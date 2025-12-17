Kevesen vannak tisztában azzal, hogy a véletlenül rossz üzemanyaggal feltankolt autó meghibásodására csak a Casco biztosítás nyújt fedezetet.
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autót is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
A töltőállomás meghibásodása miatt tankolt vizet több autós is az egyik Shell benzinkúton. A társaság a vizsgálat nyomán közölte, egyedi, elszigetelt esetről van szó, más töltőállomás nem érintett. A károsultakat kompenzálják.
A Shell Hungary Zrt. által december 12-én, a balatonkeresztúri töltőállomáson észlelt probléma nyomán indított vizsgálat lezárult - közölte a Pénzcentrummal a társaság miután kiderült, hogy az érintett benzinkúton több autós is vizes üzemanyagot tankolt.
A cég szerint a vizsgálat megállapította, hogy a problémát a lefejtő aknában felgyűlt talajvíz okozta, ami az aknában lévő, meghibásodott csövön jutott a tankba.
A probléma nem rendszerszintű, hanem egyedi, elszigetelt, vis maior eset volt. Semmilyen más Shell töltőállomás nem érintett, egyedül ezen a töltőállomáson merült fel a meghibásodás. A Shell a vizsgálat eredménye alapján természetesen kompenzációban részesíti a négy érintett panaszos ügyfelet, és őszintén sajnálja a kellemetlenséget
- írták.
