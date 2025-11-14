Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak

Öt olyan elektromos autó is kapható jelenleg Magyarországon, amiért 10 millió forintnál kevesebbet kell fizetni. A dobogó első két fogkára a kínaiak állhattak fel: továbbra is a Leapmotor és a BYD kínálja a két legolcsóbb városi kisautót, a harmadik helyre pedig a Citroen ért most oda az elektromos C3-al. A legolcsóbb e-autók top 10-es listán összesen 4 kínai modell szerepel.

Egyelőre semmi nem derült ki arról a lakossági elektromos autós támogatásról, amit a nyáron lengettek be, pedig az akkor kiszivárgott hírek szerint a magánszemélyeknek szóló pályázat már szeptemberben elindult volna. A tervek alapján a támogatás legfeljebb 25 millió forintos vételárig lenne igényelhető, autónként 2,5-4 millió forint értékben. A 20 milliárd forintos keretösszegből 5-8000 jármű vásárlása válhat könnyebbé. Már ha mindez megvalósul...

A bizonytalanság jelenleg a legnagyobb baj a piacon, Nagy Norbert, a Kia hazai elnöke is arról beszélt korábbi interjúnkban, hogy a szakma is csak annyit tud a tervekről, ami a sajtóban megjelent.

Most a legnagyobb probléma az, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, tényleg lesz-e valamilyen támogatás, vagy sem. Így a potenciális vásárlók könnyen elbizonytalanodnak: lesz-e?, mikor?, mennyi?, és inkább kivárnak, nem vesznek autót. A hírek megjelenése óta mi is azt látjuk, hogy csökkenőben van a magánszemélyek által megkötött elektromos autós szerződések száma. Jelenleg főként azok a magánszemélyek vásárolnak, akiknek azonnal szükségük van az autóra

- magyarázta a Kia Magyarország elnöke, aki szerint ha az illetékesek elmondanák, hogy nem lesz támogatás, akkor vélhetően minden visszaállna a normál ügymenetbe, ha pedig bejelentenék az új pályázatot, akkor bár az indulásig minimális szintre csökkenne az értékesítés, de utána felpörögne a kereslet az elektromos autókra, ahogy a korábbi pályázatok esetén is.

Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók Magyarországon

Szokásunkhoz híven, pályázat ide vagy oda, 3 hónap elteltével ismét megnéztük, melyek most a legolcsóbb új elektromos autók Magyarországon, és hogyan alakultak az árak a legutóbbi listánk óta. Jelenleg a legolcsóbb új elektromos autó Magyarországon a 7 490 000 forinttól rendelhető Leapmotor TO3, a 95 lóerős kisautó hatótávja a gyártó szerint akár 265 kilométer is lehet (városban 395 km), az akkuja 37,3 kWh-s, alapfelszereltség a napfénytető is - ez augusztusi összesítésünk óta nem drágult. Szorosan követi a BYD Dolphin Surf, amely az Active, 30 kWh-s változatban most 8 090 000 forintért érhető el, 100 ezerrel drágábban, mint nyár végén - az autó 220 km-es WLTP-szerinti kombinált hatótávot tud a gyártó szerint.

A harmadik helyen a Citroen e-C3 áll, amely a „You” felszereltséggel és 30 kWh-s akkumulátorral 8 990 000 forinttól kapható - a kisebbik akkuval hatótávja kb. 200 km. Ez 1 millióval olcsóbb, mint a legutóbbi összesítésünkkor volt! Ezt követi a Dongfeng Box E1, amely akciósan 9 841 000 forintért érhető el, 240 kilométeres hatótávot ígérnek a legolcsóbb verziónak - ez a modell nem drágult nyár végéhez képest.

A lista ötödik helyén a Hyundai Inster áll, amely 9 999 000 forintért már 42 kWh-s akkumulátorral és modern vezetéstámogató rendszerekkel érkezik. A gyártó szerint a modell 327 kilométeres hatótávot tud, 700 ezres felárért rendelhető 49 kWh-s akkupakkal is, amivel már 370 kilométert is el tud menni. Ugyanannyiba kerül, mint legutóbb.

Hatodik helyen a Fiat Grande Panda szerepel a RED felszereltséggel, amely 10 190 000 forintos áron kínál 44 kWh-s akkumulátort, kb 320 kilométeres hatótávot és jellegzetes dizájnt. Ez a modell 200 ezer forinttal megdrágult augusztus óta.

10 590 000 forintért kapható a hetedik Opel Frontera Electric - ez nem drágult augusztushoz képest -, amely már elsőszámú családi autónak is alkalmas lehet, a legolcsóbb vártozat akkupakkja 44 kWh-s, amivel a gyártó szerint 300-nál is több kilométert is képes lehet megtenni.

A BYD az Atto 2-t 45 kWh-s akkuval 10 690 000 forintért kínálj, ezzel ez a modell a nyolcadik a listán - augusztusban még 11 390 000 forintért lehetett megvenni, de most "black november" akcióban van.

A Renault 5 E-Tech Electric kivitele legkevesebb 10 999 000 forintért kapható (ugyanannyiért, mint augusztusban), a retró kisautó ezzel a nyolcadik legolcsóbb. Az alapváltozat 40 kWh-s akkupakkal, 120 lóerős teljesítménnyel rendelhető, kb. 275 kilométert képes megtenni egy töltéssel.

A top 10-et az új Renault 4-es zárja, amely ugyanarra a retro-vonalra épít, mint az 5-ös. Bevezető ára 11 699 000 forint, 308 kilométeres hatótávot ígérnek a kisebbik, 42 kWh-s akkupakkal szerelt változatnak.

Egyre több az elektromos autó Magyarországon

A Belügyminisztérium adatai szerint 2025-ben tovább gyorsult a zöld rendszámos, tisztán elektromos személygépkocsik számának növekedése Magyarországon. Az év elején, januárban még 67 244 ilyen autó szerepelt a hazai nyilvántartásban, októberre viszont ez a szám 88 979-re emelkedett. Ez több mint 21 700 darabos növekedést jelent tíz hónap alatt, ami közel 32 százalékos bővülésnek felel meg.

A statisztika alapján a növekedés üteme viszonylag egyenletes volt: februárra már 69 187, márciusra pedig 71 899 darabos állományt regisztráltak, ami havi szinten 2–3 ezer új autót jelentett. A második negyedévben tovább erősödött a piac, április és június között havonta közel 2,5-3 ezer új elektromos személyautó került forgalomba, június végére elérve a 79 171-es darabszámot.

A nyári hónapokban sem csökkent a lendület: júliusban 81 672, augusztusban 83 991 zöld rendszámos autót tartottak nyilván. Szeptemberre 86 374, októberre pedig már közel 89 ezer elektromos autó futott Magyarország útjain.

Az adatok alapján 2025 végére reális forgatókönyv, hogy a tisztán elektromos személygépkocsik száma meghaladja a 90 000 darabot, sőt az év utolsó hónapjaiban akár a 100 000-es határ elérése sem kizárt.

Budapesten januárban még 45 147 darab ilyen autó szerepelt a nyilvántartásban, októberre viszont a szám 53 060-ra nőtt, ami több mint 7 900 darabos gyarapodás tíz hónap alatt. Ez körülbelül 17,5 százalékos növekedést jelent, ami stabil, de mérsékeltebb ütemet mutat a vidéki területekhez képest. Vidéken ennél is nagyobb volt az előrelépés: a januári 72 140 zöld rendszámos jármű októberre 88 101-re emelkedett, ami 16 000 darabos növekedésnek felel meg. Ez közel 22 százalékos bővülést jelent.