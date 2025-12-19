Súlyos hírt kapott rengeteg dolgozó: bérbefagyasztást jelentett be a multi, ez sokaknak nem fog tetszeni

A Volkswagen-csoport 2026-ra vonatkozó bérbefagyasztást jelentett be a kollektív szerződés hatálya alá tartozó németországi dolgozói számára, ami jelentős feszültséget keltett a vállalaton belül. A döntés egyelőre nem érinti a győri Audi-üzemet.

A német autóipari óriás átfogó bérreformjának részeként 2026-ban nem lesz általános béremelés, és a magasabb bérsávokba történő átsorolások is elmaradnak a kollektív szerződéses munkavállalóknál - írja a Handelsblatt. A döntés több németországi gyárban komoly belső feszültséget generált, mivel a dolgozók egy része tartós bérnyomástól tart.

Az intézkedés a tavaly decemberi, úgynevezett "karácsonyi kompromisszum" keretében megkötött megállapodás része, amelyben a Volkswagen és az IG Metall szakszervezet a mintegy harmincéves bérstruktúra felülvizsgálatáról döntött. A hivatalos tárgyalások 2025 novemberében kezdődnek, a vállalat pedig már jelezte, hogy az átmenet idejére, 2026 egészére bérbefagyasztást tart szükségesnek az egységes, átlátható átsorolás érdekében.

A reform célja egy új, egységes értékelési és besorolási rendszer bevezetése 2027. január 1-jétől. Ennek során a jelenlegi, rendkívül komplex tarifarendszert - amely 167 munkaköri leírást és körülbelül hatezer munkarendszert tartalmaz - egyszerűsítenék. A vállalat biztosította dolgozóit, hogy az átállás során nem kerül sor nominális bércsökkentésre a meglévő munkavállalóknál, miközben hivatalosan felvételi stopot rendeltek el.

A bérrendszer átalakítása költségcsökkentési célokat is szolgál: a Volkswagen és az IG Metall közlése szerint hosszú távon hat százalékkal mérsékelnék a kollektív bértömeget, elsősorban az új belépők feltételeinek módosításával. Ez a stratégia ugyan elkerüli a közvetlen bérvágásokat, de érezhetően rontja a jövőbeni kereseti kilátásokat.

A dolgozói elégedetlenséget fokozza, hogy a bérbefagyasztás nem érinti a vezetői állományt, és az ő javadalmazási rendszerüket sem alakítják át. Ugyanakkor a menedzsment sem marad érintetlenül: Németországban mintegy négyezer vezető bónusza csökken, éves jövedelmük átlagosan nyolc százalékkal mérséklődik. A felsőbb tarifaszinteken a prémiumarányt visszavágták, az igazgatótanács tagjai pedig 2025-2026-ban egyenként 11 százalékkal kevesebb készpénzes juttatást kapnak, miközben a változó elemek a gyenge eredmények miatt teljesen veszélybe kerültek.

Bár a Volkswagen-csoport Magyarországon is jelentős szereplő - az Audi győri gyára révén meghatározó foglalkoztató és ipari tényező - a jelenlegi bérbefagyasztási intézkedések a mostani közlés szerint kizárólag a németországi dolgozókat érintik.