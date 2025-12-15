2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Laramie, Wyoming, USA - 2012. október 14: A Shell benzinkút Laramie Wyomingban. Az 1907-ben alapított Royal Dutch Shell, ismertebb nevén a Shell, egy globális energetikai vállalat, amelynek 2011-es bevétele meghaladta a 470 milliárd do
Autó

Figyelem! Többen is vizet tankoltak benzin helyett ezen a benzinkúton: drága benézni

Telex
2025. december 15. 11:20

Több autó is lerobbant, miután vízszennyezett benzint tankoltak az M7-es autópálya egyik Shell-kútjánál. A töltőállomás felfüggesztette az érintett üzemanyag értékesítését és vizsgálatot indított - jelentette a Telex.

Egy autós járműve leállt, miután az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell benzinkútjánál tankolt a múlt héten. A szervizben kiderült, hogy a tankban nagyrészt víz volt, ami károsíthatta a motort.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Totalcar információi szerint szerda este legalább két másik autó is hasonló problémával szembesült, miután ugyanannál a töltőállomásnál tankoltak.

A Shell a Telex megkeresésére közölte, hogy a problémát pénteken észlelték, és azonnal leállították az FS95 üzemanyag értékesítését az érintett töltőállomáson. Megkezdték az eset kivizsgálását, és ígéretük szerint minden vásárlói panaszt egyedileg kezelnek. A vállalat azt is jelezte, hogy a vizsgálat eredményétől függően kompenzálni fogják az érintett vásárlókat. A töltőállomáson jelenleg kedvezményes áron kínálják a prémium üzemanyagot.

Frissítés! A Shell állásfoglalása!

Cikkünk megjelenése után az alábbi állásfoglalás érkezett a Shell Hungary zRt.-től; a kommentárt változtatás nélkül közöljük:

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"Vásárlóink biztonsága és elégedettsége rendkívül fontos számunkra, ezért minden ilyen jellegű bejelentést kiemelten kezelünk. A problémát a pénteki napon észleltük, amelynek nyomán a Shell FuelSave 95 tankolás haladéktalanul lezárásra került a töltőállomáson. Emellett az eset kivizsgálását is azonnal megkezdtük, annak érdekében, hogy pontosan megállapítsuk a körülményeket. Ügyfélszolgálatunkhoz eddig 4 vásárlói panasz érkezett, amelyek mindegyikét egyéni szinten vizsgáljuk, hogy a lehető legmegfelelőbb megoldást biztosítsuk. A vizsgálat lezárulását követően, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlóinkat kompenzációban részesítjük. A probléma nem rendszerszintű, hanem egyedi, elszigetelt eset. Semmilyen más Shell töltőállomás nem érintett, az egyedül ezen az egy töltőállomásunkon merült fel. A balatonkeresztúri töltőállomás üzemel: a Shell FuelSave 95 tankolás természetesen továbbra is szünetel, helyette jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron. A Shell globális stratégiája szigorú működési előírásokat és fejlett ellenőrző rendszereket foglal magában az incidensek megelőzése és kezelése érdekében. Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalunk az üzemanyag minőségével kapcsolatban, minden esetben haladéktalanul megteszünk minden szükséges intézkedést."
Címlapkép: Getty Images
#autó #Balaton #benzin #benzinkút #víz #shell #üzemanyag #szennyezés #károk #m7-es autópálya

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:34
18:15
18:13
18:00
17:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
2025. december 15.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
2
3 hete
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
3
1 hónapja
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
4
2 hete
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
5
1 hónapja
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalomkövető
monitoring rendszer, amely figyeli az ügyfél kártyahasználati szokásait az elkövetett csalások hatékony és időben történő kiszűrése érdekében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 18:00
Kvíz: Te vagy a legnagyobb Így jártam anyátokkal-rajongó? Lássuk, mire emlékszel a sorozatból!
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 16:04
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. december 15. 17:34
Fontos program indult: így oldanák meg hazánk egyik súlyos problémáját?