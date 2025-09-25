2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
London. UK- 11.03.2024. A kínai BYD autógyártó elektromos járműveit árusító új bemutatóterem.
Autó

Már nem a Tesla az elektromos autók királya Európában: csúnyán lenyomták a kínaiak Elon Muskot

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 20:16

A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.

Az európai autóipari szövetség (ACEA) csütörtökön közzétett adatai szerint a BYD eladásai 201,3%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, ami 1,3%-os piaci részesedést eredményezett számukra az uniós piacon - írja a Reuters.

Ezzel szemben a Tesla eladásai 36,6%-kal csökkentek, piaci részesedése pedig 2%-ról 1,2%-ra zsugorodott. A kínai SAIC Motor (az MG tulajdonosa) eladásai szintén jelentősen, 59,4%-kal emelkedtek augusztusban, így az év eddig eltelt részében 1,9%-os piaci részesedéssel a tizedik legnagyobb értékesítő lett az EU-ban.

Az európai autóipar összességében is növekedést mutatott: a Stellantis több mint egy év után először tudott növekedést felmutatni, míg a Volkswagen eladásai 4,8%-kal, a Renault-é pedig 7,8%-kal emelkedtek éves összehasonlításban.

Az Európai Unió, Nagy-Britannia és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás területén az autóeladások 4,7%-kal nőttek, elérve a 0,8 millió darabot augusztusban. Az EU-ban az összes autóeladás 5,3%-kal emelkedett.

Az elektromos meghajtású járművek különösen jól teljesítettek: a tisztán elektromos autók eladásai 30,2%-kal, a hibrid elektromos járműveké 54,5%-kal, míg a plug-in hibrid modelleké 14,1%-kal nőttek. Ezek a kategóriák együttesen az EU regisztrációinak 62,2%-át tették ki, szemben a tavalyi 52,8%-kal.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kínai #európai unió #elektromos autó #tesla #volkswagen #autógyár #autóipar #hibrid #kína #renault #eladások #piaci részesedés #BYD #stellantis

