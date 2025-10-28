Durván beindult az autópiac, viszik ezeket a kocsikat, mint a cukrot: egyre több magyar is rászánja magát

Az Európai Unióban szeptemberben 10 százalékkal, 888 672-re nőtt az új autók eladása az előző év azonos hónapjához képest – derül ki az európai autógyártók szakmai képviselete, az ACEA honlapján közzétett jelentésből.

Országonként jelentős eltérések mutatkoztak az autóeladások növekedésében: Spanyolországban 16,4%-os emelkedést regisztráltak, Németországban 12,8%-kal nőttek az eladások, Franciaországban mindössze 1%-os volt a bővülés, míg Olaszországban 4,2%-kal nőtt a forgalomba helyezett új autók száma szeptemberben.

Az elektromos autók (BEV) értékesítése 20%-kal, 167 600-ra emelkedett az EU-ban. A Volkswagen Csoport eladásai 11,1%-kal, a Stellantis-é 10,5%-kal, a Renault-é 14,4%-kal nőttek. Ezzel szemben a BMW 2,8%-kal, a Tesla 18,6%-kal csökkent eladásait. Kiemelkedően szerepelt a kínai BYD Co., amely 272,1%-os növekedéssel 13 221 autót adott el.

Az idei első három negyedévben az EU-ban az autóeladások 0,9%-kal, 8 057 000-re nőttek, a BEV-ek piaci részesedése 16,1%-ra emelkedett az egy évvel korábbi 13,1%-ról. Eközben a benzines autók részesedése 27,7%-ra, a dízeleké 9,3%-ra csökkent.

Magyarország: elektromos és plug-in hibrid járművek térhódítása

Magyarországon szeptemberben 10 381 új autót helyeztek forgalomba, 14,4%-kal többet az előző év hasonló időszakához képest. A dízeles autók eladása 18,6%-kal, 1068-ra csökkent, a benzineseké 8,7%-kal, 2533-ra, míg a BEV-ek 16,6%-kal, 905-re növekedtek. A plug-in hibridek (PHEV) 204,6%-os ugrással 667-re, a hibrid-elektromos (HEV) autók pedig 28,7%-kal 5105-re emelkedtek szeptemberben.

Az idei első kilenc hónapban összesen 95 946 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 7,7%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

