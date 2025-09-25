Az Európai Bizottság 545 millió euró átcsoportosítását engedélyezte Magyarország számára, azonban a források kifizetését azonnal blokkolta is.
Már nem a Tesla az elektromos autók királya Európában: csúnyán lenyomták a kínaiak Elon Muskot
A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.
Az európai autóipari szövetség (ACEA) csütörtökön közzétett adatai szerint a BYD eladásai 201,3%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, ami 1,3%-os piaci részesedést eredményezett számukra az uniós piacon - írja a Reuters.
Ezzel szemben a Tesla eladásai 36,6%-kal csökkentek, piaci részesedése pedig 2%-ról 1,2%-ra zsugorodott. A kínai SAIC Motor (az MG tulajdonosa) eladásai szintén jelentősen, 59,4%-kal emelkedtek augusztusban, így az év eddig eltelt részében 1,9%-os piaci részesedéssel a tizedik legnagyobb értékesítő lett az EU-ban.
Az európai autóipar összességében is növekedést mutatott: a Stellantis több mint egy év után először tudott növekedést felmutatni, míg a Volkswagen eladásai 4,8%-kal, a Renault-é pedig 7,8%-kal emelkedtek éves összehasonlításban.
Az Európai Unió, Nagy-Britannia és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás területén az autóeladások 4,7%-kal nőttek, elérve a 0,8 millió darabot augusztusban. Az EU-ban az összes autóeladás 5,3%-kal emelkedett.
Az elektromos meghajtású járművek különösen jól teljesítettek: a tisztán elektromos autók eladásai 30,2%-kal, a hibrid elektromos járműveké 54,5%-kal, míg a plug-in hibrid modelleké 14,1%-kal nőttek. Ezek a kategóriák együttesen az EU regisztrációinak 62,2%-át tették ki, szemben a tavalyi 52,8%-kal.
A rendőrség 56 embert igazoltatott, 34 taxisofőrt feljelentett és 17 helyszíni bírságot szabott ki a szerdai taxistüntetésen.
Kik uralják a világ autógyártását, és hol tart ebben Magyarország? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss epizódját!
Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít.
Az ADAC ezúttal a noname téli gumikat is letesztelte, hogy kiderüljön: valóban jó üzlet az olcsóság, vagy komoly biztonsági kockázatot rejt a spórolás?
A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.
Itt a bejelentés, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: nem veheti meg akárki, ennyibe fog kerülni
Az M1-es, M7-es és M3-as autópályákat bővítik hamarosan, és új matricarendszert is bevezetnek.
Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
A zsúfoltság megszüntetésére a fizetős parkolást vezetnék be a XV. kerületben – szeptember 25-én dönthetnek róla.
A legfelsőbb bíróság kimondta: több autókereskedő gyakorlata sokszor tisztességtelen.
Az autósoknak érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak
A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki egy több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból.
Új kínai autómárka jelent meg Magyarországon: indul az offenzíva, három modellel tarolnának a piacon
Az XPENG kínai elektromosautó-gyártó hivatalosan is belépett a magyar piacra. Az értékesítés ősszel indul, elsőként a P7, a G6 és a G9 modellekkel.
Minden eddiginél több e-matricát vásárolt az utazóközönség idén nyáron: 4 millió 786 ezer úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban.
Megérkezett a Kia újgenerációs népautója: tarolhat Magyarországon, hibridként is meg lehet majd venni
Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a K4, amely minden bizonnyal a Ceed-családot fogja váltani a palettán.
Szeptember 18-tól életbe lép az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért kiszabható bírság mértékét.
Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég
A BYD megerősítette, hogy 2025 végén elindul a szegedi gyár a Dolphin Surf modell gyártásával.
Bár az Audi győri gyárában 720 fővel csökkent a dolgozói létszám, ez a magyar autóiparban visszafogottnak számít.
A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal csütörtöktől.
