le, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama.
Közleményt adott ki a MOL a tiszaújvárosi robbanás után: kiderült, mi lesz az ország üzemanyag-ellátásával
A MOL előzetes elemzése szerint az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység reggeli újraindítása közben.
Az olajkészletekkel kapcsolatos aggodalmak továbbra is fennállnak, a Nemzetközi Energiaügynökség is figyelmeztetést adott ki.
Kimondta Orbán Anita a nagy tervet: egy éven belül visszahoznák a programot, ami eltűnt az Orbán-kormány alatt, pedig százezrek életét tette jobbá
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a minisztériumban első lépésként átfogó átvilágítást tartanak.
A beruházások volumene 2026 I. negyedévében a nyers adatok szerint 0,5%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
Hatalmas fordulat a tőzsdén: a bizonytalanság miatt estek az árak, de ezt a hazai részvényt most nagyon megéri zsákolni
A részvénypiac napi forgalma 27 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország csak akkor tud elmozdulni a magasabb hozzáadott értékű gazdaság felé, ha több jól képzett mérnököt és műszaki szakembert képez.
Varga Mihály szerint eredményesen működött az elmúlt több mint egy évben a Magyar Nemzeti Bank, miután ismét az alapfeladataira koncentrált.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít