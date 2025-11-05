2025. november 5. szerda Imre
8 °C Budapest
Shanghai,China-July 9th 2023: BYD car store. Chinese electric car company
Autó

Hónapokat csúszik a szegedi BYD-gyár indulása: behúzták a féket a kínaiak, ezt a magyar GDP bánhatja

Pénzcentrum
2025. november 5. 16:35

Csak 2026 második negyedévében kezdhet el termelni a szegedi BYD-gyár - ezt az autógyártó alelnöke jelentette be. Korábban a kínai cég még úgy számolt, már 2025 végén elindulhat az üzem.

Csak 2026 második negyedévében, vagyis jövő tavasszal vagy nyáron indulhat el a termelés a BYD szegedi gyárában - derült ki egy kínai sajtóeseményen, ahol ezt az autógyártó alelnöke jelentette be a 444 szerint.

Korábban a gyártó azt kommunikálta, hogy még 2025 végén elindulhat a szegedi üzem, ám most úgy tűnik, ebből nem lesz semmi. 

A szegedi BYD-gyár indulása a magyar gazdaság egésze számára is fontos: bár eleinte csak részkapacitással, évi 150 ezer elektromos autó gyártására állnak be, már ez is 0,5-0,7 százalékponttal növelheti a GDP-t a kincstári számítások szerint. Ha az üzem teljes kapacitással működik majd, a hatás ennek a duplája is lehet.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kínai #elektromos autó #szeged #késés #autógyár #autóipar #autógyártás #termelés #gdp #kína #BYD

