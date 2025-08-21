2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon.
Kiszivárgott, újabb állami pénzosztás jöhet: rengeteg magyar juthat milliókhoz ősztől?
Szeptembertől a magánszemélyek is pályázhatnak állami támogatásra új elektromos autó vásárlásához, a konstrukció részletei már kiszivárogtak. A program 20 milliárd forintos kerettel indulhat, és akár 5–8 ezer jármű beszerzését segítheti.
Újabb információk kerültek napvilágra a szeptemberre tervezett, magánszemélyeknek szóló elektromosautó-támogatási programról – számolt be a Villanyautósok. A portál által ismertetett dokumentum alapján a támogatás legfeljebb 25 millió forint vételárú járművek vásárlására lesz igényelhető, összege pedig 2,5 és 4 millió forint között mozoghat.
A program keretösszegét 20 milliárd forintban állapítanák meg, ami 5–8 ezer autó megvásárlását segítheti. Az „Új e-autó program magánszemélyeknek” elnevezésű tervezet egyértelművé teszi, hogy a cégeknek szóló támogatások után hamarosan a lakosság számára is megnyílik a lehetőség.
A lépés szorosan kapcsolódik a jelenleg még futó, vállalkozások számára kiírt pályázathoz, amelyet a tervek szerint szeptemberben zárhatnak le – annak ellenére, hogy eredetileg decemberig meghosszabbították. Ebben a konstrukcióban a cégek autónként 2,8–4 millió forint támogatást kaphattak, a teljes keret pedig 30 milliárd forint volt. A tavaly februári indulás óta több mint 7500 igénylés érkezett, összesen 33,5 milliárd forint értékben. Eddig 6329 szerződés született, meghaladva a 28 milliárd forintot, és a kifizetések is elérték a 19 milliárdot, több mint 4300 pályázó számára. Mindez arra utal, hogy a lakossági program is komoly érdeklődésre tarthat számot.
Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.
A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot 2025. augusztus 16-án és 17-én.
Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
Magyarországon idén július végéig közel 77 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, ezeknek csaknem 70 százaléka céges kézbe került.
Az első felfüggesztésben található alkatrész hibásodott meg, ezért van szükség a visszahívásokra.
A tavaly bevezetett inflációkövető szabály miatt 2026 januárjától literenként 8 forinttal drágulhat az üzemanyag.
Különleges digitális forgalomfigyelő rendszert tesztelnek, amely valós időben követi a járműveket.
A magyar autópiac felső szegmense 2025 első hét hónapjában is bővelkedik elképesztően drága és exkluzív modellekben.
Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj ára.
2025 júniusában is folytatódott a hazai használtautó-piac fokozatos átrendeződése.
Rendőrségi statisztikák szerint az idősek által okozott balesetek száma gyorsabban nő, mint a fiatal sofőrök által elkövetettek.
Negyedéves összeállításunkban ismét megnéztük, melyek a legolcsóbban elérhető új autók Magyarországon, és mennyit változtak az árak az elmúlt hónapokban.
A Svájci Autóklub friss tesztje szerint sem a készletek, sem a sprék nem teljesítettek hibátlanul, így a sérült gumit a lehető leghamarabb cserélni kell.
A ráncfelvarráson átesett Kia Sorento külső megjelenése merőben új karaktert kapott.
Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt 2025. augusztus 9. és 23. között jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten.
Az elmúlt hónapok rekorddöntéseihez nagyban hozzájárult a december elejéig még elérhető vállalati támogatás.
A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan szombattól.
Az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.