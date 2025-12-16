2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
2 °C Budapest
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Autó

Döbbenetes áresés a hazai benzinkutakon: itt a bejelentés, amire minden autós várt

Pénzcentrum
2025. december 16. 14:40

Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyagok nagykereskedelmi árai.

Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyagok nagykereskedelmi árai - írja a holtankoljak.hu. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe

2025.12.16-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter 

Fenti átlagárak csökkenhetnek tovább szerdától. 
Címlapkép: Getty Images
