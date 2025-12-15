A német autógyártók a pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július-szeptemberi időszakban - derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég hétfőn...
Figyelem! Többen is vizet tankoltak benzin helyett ezen a benzinkúton: drága benézni
Több autó is lerobbant, miután vízszennyezett benzint tankoltak az M7-es autópálya egyik Shell-kútjánál. A töltőállomás felfüggesztette az érintett üzemanyag értékesítését és vizsgálatot indított - jelentette a Telex.
Egy autós járműve leállt, miután az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell benzinkútjánál tankolt a múlt héten. A szervizben kiderült, hogy a tankban nagyrészt víz volt, ami károsíthatta a motort.
A Totalcar információi szerint szerda este legalább két másik autó is hasonló problémával szembesült, miután ugyanannál a töltőállomásnál tankoltak.
A Shell a Telex megkeresésére közölte, hogy a problémát pénteken észlelték, és azonnal leállították az FS95 üzemanyag értékesítését az érintett töltőállomáson. Megkezdték az eset kivizsgálását, és ígéretük szerint minden vásárlói panaszt egyedileg kezelnek. A vállalat azt is jelezte, hogy a vizsgálat eredményétől függően kompenzálni fogják az érintett vásárlókat. A töltőállomáson jelenleg kedvezményes áron kínálják a prémium üzemanyagot.
Frissítés! A Shell állásfoglalása!
Cikkünk megjelenése után az alábbi állásfoglalás érkezett a Shell Hungary zRt.-től; a kommentárt változtatás nélkül közöljük:
"Vásárlóink biztonsága és elégedettsége rendkívül fontos számunkra, ezért minden ilyen jellegű bejelentést kiemelten kezelünk. A problémát a pénteki napon észleltük, amelynek nyomán a Shell FuelSave 95 tankolás haladéktalanul lezárásra került a töltőállomáson. Emellett az eset kivizsgálását is azonnal megkezdtük, annak érdekében, hogy pontosan megállapítsuk a körülményeket. Ügyfélszolgálatunkhoz eddig 4 vásárlói panasz érkezett, amelyek mindegyikét egyéni szinten vizsgáljuk, hogy a lehető legmegfelelőbb megoldást biztosítsuk. A vizsgálat lezárulását követően, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlóinkat kompenzációban részesítjük. A probléma nem rendszerszintű, hanem egyedi, elszigetelt eset. Semmilyen más Shell töltőállomás nem érintett, az egyedül ezen az egy töltőállomásunkon merült fel. A balatonkeresztúri töltőállomás üzemel: a Shell FuelSave 95 tankolás természetesen továbbra is szünetel, helyette jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron. A Shell globális stratégiája szigorú működési előírásokat és fejlett ellenőrző rendszereket foglal magában az incidensek megelőzése és kezelése érdekében. Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalunk az üzemanyag minőségével kapcsolatban, minden esetben haladéktalanul megteszünk minden szükséges intézkedést."
