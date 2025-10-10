Megszólalt a BYD: a présüzem és a fényezőcsarnok nem készül el időre, de elindul idén a gyártás Szegeden

A BYD továbbra is tartja magát az eredeti ütemtervhez, és 2025 végére tervezi elindítani a gyártást szegedi üzemében. A kínai autógyártó szerint a présüzem és a fényezőcsarnok későbbi befejezése sem veszélyezteti a gyártás rajtját.

A szegedi beruházás előrehaladásával kapcsolatban többször felmerültek kételyek, legutóbb a Szegeder közölt képeket az építkezésről, amelyek alapján sokan megkérdőjelezték, hogy valóban elindulhat a termelés az év végén. Erhardt Péter azonban hangsúlyozta, hogy a BYD vertikálisan integrált gyártási struktúrában gondolkodik: több alkatrészt házon belül készítenek, de nem minden folyamat indul nulláról.

A menedzser elmondta, hogy elsőként az összeszerelő csarnokban kezdik meg a gyártást, még azelőtt, hogy a présüzem és a fényezőcsarnok teljesen elkészülne. Utóbbiak különösen bonyolult és időigényes egységek, ezért kerülnek későbbi fázisba.

A tervek szerint elsőként a Dolphin Surf modell gördül majd le a szegedi gyártósorról. A kezdeti éves kapacitás 150 ezer autó lesz, amelyet idővel 300 ezerre bővíthetnek. Bár a teljes, 300 hektáros komplexum befejezésének pontos időpontja nem ismert, a BYD szerint a projekt ütemterv szerint halad.

A Reuters korábban arról írt, hogy a gyártás 2026-ra csúszhat, és a cég inkább a törökországi üzemét bővítené. Ezt Erhardt határozottan cáfolta, hangsúlyozva: a török projekt még el sem indult, miközben a magyarországi építkezés már a befejezéséhez közeledik. A BYD európai központja is Magyarországon lesz, bár Szegeden akkumulátorgyár nem épül, csak egy akkumulátortároló létesítmény.