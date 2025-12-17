Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autót is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak

A töltőállomás meghibásodása miatt tankolt vizet több autós is az egyik Shell benzinkúton. A társaság a vizsgálat nyomán közölte, egyedi, elszigetelt esetről van szó, más töltőállomás nem érintett. A károsultakat kompenzálják.

A Shell Hungary Zrt. által december 12-én, a balatonkeresztúri töltőállomáson észlelt probléma nyomán indított vizsgálat lezárult - közölte a Pénzcentrummal a társaság miután kiderült, hogy az érintett benzinkúton több autós is vizes üzemanyagot tankolt.

A cég szerint a vizsgálat megállapította, hogy a problémát a lefejtő aknában felgyűlt talajvíz okozta, ami az aknában lévő, meghibásodott csövön jutott a tankba.

A probléma nem rendszerszintű, hanem egyedi, elszigetelt, vis maior eset volt. Semmilyen más Shell töltőállomás nem érintett, egyedül ezen a töltőállomáson merült fel a meghibásodás. A Shell a vizsgálat eredménye alapján természetesen kompenzációban részesíti a négy érintett panaszos ügyfelet, és őszintén sajnálja a kellemetlenséget

- írták.