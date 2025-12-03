2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
4 °C Budapest
Egy új és használt autókat árusító autókereskedés felülnézeti légi képe
Autó

Őrült jól járhat, aki most külföldről hozna be autót: ezekkel a modellekkel nem lehet mellényúlni?

Pénzcentrum
2025. december 3. 12:02

Novemberben 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét. A második félévben jelentősen megugrott a használtautók behozatala, ami egybeesett a forint árfolyamának erősödésével: az euróhoz mért árfolyam ekkor lépett tartósan a 400 forintos szint alá.

A használtimport legnépszerűbb márkája továbbra is a Volkswagen 12,8 százalékos részesedéssel, melyből csaknem másfélszer annyit importáltak, mint a fej fej mellett található Opelből és Fordból (8,5-8,5%). A negyedik helyet az Audi (6,5%) tartja, az ötödik helyen pedig a Toyota (5,9%) áll.

Érdekesség, hogy a tavaly még ötödik helyen álló BMW idén a nyolcadik helyre esett vissza (4,4%), maga elé engedve a Hyundait (5,1%) és a Mercedest (4,9%) is.

A használtautó-import mennyisége 2025 első tizenegy hónapjában összesen 118 257 volt, ami 15,3 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 102 523-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma is érezhetően növekedett: a 117 510-es mennyiség 7,1 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 109 729-es darabszámot.

Az augusztusi szezonális visszaeséstől eltekintve a második félévben immár végig a 11 ezres szint felett jár a használtautó-behozatal szintje. Mindez összefüggésben áll a forint árfolyamának alakulásával: a hazai fizetőeszköz erősödése nyomán ma már ugyanannyi forintösszegből 6-8 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni, mint az év első hónapjaiban. Jelentős részben ennek a tényezőnek a hatására az év végéig mintegy 128 ezer használt import személyautót fognak forgalomba helyezni a hazai utakon, ami jelentősen meghaladja a tavalyi 111 ezres mennyiséget

– mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. 
Címlapkép: Getty Images
