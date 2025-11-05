Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására,
Hónapokat csúszik a szegedi BYD-gyár indulása: behúzták a féket a kínaiak, ezt a magyar GDP bánhatja
Csak 2026 második negyedévében kezdhet el termelni a szegedi BYD-gyár - ezt az autógyártó alelnöke jelentette be. Korábban a kínai cég még úgy számolt, már 2025 végén elindulhat az üzem.
Csak 2026 második negyedévében, vagyis jövő tavasszal vagy nyáron indulhat el a termelés a BYD szegedi gyárában - derült ki egy kínai sajtóeseményen, ahol ezt az autógyártó alelnöke jelentette be a 444 szerint.
Korábban a gyártó azt kommunikálta, hogy még 2025 végén elindulhat a szegedi üzem, ám most úgy tűnik, ebből nem lesz semmi.
A szegedi BYD-gyár indulása a magyar gazdaság egésze számára is fontos: bár eleinte csak részkapacitással, évi 150 ezer elektromos autó gyártására állnak be, már ez is 0,5-0,7 százalékponttal növelheti a GDP-t a kincstári számítások szerint. Ha az üzem teljes kapacitással működik majd, a hatás ennek a duplája is lehet.
Még mindig úgy veszik a magyarok, mintha ingyen osztanák: rengeteg használt kocsi érkezett az országba
Tizedével több használt autóra tettek magyar rendszámot októberben, mint egy évvel korábban ugyanekkor.
Tovább nőtt az autópiac Magyarországon: októberben több mint 10 800 új személyautó kapott rendszámot, ami 7,7 százalékos éves növekedést jelent.
2025 első felében 201 személyautót körözött a rendőrség Magyarországon. A lopások száma csökkent a tavalyihoz képest
Megérkezett a megújult Seat Ibiza, a spanyol kisautó 2026 elején debütál a hazai szalonokban, 7 millió forintos indulóárral.
A legfrissebb gyermekülés-tesztben az ADAC 17 új terméket vizsgált meg biztonság, kezelhetőség, ergonómia, károsanyag-tartalom és környezeti szennyezők szempontjából.
Zugló önkormányzata új parkolási rendszert vezetett be a helyi lakosok érdekében.
Magyarországon is debütáltak a Volkswagen jóárasított villanyautói, mi most az ID.4-et teszteltük a - majdnem - legalapabb változatban.
Az autógyártó csütörtökön 227 006 járművet hívott vissza különböző problémák, köztük a szélvédőüvegben lévő légbuborékok és a laza ülésvázak miatt.
Ekkora a baj? Készenléti benzinkutakat hozna létre a kormány: üzemanyag-vészhelyzet jöhet Magyarországon?
Az Energiaügyi Minisztérium új törvénytervezete átalakítaná a kőolaj- és üzemanyag-ellátás válságkezelését, valamint egyszerűsítené a készletezési adminisztrációt.
Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok
A kínálatban több praktikus és megfizethető termék is megtalálható a hideg hónapokra való felkészüléshez.
Az autóipari óriás éves profitja több mint 60 százalékkal zuhant, miközben bevételei és eladásai csak minimálisan növekedtek.
A magyar autósok rendkívül árérzékenynek vallják magukat, és a tapasztalatok szerint spórolhatnának is, mégsem teszik.
Félmilliárdos gigabírságot kapott a magyarok kedvenc hirdetési oldala: sokkal többet fizettetek velünk!
550 millió forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Használtauto.hu Kft.-t,
Durván beindult az autópiac, viszik ezeket a kocsikat, mint a cukrot: egyre több magyar is rászánja magát
Az Európai Unióban szeptemberben 10 százalékkal, 888 672-re nőtt az új autók eladása az előző év azonos hónapjához képest.
A magyar autósok rendkívül árérzékenyek, ugyanakkor sokan 6-7 éve változatlan biztosítónál kötötték meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat.
Elképesztő iramban drágulnak az autók Magyarországon: keservesen a zsebébe nyúlhat, akinek most kocsi kell
Továbbra is élénk a forgalom a magyar használtautó-piacon, különösen az elektromos és hibrid meghajtású modellek iránt nő dinamikusan az érdeklődés.
A Tesla igazgatótanácsának elnöke arra kérte a részvényeseket, hogy szavazzanak Elon Musk közel 1 billió dolláros fizetési csomagjáról.
A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.