Mi folyik a debreceni CATL-gyárban? Elbocsátási hullám után most gigászi toborzóakciót hirdetett a vállalat

A kínai CATL újabb nagyszabású toborzási kampányt indított Debrecenben és a környező településeken, amelynek célja több száz új munkavállaló felvétele a következő hónapokban - közölte a vállalat.

A világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója elsősorban helyi lakosokat szeretne foglalkoztatni a termelési, gyártási, minőségbiztosítási és logisztikai területeken.

A CATL emlékeztetett, hogy mintegy 3000 milliárd forintos beruházásból építi fel második európai gyárát Debrecenben, ahol az év végén indulhat el a próbagyártás. A modulösszeszerelő csarnok közben újabb gyártósorral bővül, a dolgozói létszám pedig 800-ról 1400 főre emelkedik.

A mostani a vállalat negyedik toborzási kampánya a térségben. A CATL a Debrecenben és 60 kilométeres körzetében élőket célozza, és várja a diplomás, illetve szakképzett jelentkezőket – életkortól és nemtől függetlenül.

A toborzási tervek azért lehetnek meglepőek, mert a kínai cég idén nyáron több tucat magyarországi dolgozóját kirúgta - emlékeztetett a Telex.

A gyár jelenlegi működését kínai és más nemzetiségű szakemberek is segítik, de a vállalat hangsúlyozta: hosszú távú stratégiája a helyi munkaerőre épül. A kínai szakértők főként az új technológiai folyamatok betanításában vesznek részt.

A CATL 2022 ősze óta építi jelenlétét Debrecenben, és az elmúlt években szoros kapcsolatot alakított ki a Debreceni Szakképzési Centrummal (DSzC). A közös cél a duális képzések elindítása és a helyi szakember-utánpótlás erősítése.

A DSzC-vel közösen hamarosan elindul az akkumulátorgyári operátor képzés is, amely három hónap alatt száz jelentkezőnek ad lehetőséget szakképesítés megszerzésére – közölte Csin Liang (Qin Liang) gyárigazgató.