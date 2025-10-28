A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.
Mi folyik a debreceni CATL-gyárban? Elbocsátási hullám után most gigászi toborzóakciót hirdetett a vállalat
A kínai CATL újabb nagyszabású toborzási kampányt indított Debrecenben és a környező településeken, amelynek célja több száz új munkavállaló felvétele a következő hónapokban - közölte a vállalat.
A világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója elsősorban helyi lakosokat szeretne foglalkoztatni a termelési, gyártási, minőségbiztosítási és logisztikai területeken.
A CATL emlékeztetett, hogy mintegy 3000 milliárd forintos beruházásból építi fel második európai gyárát Debrecenben, ahol az év végén indulhat el a próbagyártás. A modulösszeszerelő csarnok közben újabb gyártósorral bővül, a dolgozói létszám pedig 800-ról 1400 főre emelkedik.
A mostani a vállalat negyedik toborzási kampánya a térségben. A CATL a Debrecenben és 60 kilométeres körzetében élőket célozza, és várja a diplomás, illetve szakképzett jelentkezőket – életkortól és nemtől függetlenül.
A toborzási tervek azért lehetnek meglepőek, mert a kínai cég idén nyáron több tucat magyarországi dolgozóját kirúgta - emlékeztetett a Telex.
A gyár jelenlegi működését kínai és más nemzetiségű szakemberek is segítik, de a vállalat hangsúlyozta: hosszú távú stratégiája a helyi munkaerőre épül. A kínai szakértők főként az új technológiai folyamatok betanításában vesznek részt.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A CATL 2022 ősze óta építi jelenlétét Debrecenben, és az elmúlt években szoros kapcsolatot alakított ki a Debreceni Szakképzési Centrummal (DSzC). A közös cél a duális képzések elindítása és a helyi szakember-utánpótlás erősítése.
A DSzC-vel közösen hamarosan elindul az akkumulátorgyári operátor képzés is, amely három hónap alatt száz jelentkezőnek ad lehetőséget szakképesítés megszerzésére – közölte Csin Liang (Qin Liang) gyárigazgató.
A harmadik negyedévben 2260 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó...
Október 27. az Egyenlő Díjazás Napja: ettől a szimbolikus dátumtól kezdve a nők statisztikailag „ingyen” dolgoznak az év végéig a férfiakhoz képest.
Így kaphatna rengeteg magyar dolgozó 29 ezer forintot havonta adómentesen: nagy a zűrzavar a munkahelyeken - miért nem lépik meg?
Az év végi bér- és adótervezési időszakban a vállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a költségek optimalizálására.
A Zalakerámia tófeji gyárában augusztus végén megszűnt a termelés, a továbbiakban csak logisztikai és támogató tevékenységek folytatódnak a létesítményben.
A legnagyobb mértékben a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában esett vissza az új munkalehetőségek száma
. Az AI „láthatatlan szelekciós tényezővé” vált, amely új gondolkodásmódot követel.
A fizikai munkavállalók toborzása és megtartása egyre összetettebb feladattá válik a magyar munkaerőpiacon
Miközben a munkaerőhiány miatt minden nap számít egy pozíció betöltésében, a Z generáció alkalmazása újfajta kihívást állít a cégek elé.
Millió felett kereshetsz, ha most jelentkezel: csak kétszer van ilyen egy évben, itt vannak a részletek
A HungaroControl október 20-tól ismét várja a jelentkezőket a 2026 őszén induló légiforgalmiirányító- képzésére.
A Bosch hangsúlyozta, hogy az átszervezést átláthatóan és társadalmi felelősséggel hajtja végre.
A technológiai tudás mellett az emberi készségek is egyre fontosabbnak számítanak a személyes fejlődésben a CETIN Hungary országos reprezentatív felmérésé szerint.
Hamarosan óriási változás jön a hazai munkahelyeken: minden dolgozó fizetését érinti, sokan fognak örülni
Jövő nyártól a hazai vállalatoknak is átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy az azonos, vagy hasonló értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak a dolgozóik.
Az új törvényjavaslat további rugalmasítást hoz, beleértve a kétnapos szerződéseket és a gyorsított alkalmazási folyamatot egy applikáción keresztül.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Bármikor szembesülhetünk olyan élethelyzettel, amiben jól jönne egy kis plusz bevétel, erre jöhet jól egy alkalmi munka.
Itt a hidegzuhany, többszázezer magyarnak csökken a fizetése: nagy bajban a dolgozók, hogy fognak megélni?
Miközben a hivatalos adatok szerint a reálbérek 5% körüli növekedést mutatnak, a munkavállalók egyharmadának valójában csökken a fizetésének vásárlóereje.
Készülniük kell a cégeknek a nyílt bérkommunikációra és a jelentős adminisztrációs terhekre.
Szokatlanul feszült légkörben folynak a minimálbér és a garantált bérminimum tárgyalásai.
2026 nyarától lép életbe Magyarországon is az Európai Unió bértranszparencia-irányelve, ami adókedvezmények, így SZJA mentesség nélkül fogja összehasonlítani az egyes bérsávokat.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.