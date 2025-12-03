Novemberben 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét.
Újabb árcsökkentést jelentettek be a benzinkutakon: rengeteg autós rohanhat tankolni
Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal.
Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal a holtankoljak.hu szerint.
A mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.12.03-án):
- 95-ös benzin: 570 Ft/liter
- Gázolaj: 580 Ft/liter
Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, a törzsvásárlói kártyákkal rendelkezők egy kupont kaptak, amivel 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
Novemberben alig maradt el az egy évvel korábbi szinttől az újautó-piac, az év eddigi összesítése bő 7 százalékos növekedést mutat.
A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, a gázolaj beszerzési ára pedig szintén kevesebb lesz bruttó 2 forinttal a hét közepén.
Régóta várt útépítés kezdődik a magyar vidéken: ennek sokan fognak örülni, kulcsfontosságú szakasz készülhet el
A 47-es főút Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakasza 2x2 sávosra bővül. A fejlesztés előkészítése már zajlik.
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét nem hosszabbították meg, ezért leáll a pancsovai kőolajfinomító.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Az igénylés nem automatikus: a kedvezmény csak akkor jár, ha a jármű forgalmi rendszámát a hatóság nyilvántartásba veszi.
Keddtől 5 forinttal olcsóbb lesz a gázolaj literára, a benzin ára nem változik.
A változások részeként 2026-tól bevezetik az M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik.
Miközben Magyarország soha nem látott tempóban építi ki az akkumulátorgyár-kapacitását, a hazai elektromosautó-piac továbbra is messze elmarad a nyugat-európai trendektől.
A cégek továbbra is pályázhatnak járművenként akár 4 millió forintos támogatásra.
Egy jelentésből az is kiderül, hogy az autók öregedésével meredeken nő a hibák száma, és a szakértők szerint elkerülhetetlenné vált a vizsgarendszer modernizálása.
Még néhány nap maradt a spórolásra, hiszen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) idei kampánya november végéig tart.
Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni.
December 1-től már csak a NÚSZ-nál lehet idei éves országos autópálya-matricát venni, viszonteladóknál nem
A 2025-ös év első tíz hónapjában tovább erősödött a kereslet a használt városi terepjárók iránt: a SUV-ok után.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
Cégautó adó törvény 2025: mennyi a cégautó adó mértéke és milyen cégautó adó számlaszámra kell utalni az összegét? Melyek a legfontosabb cégautó adó változások?
Őrület, mennyivel száguldoztak 2025 eddigi traffipax-rekorderei: visszatartja őket a 475 ezres bírság?
Magyarországon továbbra sem lassítanak az autósok, a gyorshajtási bírságok összege pedig újra rekordokat dönt.
