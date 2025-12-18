Ausztria felé ingázol? Erre kell figyelned a jövőben

Társadalmi egyeztetésre bocsátották a magyar–osztrák határforgalmi együttműködést szabályozó, 2014-ben kötött megállapodás módosítását. A tervezet nem vezet be állandó határellenőrzést, hanem pontosan rögzíti az eljárásrendet arra az esetre, ha valamelyik ország átmenetileg visszaállítja a belső határok ellenőrzését.

A Portfolio szerint társadalmi véleményezésre bocsátották azt a tervezetet, amely a Magyarország és Ausztria között kilenc évvel ezelőtt megkötött határforgalmi együttműködési egyezmény módosítását tartalmazza. A dokumentum célja, hogy részletesen szabályozza azokat a helyzeteket, amikor a schengeni előírásoknak megfelelően átmenetileg visszaállítják az ellenőrzést a két ország határán.

A módosítási javaslat egyértelművé teszi, hogy nem vezetne be folyamatos, állandó határellenőrzést. Ehelyett egy olyan részletes eljárásrendet határoz meg, amelyet akkor kell alkalmazni, ha közrendi vagy nemzetbiztonsági okokból bármelyik ország úgy dönt, hogy átmenetileg ismét ellenőrzi a határforgalmat.

A tervezet szerint jelentősen nőne azon helyszínek száma, ahol szükség esetén határforgalom-ellenőrzést lehet végezni. Az ellenőrzések minden esetben az érintett ország saját területén zajlanának. Az újonnan kijelölt átkelőhelyek között szerepel a szentgotthárdi autópálya-átkelő, valamint Kőszeg, Sopron–Brennbergbánya, Sopronkövesd, Zsira, Vaskeresztes, Horvátlövő és Szentpéterfa határszakaszai, az osztrák oldali településekkel összekötve.

A dokumentum átfogóan újrarendezi a kisebb határátlépési pontok jegyzékét is. Ezeket az átkelőhelyeket átmeneti ellenőrzés idején is használhatnák, de elsősorban speciális célokra: gyalogos és kerékpáros közlekedésre, lovas turizmusra, vízi útvonalakra, valamint mezőgazdasági tevékenységre. Kulturális, sport- és vallási események alkalmával szintén igénybe vehetők lennének ezek a pontok.

Turisták és gazdálkodók érdekei

A módosított jegyzék számos olyan átkelőhelyet tartalmaz, amelyek a határmente mindennapi életét szolgálják. Rajka és Németjárfalu között gyalogosok és kerékpárosok kelhetnek át, míg Fertőrákosnál közúton és vízi úton is biztosított lenne az átjárás. A Zsira–Locsmánd közötti átkelő kifejezetten a termálfürdő és a szőlőhegy megközelítését szolgálná. Az Írottkő Natúrpark túraútvonalai és a Pinka-szurdok természetjáró útvonalai szintén szerepelnek a listán.

A javaslat lehetővé tenné, hogy a két ország később diplomáciai megállapodással egyszerűbben módosíthassa az egyezményt, például új átkelőhelyek kijelölésével vagy a meglévők átsorolásával.

Nem automatikus a hatálybalépés

A módosítás életbe lépéséhez mindkét országnak diplomáciai csatornákon keresztül jeleznie kell, hogy teljesítette a szükséges belső jogi követelményeket. Az egyezmény az utolsó értesítés átvételét követő második hónap első napján lépne hatályba, a pontos időpontot pedig a külügyminiszter hirdetné ki.

A tervezet nem változtat a schengeni övezet alapvető működésén, és nem hoz létre új, állandó jellegű határzárat. Csupán olyan rendkívüli helyzetekre készül fel, amikor átmenetileg szükségessé válhat a határellenőrzés visszaállítása. Hasonló intézkedésekre került sor a koronavírus-járvány idején, valamint idén a száj- és körömfájás megjelenésekor is.

