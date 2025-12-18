Enyhítene a tilalmon Brüsszel: az autóipar szerint ebből órási baj lehet

Az Európai Unió enyhítene a 2035-re tervezett belső égésű motorokra vonatkozó tilalmon, de az autógyártók szerint a javasolt könnyítések túl sok feltétellel járnak, így a gyakorlatban alig jelentenek valódi segítséget.

Az uniós tervek értelmében a gyártóknak 2035 után sem kellene teljesen nullára csökkenteniük járműveik kibocsátását: a 2021-es szint tíz százalékát továbbra is elengedik. Ez lehetővé tenné benzinmotoros és hibrid modellek forgalmazását is, azonban a fennmaradó kibocsátást alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél és fenntartható üzemanyagok használatával kellene ellensúlyozni - írja a Financial Times.

A német autóipari lobbi elnöke, Hildegard Müller katasztrofálisnak nevezte a brüsszeli csomagot. Véleménye szerint ami első ránézésre technológiai nyitottságnak tűnik, valójában annyi gyakorlati akadállyal jár, hogy hatástalan maradhat. A Stellantis autógyártó csoport közleményben jelezte, hogy a javaslatok jelenlegi formájukban nem teszik lehetővé megfizethető járművek előállítását.

Matthias Schmidt autóipari elemző szerint a benzines autók ára a zöldacél és a megújuló üzemanyagok többletköltségei miatt rendkívül magasra emelkedhet. A francia autóipari szövetség valamivel visszafogottabban reagált, szerintük a csomag ugyan nem tökéletes, de kezdeti válasznak tekinthető az európai autóipart érő növekvő versenynyomásra.

A tagállamok között jelentős véleménykülönbségek alakultak ki. Az utolsó pillanatig vita folyt arról, hogy 2035 után is forgalomban maradhassanak-e hagyományos motorral szerelt autók, illetve milyen kötelező villamosítási célokat írjanak elő a vállalati flották számára. Németország esetében az eredetileg tervezett százszázalékos elektromosítási célt végül 95 százalékra mérsékelték.

Az E-Mobility Europe szakszövetség főtitkára szerint az új szabályok mellett a konnektoros hibridek és más benzines járművek az európai újautó-eladások több mint egynegyedét is kitehetik. Véleménye szerint ez lelassíthatja Európát a globális versenyben. Uniós tisztviselők ezzel szemben kulcsfontosságúnak tartják a vállalati flottákra vonatkozó előírásokat, mert ezáltal gyorsabban kerülhetnek elektromos autók a használtpiacra, ahol az uniós polgárok többsége vásárol járművet.

A lízingcégek európai szövetsége ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a finanszírozási lehetőségek szűkítése és az ösztönzők hiánya tovább ronthatja az európai gyártók versenypozícióit.