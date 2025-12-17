2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szamara, Oroszország - 2021. július 2: Shell benzinkút napsütéses időben. Shell V-power üzemanyagtöltő állomás. A Royal Dutch Shell egy angol-holland multinacionális olaj- és gázipari vállalat.
Autó

Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autót is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak

Pénzcentrum
2025. december 17. 16:13

A töltőállomás meghibásodása miatt tankolt vizet több autós is az egyik Shell benzinkúton. A társaság a vizsgálat nyomán közölte, egyedi, elszigetelt esetről van szó, más töltőállomás nem érintett. A károsultakat kompenzálják.

A Shell Hungary Zrt. által december 12-én, a balatonkeresztúri töltőállomáson észlelt probléma nyomán indított vizsgálat lezárult - közölte a Pénzcentrummal a társaság miután kiderült, hogy az érintett benzinkúton több autós is vizes üzemanyagot tankolt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cég szerint a vizsgálat megállapította, hogy a problémát a lefejtő aknában felgyűlt talajvíz okozta, ami az aknában lévő, meghibásodott csövön jutott a tankba.

A probléma nem rendszerszintű, hanem egyedi, elszigetelt, vis maior eset volt. Semmilyen más Shell töltőállomás nem érintett, egyedül ezen a töltőállomáson merült fel a meghibásodás. A Shell a vizsgálat eredménye alapján természetesen kompenzációban részesíti a négy érintett panaszos ügyfelet, és őszintén sajnálja a kellemetlenséget

- írták.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #autó #Balaton #benzin #benzinkút #shell #üzemanyag #töltőállomás #kártérítés #meghibásodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:29
16:20
16:13
16:02
15:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
2025. december 17.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
1 hete
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
3
3 hete
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
4
1 hónapja
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
5
2 hete
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Debit cards
betéti kártyák angol megfelelője, ennek igényléhez általában nyitóösszeg, vagy/és jövedelemigazolás vagy/és jövedelemátutalás vagy/és óvadék szükséges és betéti számlához kapcsolódnak. Saját pénzed használod nem a bankét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 16:02
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 15:53
Friss előrejelzés a fehér karácsonyról: tisztul a kép, havazhat-e az ünnepek alatt Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. december 17. 15:31
Súlyos gond ütött be Magyarországon: ez padlóra küldte a gazdákat