Megint baj van a BYD-nál: százezres nagyságrendben hívják vissza az autókat
A BYD kínai autógyártó több mint 115 ezer, 2015 és 2022 között gyártott Tang és Yuan Pro típusú járművét hívja vissza tervezési hibák és az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági kockázatok miatt - jelentette be a kínai piacfelügyelet pénteken. Ez a cég eddigi legnagyobb visszahívása.
A BYD 44 535, 2015 márciusa és 2017 júliusa között gyártott Tang típusú járművet hív vissza, mivel bizonyos alkatrészek tervezési hibái rendellenes működést okozhatnak.
Ezen felül 71 248 darab, 2021 februárja és 2022 augusztusa között gyártott Yuan Pro elektromos járművet is visszahív a gyártó az Investing.com gazdasági honlap jelentése szerint a rosszul beszerelt akkumulátortömítések miatt, ami veszélyezteti az akkumulátorokat.
Januárban a vállalat 6843 Fangchengbao Bao 5 plug-in hibrid terepjárót hívott vissza egy olyan hiba miatt, amely tüzet okozhat. Ezt megelőzően pedig közel 97 000 Dolphin és Yuan Plus elektromos járművet hívott vissza egy kormányvezérlő egységet érintő gyártási hiba miatt 2024 szeptemberében.
A BYD árfolyama 2,5 százalékos mínuszban állt a hongkongi tőzsdén péntek reggel.
A BYD a világ legnagyobb elektromos járműgyártója, miután tavaly megelőzte amerikai riválisát, a Teslát.
Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség,
Figyelem! 60 ezres bírságot kaphat, aki mostantól e-cigizik az autójában: itt a precedensértékű bírósági ítélet
Egy férfit 150 euróra (kb. 58 000 forintra) büntettek, mert vezetés közben az e-cigarettája érintőképernyőjét használta.
Több mint 1,6 millióan indítottak pert neves autógyártók ellen a londoni Felsőbíróságon.
A fizetési szokások is változnak: két év alatt 8-ról 3,7 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya.
Naponta csak nagyvad miatt húsz baleset történik Magyarországon, és nincs arra nézve felmérés, hogy hány milliárd forint kár jön össze évente.
A téli abroncsok alkalmazása nem pusztán kényelmi kérdés, hanem a közlekedésbiztonság egyik alapfeltétele.
Öt vezető autógyártó ellen indult per, amelyben a vállalatok ellen azzal a váddal léptek fel, hogy megtévesztő szoftvereket használtak a károsanyag-kibocsátási tesztek során.
Ausztria eközben 2027-től teljesen megszünteti a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricákat.
Kedden a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad.
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
Ausztria 2027-től teljesen áttér a digitális autópálya-matricára, miközben a hagyományos, szélvédőre ragasztható változatot megszünteti.
Megszólalt a BYD: a présüzem és a fényezőcsarnok nem készül el időre, de elindul idén a gyártás Szegeden
A BYD továbbra is tartja magát az eredeti ütemtervhez, és 2025 végére tervezi elindítani a gyártást szegedi üzemében.
Magyarországon is bemutatkozott a legolcsóbb Tesla Model Y, a Standard változatot 16 669 900 forintért lehet megrendelni.
Valamivel csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény előző évhez képest.
Komoly versenytársat kaphatnak a kínai-magyar akksigyárak: ezzel véget is érhet a nagy magyar autóipari álom?!
Együttműködési megállapodást írt alá a moldovai Zener Group, a kínai New Energy Technology, valamint a Horizon Auto.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, hogy véleménye szerint az év végéig az olaj ára nem fog emelkedni, de 60 dollárs szint alá...
Megérkezett Magyarországra a Kia új elektromos SUV-ja, az EV5, amely akár 630 kilométeres hatótávot is kínál.
20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott büntetések száma egyetlen év alatt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
