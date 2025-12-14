A Toyota továbbra is a világ legkelendőbb autómárkája, 2025 első félévében 4,7 millió darabot értékesítettek belőle.
15 ezer forintot is spórolhatnak a magyar autósok jövőre a pályamatricákon: erre kell figyelni a vásárláskor
Az autósok többsége nem hallott arról, hogy jövőre öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica - derül ki egy friss felméréséből. A szakportál figyelmeztet: mivel 2026 több újdonságot hoz az autópályák használatában, új fizetős szakaszok és új kategóriák is lesznek, nem szabad megszokásból megvenni a matricákat, mert akár 15 ezer forintot is spórolhatunk.
Megkezdődött a jövő évi autópályamatricák elővásárlási időszaka. 2026-ban folytatódnak az útfelújítások, új fizetős szakaszok és új, kedvezményes kategóriák is lesznek, miközben a megszokott matricák ára az infláció mértékével emelkedett. Jövőre három újabb útszakasz lesz fizetős, Pest-, Baranya- és Bács-Kiskun vármegyében: az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig.
Az autopalyamatrica.hu online kutatásában azt mérte fel, hogy mit tudnak az autósok a változásokról. A kérdőívet több mint 10 ezren töltötték ki.
A többség nem hallott az új kedvezményekről
Bár az útfelújításokkal járó nehézségek a válaszadók felét időszakosan, harmadát pedig napi szinten érintik, közel kétharmaduk nem hallott még arról, hogy jövőre öt megyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni az M1-est és az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt.
Az M1-es nemrég kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszán a helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül az autósoknak.
Részletfizetéssel sokkal több éves országos matrica fogyna
A válaszadók negyede vásárolja csupán az éves országos autópályamatricát, a többségük vármegyei matricát választ. A kérdőívet kitöltő autósok mintegy 40 százalékának kifejezett nehézséget okoz egyösszegben kifizetni az éves országos matrica árát, pedig 50 százalékuk ezt venné meg, ha lehetőség lenne részletfizetésre. Közel 80 százalék választaná, ha év közben egyéb szolgáltatásokat – parkolási és autós kedvezmények, kuponok, gépjármű asszisztencia stb. – is kapna a matrica mellé.
A kifejtős válaszok között többen leírták, hogy 2-4 vármegyei matricával biztosítják az éves autópálya-közlekedést. Aki teheti, nem is egyszerre vásárolja meg az összes matricát, hanem először a lakhelyéhez közelit veszi meg az év elején és a többit csak később. Sok válaszadó fogalmazott úgy, hogy kényelmesebb és megnyugtatóbb lenne az éves országos matrica, de nem tudja – vagy nem akarja – egyösszegben kifizetni a mintegy 62 ezer forintot, sőt: emiatt a válaszadók egy része akkor is a 10 napos matricákat vásárolja, ha azok éves szinten már elérik az éves országos matrica árát. Részletfizetési lehetőség jelenleg csak egy szolgáltatónál érhető el.
A kényelmi díj eltörlésével még több az online vásárló
A szakportál kutatása kitért az autópályamatricák online vásárlásához kapcsolódó kényelmi díj szeptemberi eltörlésére. A korábbi felmérések azt mutatták, hogy a benzinkutas értékesítések aránya évről évre szorul vissza.
Ezt a tendenciát a kényelmi díj megszűnése felgyorsítja: a válaszadók 54 százaléka mondta azt, hogy ezután online veszi, miközben a korábban is így vásárlók aránya 42 százalék.
Sokan bizonytalanok abban, hogy valóban jó választás-e számukra egy ilyen jármű, és hosszú távon tényleg megéri-e a beruházás.
A korábbi listavezető BMW i-Sorozat a második helyre szorult vissza.
Hivatalos, mostantól ez Magyarország legolcsóbb új autója: ledobta a bombát a gyártó, indulhat az offenzíva?
A Volkswagen Magyarország bejelentette, hogy 2025. december 9-től a Volkswagen Polo 5 980 000 forintos indulóárral elérhető.
A kezdeményezés hatékonynak bizonyul, a járművezetők azonnal lassítanak a kamerák észlelését követően.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn közölte, hogy maradna a kétéves vizsgáztatási ciklus a tíz évnél idősebb autóknál is.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.
Tényleg bukhatja a jogosítványát rengeteg magyar? Komoly problémára derült fény, sokak okmánya lehet érintett
Több ezer esetben sérülhettek az összeférhetetlenségi szabályok a jogosítványszerzéshez szükséges gyakorlati vizsgákon.
Egyre több csalási kísérletet lepleznek le a KRESZ-vizsgákon: rejtett kameráktól a fizetett dublőrökig sokféle trükkel próbálnak átjutni a vizsgázók.
Szombattól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Az elővásárlás keretében decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik.
2025. december 5–14. között 20 Ft/liter egyedi kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as benzin árából, minimum 10 liter tankolása esetén.
A kormány a teherautókat az autópályákra terelné, de a hazai fuvarozók szerint ez kerülőutakat, pluszköltséget és inflációt hoz.
A BYD pátyi elektronikai üzeme jelentős visszaesést mutatott 2023-ban: árbevétele több mint harmadával csökkent.
Halálos balesetek Európában: kiderült, hol a legnagyobb a közlekedési kockázat – és Magyarország sajnos az EU-átlag alatt teljesít. Nézd meg a térképet!
A CATL debreceni akkumulátorcella-gyára a befejezés utolsó fázisában van, és 2026 elején kezdi meg a termelést.
Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, a törzsvásárlói kártyákkal rendelkezők egy kupont kaptak, amivel 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni.
Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal.
Novemberben 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét.
