A Ford egy Bronco stílusú, robusztus új SUV bevezetésére készül Európában, amely 2027-ben érkezhet.
Őrült jól járhat, aki most külföldről hozna be autót: ezekkel a modellekkel nem lehet mellényúlni?
Novemberben 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét. A második félévben jelentősen megugrott a használtautók behozatala, ami egybeesett a forint árfolyamának erősödésével: az euróhoz mért árfolyam ekkor lépett tartósan a 400 forintos szint alá.
A használtimport legnépszerűbb márkája továbbra is a Volkswagen 12,8 százalékos részesedéssel, melyből csaknem másfélszer annyit importáltak, mint a fej fej mellett található Opelből és Fordból (8,5-8,5%). A negyedik helyet az Audi (6,5%) tartja, az ötödik helyen pedig a Toyota (5,9%) áll.
Érdekesség, hogy a tavaly még ötödik helyen álló BMW idén a nyolcadik helyre esett vissza (4,4%), maga elé engedve a Hyundait (5,1%) és a Mercedest (4,9%) is.
A használtautó-import mennyisége 2025 első tizenegy hónapjában összesen 118 257 volt, ami 15,3 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 102 523-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma is érezhetően növekedett: a 117 510-es mennyiség 7,1 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 109 729-es darabszámot.
Az augusztusi szezonális visszaeséstől eltekintve a második félévben immár végig a 11 ezres szint felett jár a használtautó-behozatal szintje. Mindez összefüggésben áll a forint árfolyamának alakulásával: a hazai fizetőeszköz erősödése nyomán ma már ugyanannyi forintösszegből 6-8 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni, mint az év első hónapjaiban. Jelentős részben ennek a tényezőnek a hatására az év végéig mintegy 128 ezer használt import személyautót fognak forgalomba helyezni a hazai utakon, ami jelentősen meghaladja a tavalyi 111 ezres mennyiséget
– mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.
A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, a gázolaj beszerzési ára pedig szintén kevesebb lesz bruttó 2 forinttal a hét közepén.
Régóta várt útépítés kezdődik a magyar vidéken: ennek sokan fognak örülni, kulcsfontosságú szakasz készülhet el
A 47-es főút Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakasza 2x2 sávosra bővül. A fejlesztés előkészítése már zajlik.
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét nem hosszabbították meg, ezért leáll a pancsovai kőolajfinomító.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Az igénylés nem automatikus: a kedvezmény csak akkor jár, ha a jármű forgalmi rendszámát a hatóság nyilvántartásba veszi.
Keddtől 5 forinttal olcsóbb lesz a gázolaj literára, a benzin ára nem változik.
A változások részeként 2026-tól bevezetik az M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik.
Miközben Magyarország soha nem látott tempóban építi ki az akkumulátorgyár-kapacitását, a hazai elektromosautó-piac továbbra is messze elmarad a nyugat-európai trendektől.
A cégek továbbra is pályázhatnak járművenként akár 4 millió forintos támogatásra.
Egy jelentésből az is kiderül, hogy az autók öregedésével meredeken nő a hibák száma, és a szakértők szerint elkerülhetetlenné vált a vizsgarendszer modernizálása.
Még néhány nap maradt a spórolásra, hiszen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) idei kampánya november végéig tart.
Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni.
December 1-től már csak a NÚSZ-nál lehet idei éves országos autópálya-matricát venni, viszonteladóknál nem
A 2025-ös év első tíz hónapjában tovább erősödött a kereslet a használt városi terepjárók iránt: a SUV-ok után.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
Cégautó adó törvény 2025: mennyi a cégautó adó mértéke és milyen cégautó adó számlaszámra kell utalni az összegét? Melyek a legfontosabb cégautó adó változások?
Őrület, mennyivel száguldoztak 2025 eddigi traffipax-rekorderei: visszatartja őket a 475 ezres bírság?
Magyarországon továbbra sem lassítanak az autósok, a gyorshajtási bírságok összege pedig újra rekordokat dönt.
A férfi 2023 nyarán egy hirtelen kialakuló versenyzés közben, feltuningolt Mercedesével halálra gázolt egy 26 éves kerékpárost az Árpád hídon.
Ezt küldi harcba a Mercedes a debreceni BMW ellen: magyar árat kapott az új elektromos GLC, itt az árlista
A Mercedes elektromos GLC-je megkapta a magyar árazását. A 29,8 millió forintért induló modell akár 673 kilométeres hatótávot kínál.
