A Ford visszavágja a nagy elektromos járművek gyártását a gyenge kereslet és a Trump-adminisztráció szabályozási változtatásai miatt.
Döbbenetes áresés a hazai benzinkutakon: itt a bejelentés, amire minden autós várt
Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyagok nagykereskedelmi árai.
2025.12.16-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon:
- 95-ös benzin: 565 Ft/liter
- Gázolaj: 575 Ft/liter
Fenti átlagárak csökkenhetnek tovább szerdától.
Több autó is lerobbant, miután vízszennyezett benzint tankoltak az M7-es autópálya egyik Shell-kútjánál.
Döbbenet, amit a budapesti taxisok művelnek: sokan csalással mennek át a vizsgán, 8 általánosuk sincs
A kormány és a szakmai szervezetek egyetértenek abban, hogy túltelített a hazai taxispiac, különösen a fővárosban.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
Gablini Gábor: Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak.
15 ezer forintot is spórolhatnak a magyar autósok jövőre a pályamatricákon: erre kell figyelni a vásárláskor
Az autósok többsége nem hallott arról, hogy jövőre öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica.
A Toyota továbbra is a világ legkelendőbb autómárkája, 2025 első félévében 4,7 millió darabot értékesítettek belőle.
Német, olasz és lengyel nyomásra az EU feladta korábbi terveit: nem tiltják ki teljesen a belső égésű motorokat 2035-től Európából.
Szombattól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkenni fog.
Az M4-es autópálya Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasza karácsony előtt készül el, a folytatás Karcag és Püspökladány felé már épül.
Sokan bizonytalanok abban, hogy valóban jó választás-e számukra egy ilyen jármű, és hosszú távon tényleg megéri-e a beruházás.
A korábbi listavezető BMW i-Sorozat a második helyre szorult vissza.
Hivatalos, mostantól ez Magyarország legolcsóbb új autója: ledobta a bombát a gyártó, indulhat az offenzíva?
A Volkswagen Magyarország bejelentette, hogy 2025. december 9-től a Volkswagen Polo 5 980 000 forintos indulóárral elérhető.
A kezdeményezés hatékonynak bizonyul, a járművezetők azonnal lassítanak a kamerák észlelését követően.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn közölte, hogy maradna a kétéves vizsgáztatási ciklus a tíz évnél idősebb autóknál is.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.
Tényleg bukhatja a jogosítványát rengeteg magyar? Komoly problémára derült fény, sokak okmánya lehet érintett
Több ezer esetben sérülhettek az összeférhetetlenségi szabályok a jogosítványszerzéshez szükséges gyakorlati vizsgákon.
Egyre több csalási kísérletet lepleznek le a KRESZ-vizsgákon: rejtett kameráktól a fizetett dublőrökig sokféle trükkel próbálnak átjutni a vizsgázók.
Szombattól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Az elővásárlás keretében decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik.
