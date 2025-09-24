A kormány legfrissebb döntéseiről, azok indokairól és várható hatásairól tart közös sajtótájékoztatót Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő holnap.
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
Az autóipar a globális gazdaság egyik legmeghatározóbb ágazata, amely trendeket teremt és országok gazdaságát mozgatja. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja bemutatja, kik a legnagyobb gyártók, hogyan teljesít Magyarország, és milyen irányba tart az európai piac. Elektromos forradalom, SUV-láz és stratégiai jelentőség – minden egy adásban.
Az autóipar továbbra is a világgazdaság egyik kulcságazata: több millió ember megélhetését biztosítja, jelentős mértékben hozzájárul egyes országok GDP-jéhez, valamint technológiai és fogyasztói trendeket formál, amelyek közvetlenül hatnak a mindennapi életünkre. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja átfogó képet ad arról, hogyan néz ki ma a globális autógyártás térképe, milyen szerepet tölt be benne Magyarország, és milyen irányokba mozdul el jelenleg az európai autópiac.
A világ autógyártásának kétharmadát mindössze öt ország dominálja, és ezek közül kiemelkedik Kína, amely önmagában több járművet állít elő, mint az Egyesült Államok és Japán együttvéve. Ez nem csupán mennyiségi fölényt jelent: az elektromobilitás terén is élen jár, így a technológiai fejlődés ütemét is egyre inkább diktálja. Európában továbbra is Németország a legerősebb gyártóbázis, de a közép-európai régió is egyre nagyobb szerepet kap: Szlovákia után Magyarország is komoly eredményeket mutat fel az autóipari termelésben és exportban.
A hazai járműgyártás mára stratégiai ágazattá nőtte ki magát, amely nemcsak munkahelyeket teremt, de érdemben hozzájárul a nemzetgazdaság teljesítményéhez is. A nagy nemzetközi autógyártók jelenléte, a beszállítói lánc fejlődése, valamint az elektromos járművekhez kapcsolódó beruházások azt mutatják, hogy Magyarország a jövő mobilitásának formálásában is részt kíván venni. A CHART by Pénzcentrum epizódjából kiderül, milyen konkrét adatok és trendek támasztják ezt alá.
A vásárlási szokások alakulása szintén fontos jelzője annak, merre tart az iparág. Európában továbbra is az SUV-k dominálják az eladásokat, miközben egyre nagyobb az igény a környezetbarát megoldásokra is. Ez kettős kihívás elé állítja a gyártókat: meg kell felelniük a fogyasztói komfortelvárásoknak, ugyanakkor szigorú kibocsátási normáknak is. A CHART by Pénzcentrum adatai betekintést nyújtanak abba, hogyan próbálja az ipar egyszerre kiszolgálni a piacot és megfelelni a szabályozásoknak.
Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít.
Az ADAC ezúttal a noname téli gumikat is letesztelte, hogy kiderüljön: valóban jó üzlet az olcsóság, vagy komoly biztonsági kockázatot rejt a spórolás?
A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.
Itt a bejelentés, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: nem veheti meg akárki, ennyibe fog kerülni
Az M1-es, M7-es és M3-as autópályákat bővítik hamarosan, és új matricarendszert is bevezetnek.
Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
A zsúfoltság megszüntetésére a fizetős parkolást vezetnék be a XV. kerületben – szeptember 25-én dönthetnek róla.
A legfelsőbb bíróság kimondta: több autókereskedő gyakorlata sokszor tisztességtelen.
Az autósoknak érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak
A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki egy több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból.
Új kínai autómárka jelent meg Magyarországon: indul az offenzíva, három modellel tarolnának a piacon
Az XPENG kínai elektromosautó-gyártó hivatalosan is belépett a magyar piacra. Az értékesítés ősszel indul, elsőként a P7, a G6 és a G9 modellekkel.
Minden eddiginél több e-matricát vásárolt az utazóközönség idén nyáron: 4 millió 786 ezer úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban.
Megérkezett a Kia újgenerációs népautója: tarolhat Magyarországon, hibridként is meg lehet majd venni
Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a K4, amely minden bizonnyal a Ceed-családot fogja váltani a palettán.
Szeptember 18-tól életbe lép az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért kiszabható bírság mértékét.
Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég
A BYD megerősítette, hogy 2025 végén elindul a szegedi gyár a Dolphin Surf modell gyártásával.
Bár az Audi győri gyárában 720 fővel csökkent a dolgozói létszám, ez a magyar autóiparban visszafogottnak számít.
A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal csütörtöktől.
A BMW októbertől kezdi meg az iX3 elektromos modelljének gyártását új debreceni üzemében.
Mi folyik itt? Teljesen leállt a gigászi autógyár: rengeteg ember nem tud dolgozni, mi lesz így velük?
A döntés célja, hogy biztosítsák a vállalat globális működésének biztonságos és ellenőrzött újraindítását.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
