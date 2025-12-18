2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
Közeli oldalnézetből készült felvétel egy autó belsejéből egy fiatal, felismerhetetlen spanyolajkú férfiról, aki más járművezetőkkel vitatkozik, miközben az autóját vezeti. A vezetés és a közlekedésbiztonság koncepciója.
Autó

Ennek nem fognak örülni az autósok: durván megemelkedik a műszaki vizsga ára

Pénzcentrum
2025. december 18. 19:34

A kormány rendeletmódosítási tervezete szerint 2026 januárjától emelkedik a műszaki vizsgák során fizetendő környezetvédelmi hozzájárulás díja, amely a levegőtisztaság-védelmi és zajcsökkentési programok finanszírozását szolgálja.

A közlekedési szabályozást érintő rendeletmódosítási tervezet társadalmi egyeztetése során kiderült, hogy a műszaki vizsgadíjak egyik komponense jelentősen drágulni fog. A környezetvédelmi hozzájárulás mértéke 34 százalékkal emelkedik: a jelenlegi 236 forintról 316 forintra nő 2026. január 1-jétől.

A környezetvédelmi hozzájárulás a műszaki vizsga kötelező eleme, amely a jármű környezetvédelmi felülvizsgálatához kapcsolódik. Ennek során többek között a gépjárművek károsanyag-kibocsátását ellenőrzik, bár a legtöbb autótulajdonos ezt nem külön tételként észleli a befizetés során - írja a Portfolio.

A most emelkedő 236 forintos tétel mellett a gépjárműtulajdonosoknak a környezetvédelmi felülvizsgálat teljes díjának 20 százalékát is meg kell fizetniük. Ez a hatályos szabályozás szerint a 3500 kilogrammnál könnyebb járművek esetében 1920 forint (a 9600 forintos alapdíj 20 százaléka), míg a 3500 kilogrammnál nehezebb járműveknél 3420 forint (a 17 100 forintos alapdíj 20 százaléka).

Az egységes környezetvédelmi hozzájárulásból befolyó összegeket a levegőtisztaság-védelmi intézkedések és a közlekedési zajcsökkentési programok finanszírozására fordítják.
Címlapkép: Getty Images
