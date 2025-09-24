2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
A világ autógyártásának kétharmada ma mindössze öt ország kezében van, és közülük messze Kína áll az élen.
Autó

Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is

Jeki Gabriella
2025. szeptember 24. 19:01

Az autóipar a globális gazdaság egyik legmeghatározóbb ágazata, amely trendeket teremt és országok gazdaságát mozgatja. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja bemutatja, kik a legnagyobb gyártók, hogyan teljesít Magyarország, és milyen irányba tart az európai piac. Elektromos forradalom, SUV-láz és stratégiai jelentőség – minden egy adásban.

Az autóipar továbbra is a világgazdaság egyik kulcságazata: több millió ember megélhetését biztosítja, jelentős mértékben hozzájárul egyes országok GDP-jéhez, valamint technológiai és fogyasztói trendeket formál, amelyek közvetlenül hatnak a mindennapi életünkre. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja átfogó képet ad arról, hogyan néz ki ma a globális autógyártás térképe, milyen szerepet tölt be benne Magyarország, és milyen irányokba mozdul el jelenleg az európai autópiac.

A világ autógyártásának kétharmadát mindössze öt ország dominálja, és ezek közül kiemelkedik Kína, amely önmagában több járművet állít elő, mint az Egyesült Államok és Japán együttvéve. Ez nem csupán mennyiségi fölényt jelent: az elektromobilitás terén is élen jár, így a technológiai fejlődés ütemét is egyre inkább diktálja. Európában továbbra is Németország a legerősebb gyártóbázis, de a közép-európai régió is egyre nagyobb szerepet kap: Szlovákia után Magyarország is komoly eredményeket mutat fel az autóipari termelésben és exportban.

A hazai járműgyártás mára stratégiai ágazattá nőtte ki magát, amely nemcsak munkahelyeket teremt, de érdemben hozzájárul a nemzetgazdaság teljesítményéhez is. A nagy nemzetközi autógyártók jelenléte, a beszállítói lánc fejlődése, valamint az elektromos járművekhez kapcsolódó beruházások azt mutatják, hogy Magyarország a jövő mobilitásának formálásában is részt kíván venni. A CHART by Pénzcentrum epizódjából kiderül, milyen konkrét adatok és trendek támasztják ezt alá.

A vásárlási szokások alakulása szintén fontos jelzője annak, merre tart az iparág. Európában továbbra is az SUV-k dominálják az eladásokat, miközben egyre nagyobb az igény a környezetbarát megoldásokra is. Ez kettős kihívás elé állítja a gyártókat: meg kell felelniük a fogyasztói komfortelvárásoknak, ugyanakkor szigorú kibocsátási normáknak is. A CHART by Pénzcentrum adatai betekintést nyújtanak abba, hogyan próbálja az ipar egyszerre kiszolgálni a piacot és megfelelni a szabályozásoknak.

Izgalmas adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.

 
Címlapkép: Getty Images
