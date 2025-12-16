2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
2 °C Budapest
A világ autógyártásának kétharmada ma mindössze öt ország kezében van, és közülük messze Kína áll az élen.
Autó

Itt a fordulat, mégsem tiltják be a benzines és dízeles autókat Európában? Súlyos következménye lehet a hátraarcnak

Pénzcentrum
2025. december 16. 09:03

Bár az EU a hírek szerint eltörli a belső égésű motoros autók 2035-től tervezett tilalmát, Németországban komoly vita kíséri a döntést. Miközben a politikai nyomás hatására enyhül a szabályozás, több meghatározó gazdasági szakértő szerint ez hosszú távon kifejezetten árt a német autóiparnak. A kritikusok úgy vélik, a bizonytalan irányváltás aláássa a már megkezdett beruházásokat és a technológiai átállást.

Noha a hírek szerint eldőlt az uniós belső égésű motoros autók tervezett tilalmának eltörlése, Németországban korántsem egységes az álláspont a kérdésben. Több elismert gazdasági szakértő úgy véli, hogy a szabályozás felpuhítása kifejezetten hátrányosan érintheti a német ipart.

Az előzetes menetrend alapján az Európai Unió kedden jelenti be, hogy visszavonja a 2035-től hatályba lépő tilalmat, amelyet még évekkel ezelőtt Ursula von der Leyen bizottsági elnök kezdeményezett az új belső égésű motoros autók értékesítésének megszüntetésére. A döntést több tagállam – köztük Olaszország, Lengyelország és Németország – politikai nyomása előzte meg, annak ellenére, hogy az elektromos meghajtás hosszú távú szerepéről széles körű egyetértés alakult ki.

A közeljövő kihívásait ugyanakkor elsősorban az amerikai vámintézkedések, az egyre erősebb kínai verseny és az új járművek magas ára határozza meg. Friedrich Merz kancellár a napokban levélben kezdeményezte a tilalom elhalasztását, amelyhez – nem kis fenntartásokkal – a jelentős értékesítési nehézségekkel küzdő német autógyártók is csatlakoztak.

A keddi eltörlés lehetőségét a hét végén Münchenben Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb frakciójának, az Európai Néppártnak az elnöke vetette fel. Weber szerint a jelenleg Németországban gyártott motorok továbbra is gyárthatók és forgalmazhatók maradnak. Ezt a Handelsblatt is megerősítette, hozzátéve, hogy 2035-től az új járművek regisztrációjánál az autógyártóknak a flottaszintű CO₂-kibocsátást 90 százalékkal kell csökkenteniük a korábban tervezett 100 százalék helyett.

Bár a bejelentés immár aligha kerülhető el, több meghatározó német közgazdász élesen bírálta a tilalom enyhítését. Véleményük szerint az eredeti szabályozás felpuhítása hosszabb távon kontraproduktív hatással lehet a német autóiparra – így fogalmazott többek között a kormány tanácsadó testületeként működő „bölcsek tanácsának” elnöke is.

Monika Schnitzer közgazdászt több német hírportál is idézte, aki arra hívta fel a figyelmet: a tilalom visszavonása sem a gyártók strukturális problémáit nem oldja meg, sem új munkahelyeket nem teremt. A Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozva kifogásolta, hogy az iparág egymásnak ellentmondó jelzéseket kap, miközben számos vállalat már jelentős beruházásokat hajtott végre a jövő technológiáiba. Álláspontja szerint ezek a befektetések csak rövid távon térülhetnek meg. „Ma már senki sem használ elavult mobiltelefont” – érzékeltette érvelését.

Hasonló fenntartásokat fogalmaztak meg a berlini és a kölni gazdaságkutató intézetek vezető szakértői is. Szerintük 2035-re az elektromos autók és a plug-in hibridek mindenképpen versenyképesebb, jobb termékek lesznek. A valódi kérdés szerintük az, hogy az autógyártók vezetése rövid távú profitmaximalizálásban gondolkodik-e, vagy az ágazat és a benne dolgozók hosszú távú érdekeit tartja szem előtt.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európai unió #elektromos autó #németország #eu #szabályozás #autóipar #autógyártás #ursula von der leyen #Friedrich Merz

