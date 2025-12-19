2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700, a nettó átlagkereset 482 400 forint volt.
Súlyos hírt kapott rengeteg dolgozó: bérbefagyasztást jelentett be a multi, ez sokaknak nem fog tetszeni
A Volkswagen-csoport 2026-ra vonatkozó bérbefagyasztást jelentett be a kollektív szerződés hatálya alá tartozó németországi dolgozói számára, ami jelentős feszültséget keltett a vállalaton belül. A döntés egyelőre nem érinti a győri Audi-üzemet.
A német autóipari óriás átfogó bérreformjának részeként 2026-ban nem lesz általános béremelés, és a magasabb bérsávokba történő átsorolások is elmaradnak a kollektív szerződéses munkavállalóknál - írja a Handelsblatt. A döntés több németországi gyárban komoly belső feszültséget generált, mivel a dolgozók egy része tartós bérnyomástól tart.
Az intézkedés a tavaly decemberi, úgynevezett "karácsonyi kompromisszum" keretében megkötött megállapodás része, amelyben a Volkswagen és az IG Metall szakszervezet a mintegy harmincéves bérstruktúra felülvizsgálatáról döntött. A hivatalos tárgyalások 2025 novemberében kezdődnek, a vállalat pedig már jelezte, hogy az átmenet idejére, 2026 egészére bérbefagyasztást tart szükségesnek az egységes, átlátható átsorolás érdekében.
A reform célja egy új, egységes értékelési és besorolási rendszer bevezetése 2027. január 1-jétől. Ennek során a jelenlegi, rendkívül komplex tarifarendszert - amely 167 munkaköri leírást és körülbelül hatezer munkarendszert tartalmaz - egyszerűsítenék. A vállalat biztosította dolgozóit, hogy az átállás során nem kerül sor nominális bércsökkentésre a meglévő munkavállalóknál, miközben hivatalosan felvételi stopot rendeltek el.
A bérrendszer átalakítása költségcsökkentési célokat is szolgál: a Volkswagen és az IG Metall közlése szerint hosszú távon hat százalékkal mérsékelnék a kollektív bértömeget, elsősorban az új belépők feltételeinek módosításával. Ez a stratégia ugyan elkerüli a közvetlen bérvágásokat, de érezhetően rontja a jövőbeni kereseti kilátásokat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A dolgozói elégedetlenséget fokozza, hogy a bérbefagyasztás nem érinti a vezetői állományt, és az ő javadalmazási rendszerüket sem alakítják át. Ugyanakkor a menedzsment sem marad érintetlenül: Németországban mintegy négyezer vezető bónusza csökken, éves jövedelmük átlagosan nyolc százalékkal mérséklődik. A felsőbb tarifaszinteken a prémiumarányt visszavágták, az igazgatótanács tagjai pedig 2025-2026-ban egyenként 11 százalékkal kevesebb készpénzes juttatást kapnak, miközben a változó elemek a gyenge eredmények miatt teljesen veszélybe kerültek.
Bár a Volkswagen-csoport Magyarországon is jelentős szereplő - az Audi győri gyára révén meghatározó foglalkoztató és ipari tényező - a jelenlegi bérbefagyasztási intézkedések a mostani közlés szerint kizárólag a németországi dolgozókat érintik.
Az Európai Unió enyhítene a 2035-re tervezett belső égésű motorokra vonatkozó tilalmon.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni
A téli turisztikai szezonban szigorúan fellépnek az autópályákról dugó esetén lehajtó tranzitforgalommal szemben.
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
A kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedévében egy műszakos termelésre áll át. A lépés nem érinti a törzsállományt, de nem tudni, mi lesz a kölcsönzött munkavállalók...
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autós is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
A töltőállomás meghibásodása miatt tankolt vizet több autós is az egyik Shell benzinkúton - derült ki a társaság vizsgálatából.
A teljes tiltás helyett 90 százalékos szén-dioxid-kibocsátás‑csökkentést várna el a gyártóktól az Európai Tanács.
A presztízsberuházásként indult Üveggyár sorsa évek óta kérdéses volt, most végleg leáll az autógyártás Drezdában.
A Parkl és az E.ON Drive Infrastructure Hungary közös elemzése feltárja a magyar e-autósok mindennapi ritmusát.
Osztogatják a brutál bírságokat az utakon: vigyázz, ezért 2,5 milliós csekket is lehet kapni Magyarországon
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei 2,5 millió forint bírságot szabtak ki egy bolgár furgon sofőrjére.
Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyagok nagykereskedelmi árai.
A Ford visszavágja a nagy elektromos járművek gyártását a gyenge kereslet és a Trump-adminisztráció szabályozási változtatásai miatt.
Itt a fordulat, mégsem tiltják be a benzines és dízeles autókat Európában? Súlyos következménye lehet a hátraarcnak
Bár az EU a hírek szerint eltörli a belső égésű motoros autók 2035-től tervezett tilalmát, Németországban komoly vita kíséri a döntést.
Újra megnyílhat az M30-as, de van egy komoly feltétel: itt van Lázár János minisztériumának bejelentése
Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, hogy a Strabag készre jelentette az M30-ast, kedden születhet döntés az átvételről.
Évtizedek óta nem szenvedtek ennyire a nagy német autógyártók: ezt Magyarország is vastagon megérezheti?
A német autógyártók a pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július-szeptemberi időszakban - derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég hétfőn...
Több autó is lerobbant, miután vízszennyezett benzint tankoltak az M7-es autópálya egyik Shell-kútjánál.
Döbbenet, amit a budapesti taxisok művelnek: sokan csalással mennek át a vizsgán, 8 általánosuk sincs
A kormány és a szakmai szervezetek egyetértenek abban, hogy túltelített a hazai taxispiac, különösen a fővárosban.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
Gablini Gábor: Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak.
15 ezer forintot is spórolhatnak a magyar autósok jövőre a pályamatricákon: erre kell figyelni a vásárláskor
Az autósok többsége nem hallott arról, hogy jövőre öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.