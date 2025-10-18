Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
Eláraszthatják ezek az elektromos kocsik a használtautó-piacot: előretörnek az ázsiai márkák
A magyarországi használtautó-piacon a 2026-2027-es időszakban, a flottaautók kifutásával, második hullámként jelenhet meg nagyobb tömegben a használt elektromos autók kínálata - erre számít az egyik legjelentősebb piaci szereplő, az országos kereskedelmi hálózattal rendelkező Das WeltAuto. A cég közleményében kifejti: az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens azonban látványosan élénkül.
A használtautó-piac stabilan növekszik, miközben új korszak kezdődik: az elektromos és kínai márkák megjelenése átrajzolja a jövő kínálatát - hívja fel a figyelmet Tóth Péter, a Das WeltAuto értékesítési igazgatója. A közleményben idézik a Datahouse statisztikáját, amely szerint a Tesla továbbra is a legjelentősebb elektromos márka a magyarországi használtautó-piacon, 2655 tranzakcióval és 0,38 százalékos részesedéssel.
A kínai újhullámos márkák (MG, BYD, Omoda, DFSK, Jaecoo, Lynk & Co, Aiways, NIO stb.) összesen 1155 jármű eladásával még csak 0,17 százalékos szeletet fednek le a piacból, de megjelenésük már jól látható. A kínai márkák mezőnyét az MG közel 800 autóval vezeti, ugyanakkor a BYD gyorsan növeli ismertségét - teszik hozzá.
A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a teljes magyarországi használtautó-piac 2025 első kilenc hónapjában lendületben maradt: közel 700 ezer tulajdonosváltás történt január és szeptember között, 2,8 százalékkal haladva meg az előző év azonos időszakának adatát. Szeptemberben ismét 80 ezer fölé emelkedett a havi tulajdonosváltás.
A magyar használtautó-piacot változatlanul három márka - az Opel, a Volkswagen és a Suzuki - uralja. A piacszegmensre bontott szerkezet stabil: a kompakt (C-szegmens) és kisautó (B-szegmens) továbbra is a legnépszerűbb, eközben az SUV-láz a használt járművek esetében jóval visszafogottabb, mint az új autóknál. A tranzakciók közel ötöde (19,2 százalék) Budapesten zajlik, a főváros és agglomerációja az országos forgalom több mint harmadát (35,8 százalék) adja.
Tóth Péter közölte: a Das WeltAuto hálózatában azt tapasztalják, hogy az ellenőrzött előéletű autók gyorsabban találnak gazdára, még a bizonytalanabb piaci környezetben is. A vásárlók ma sokkal tudatosabbak: a bizalom és az átlátható szerviztörténet felértékelődött - mutatott rá.
