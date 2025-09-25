Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció: messze nincs még kint a gödörből a magyar gazdaság

Bulgária 2026-ban felmondhatja az orosz földgáz szállítására vonatkozó szerződését, ami Magyarország energiaellátását is érintheti.
A Magyar Nemzeti Bank lefelé módosította az idei GDP-növekedési előrejelzését 0,6%-ra, miközben 4,6%-os inflációt prognosztizál. A jegybank szerint az árrésstopok jelenleg 1,5 százalékponttal mérséklik az áremelkedést, de a lakosság inflációs várakozásai továbbra is indokolatlanul magasak - közölte a Portfolio.
Az MNB kedden közzétett Inflációs jelentésében a korábbi 0,8%-ról 0,6%-ra csökkentette az idei évre vonatkozó növekedési előrejelzését, amit elsősorban a mezőgazdaság gyenge teljesítményével indokolt. Az inflációs prognózis 4,6%-ra módosult, ami alacsonyabb a júniusi előrejelzésnél, míg a 2025-re várt 3,8%-os érték némileg magasabb a korábbinál.
A jegybank szakértői a kormány által novemberig meghosszabbított árrésstopokkal kalkuláltak, amelyek jelenleg 1,5 százalékponttal mérséklik az inflációt. Baksay Gergely ügyvezető igazgató és Balatoni András igazgató a sajtótájékoztatón részletesen ismertették a jelentést.
Balatoni András kiemelte, hogy a nemzetközi környezetben pozitív fejlemény a kereskedelmi háború konszolidálódása. "Így is jópár évtizedet visszamegyünk a vámszintek tekintetében, azonban a további eszkalációt sikerült elkerülni" – fogalmazott az igazgató. Ez a hazai exportőrök hangulatában is tükröződik, az USA-ba exportáló vállalatok kilátásai augusztusra már kedvezőbbek, mint a nem exportálóké.
A globális dezinflációs folyamat ugyanakkor megtorpanni látszik, amit részben a 18 hónapja tartó világpiaci élelmiszerár-emelkedés magyaráz. A hazai piacon az iparcikkek áremelkedése meghaladta a jegybank várakozásait, amit a vártnál erősebb forintárfolyam indokol.
Az MNB aggasztónak tartja, hogy a lakosság inflációs várakozásai továbbra is extrém magasak, a 8%-os inflációs időszak szintjén állnak. A jegybank szerint "az inflációnak az emlékét is ki kell törölni" a gazdasági szereplők gondolkodásából.
A növekedési kilátásokat negatívan befolyásolja az aszály – a csapadékszint már a 2022-es kritikus szint alatt van –, a geopolitikai feszültségek és a munkaerőpiac fokozatos gyengülése. Az idei évben a nagyberuházásoktól (BMW, BYD, CATL) még nem várható hozzájárulás a gazdasági növekedéshez, jövőre azonban akár 0,7 százalékponttal is növelhetik a GDP-t.
A vállalati szféra helyzetét elemezve a jegybank rámutatott, hogy bár a növekedés finanszírozására lenne lehetőség, a cégek részéről hiányzik a kereslet. A vállalatokat továbbra is erősen aggasztják a magas költségtényezők, különösen az energiaárak.
Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.
