Újra megnyílhat az M30-as, de van egy komoly feltétel: itt van Lázár János minisztériumának bejelentése
A Strabag készre jelentette az M30-ast, kedden születhet döntés az átvételről, de a Strabagnak továbbra is garanciát kell vállalnia - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn.
A közlemény szerint készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsfogalmi út 39. kilométerének térségében kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását. Az ÉKM szakemberei, a kivitelező Strabag, valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselőivel közösen kedden helyszínbejárással egybekötött garanciális ellenőrzést tartanak az érintett útszakaszon.
A tét az, hogy elfogadható-e az elvégzett munka, tartósan forgalom alá helyezhető-e a kérdéses útszakasz. Nagy Bálint államtitkár ugyanis hangsúlyozta: "az út akkor tekinthető kijavítottnak, ha ez a hiba nem fordul elő még egyszer. Ha a Strabag mostani beavatkozása nem oldja meg a problémát, akkor vissza kell jönniük".
Hangsúlyozták, hogy a keddi ellenőrzésről pontos jegyzőkönyv készül: a hibák javítását csak akkor lehet elfogadni, ha minden körülményt rendben találnak a szakemberek, és a szükséges dokumentáció is valós és helytálló. Ebben az esetben a bejárás lezárásaként az MKIF visszaveszi a Strabagtól a munkaterületet, majd megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása. A bontás a pályára kihelyezett ideiglenes eszközök, táblák, terelőfalak beszedésén túl magában foglalja a terelőutakra kihelyezett táblák bevonását is. A művelet legfeljebb másfél-két napot vesz igénybe. Ezt követően indulhat újra - immár korlátozások nélkül - a forgalom a pályán.
Ha látszólag minden rendben is van, az elkövetkezendő időszakban eldől sikerült-e kijavítani azt a súlyos hibát, amely hosszú időre lehetetlenné tette az út használatát. A most befejezett jótállási javítás kiegészül egy utóellenőrzési tervvel is, amely rendszeres ellenőrzést ír elő a kivitelező Strabag számára.
"Nem elég kijavítani a sérült szakaszt, a helyreállított állapotot meg is kell őriznie a Strabagnak, a kivitelezői felelősség ugyanis - a garanciális javítás elfogadására vonatkozó kedvező döntés esetén - sem ér véget a holnapi nappal" - hangsúlyozta a tárca nevében Nagy Bálint államtitkár a közlemény szerint.
Az ellenőrzés kiterjed a burkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre, és a felszín alatti mérések további fenntartására. Az utóellenőrzésről szóló úgynevezett monitoring terv részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell vizsgálni, mérni, ellenőrizni és az adatokból kiértékelő jelentést is kell készíteni. Ezen felül a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a Strabag továbbra is köteles kijavítani - írták.
