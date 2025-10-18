2025. október 18. szombat Lukács
6 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Electric Car parking at charging station
Autó

Eláraszthatják ezek az elektromos kocsik a használtautó-piacot: előretörnek az ázsiai márkák

MTI
2025. október 18. 20:27

A magyarországi használtautó-piacon a 2026-2027-es időszakban, a flottaautók kifutásával, második hullámként jelenhet meg nagyobb tömegben a használt elektromos autók kínálata - erre számít az egyik legjelentősebb piaci szereplő, az országos kereskedelmi hálózattal rendelkező Das WeltAuto. A cég közleményében kifejti: az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens azonban látványosan élénkül.

A használtautó-piac stabilan növekszik, miközben új korszak kezdődik: az elektromos és kínai márkák megjelenése átrajzolja a jövő kínálatát - hívja fel a figyelmet Tóth Péter, a Das WeltAuto értékesítési igazgatója. A közleményben idézik a Datahouse statisztikáját, amely szerint a Tesla továbbra is a legjelentősebb elektromos márka a magyarországi használtautó-piacon, 2655 tranzakcióval és 0,38 százalékos részesedéssel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kínai újhullámos márkák (MG, BYD, Omoda, DFSK, Jaecoo, Lynk & Co, Aiways, NIO stb.) összesen 1155 jármű eladásával még csak 0,17 százalékos szeletet fednek le a piacból, de megjelenésük már jól látható. A kínai márkák mezőnyét az MG közel 800 autóval vezeti, ugyanakkor a BYD gyorsan növeli ismertségét - teszik hozzá.

A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a teljes magyarországi használtautó-piac 2025 első kilenc hónapjában lendületben maradt: közel 700 ezer tulajdonosváltás történt január és szeptember között, 2,8 százalékkal haladva meg az előző év azonos időszakának adatát. Szeptemberben ismét 80 ezer fölé emelkedett a havi tulajdonosváltás.

A magyar használtautó-piacot változatlanul három márka - az Opel, a Volkswagen és a Suzuki - uralja. A piacszegmensre bontott szerkezet stabil: a kompakt (C-szegmens) és kisautó (B-szegmens) továbbra is a legnépszerűbb, eközben az SUV-láz a használt járművek esetében jóval visszafogottabb, mint az új autóknál. A tranzakciók közel ötöde (19,2 százalék) Budapesten zajlik, a főváros és agglomerációja az országos forgalom több mint harmadát (35,8 százalék) adja.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Tóth Péter közölte: a Das WeltAuto hálózatában azt tapasztalják, hogy az ellenőrzött előéletű autók gyorsabban találnak gazdára, még a bizonytalanabb piaci környezetben is. A vásárlók ma sokkal tudatosabbak: a bizalom és az átlátható szerviztörténet felértékelődött - mutatott rá. 

Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
EZ IS ÉRDEKELHET
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
Majdnem négy évtized után tért vissza a legendás Ford Capri - a retró név alatt modern technika és VW-alapok dolgoznak a maguk előnyeivel és idegesítő apróságaival.
Címlapkép: Getty Images
#autó #Budapest #kínai #magyarország #elektromos autó #használt autó #tesla #volkswagen #suzuki #opel #autópiac #datahouse #használtautó-piac #BYD

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:27
20:06
19:49
19:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 17.
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
2025. október 18.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
2025. október 17.
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 18. szombat
Lukács
42. hét
Október 18.
A javítás világnapja
Október 18.
A magyar regényírás napja
Október 18.
A magyar festészet napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
1 hónapja
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
2 hete
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
4
4 hete
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
4 hete
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Érdekmúlás
jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a biztosítási érdek megszűnik, a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 18. 19:20
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. játékhéten 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. október 18. 17:58
Kvíz: Jobban ismered Budapest térképét, mint a tenyered? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Agrárszektor  |  2025. október 18. 20:01
Elfajult a helyzet a Balatonnál: durva, mit találtak a tónál